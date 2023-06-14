جلسة للإحتفاء بتوقيع كتاب أقلام مونديالية

بغداد – نغم حميد الساعدي.

بمشاركة نخبوية فاعلة ومراسم كللتها السعادة والتعاضد المهني ،أقيمت احتفالية توقيع كتاب (اقلام مونديالية .. كأس العالم .. حكايات الدوحة بعيون أخرى) لرائد الصحافة الرياضية حسين الذكر .جاء ذلك بعد ان اعلنت اللجنة المتخصصة باختيار النصوص الفائزة بمسابقة مركز ايفرست للاعلام و التي توجت بفوز العمود الصحفي (جمالات خيمة العرب ) للكاتب العماني سالم الحبسي رئيس الاتحاد الخليجي للاعلام الرياضي بجائزة اقلام مونديالية.و فاز العمود الصحفي المعنون(على مدرجات مونديال قطر ) للكاتب الصحفي فراس الحمداني من محافظة كركوك بطليعة النصوص الفائزة بالنشر في كتاب اقلام مونديالية وذلك بعد اختياره من بين نخبة اقلام غطت مساحة الوطن العربي وتعدت الى المهاجرين بدول العالم ممن قدموا نصوصهم للمشاركة.

الاحتفالية شهدت توقيع وتوزيع نسخ الكتاب على الكتاب الصحفيين الفائزين بالنشر في اقلام مونديالية وهم كل من (فراس الحمداني و مظهر محمد صالح و باسل عبد المهدي و عبد الباسط سلمان واحمد عباس ود قاسم لزام وكاظم الربيعي وعبد الكريم ناعم واسماعيل خليل و حسن احمد واحمد جاسم ويونس الكطان وعلي الهاشمي واحمد اسماعيل وجليل العبودي ومنعم جابر وغازي شايع وهشام السلمان وقاسم حسون الدراجي ومحسن التميمي وعبد الكريم ياسر ومظفر العقابي وعلي حنون وحميد مظهور وزيدان الربيعي وصادق العتابي واحمد سعيد ومحمد مخيلف وسامر الياس سعيد وسلام الطائي وسعد محمد الديوان ).

وكان مركز ايفرست الدولي قد شكل لجنة من المختصين بعلوم الاعلام والصحافة والفن التي اختارت ووافقت على قبول الاعمدة الفائزة بالنشر و بلغت 62 عمودا، فيما رفضت اللجنة النصوص التي لم تتوفر بها مقومات العمود الصحفي وفق الضوابط والشروط المعتمدة.

والمسابقة وعلى الرغم من كونها معنوية بحتة لا جائزة مادية فيها ، الا ان القائمين عليها حرصوا على تحديد أصحاب الاعمدة الفائزة وفقا لمعايير متعددة تخص الواقع الرياضي والإعلامي العربي.

وفي ختام المحفل التقطت الصور التذكارية و وزعت الهدايا ونسخ الكتاب وسط اجواء من الغبطة والسرور .