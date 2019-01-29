جلاس يتصدّر إيرادات السينما الأمريكية مجدداَ

{ لوس أنجلوس – وكالات – احتل فيلم الإثارة والرعب (جلاس) صدارة إيرادات السينما في أمريكا مطلع الأسبوع وذلك للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بلغت 19.1 مليون دولار.والفيلم بطولة بروس ويلز وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي وأنيا تيلور ومن إخراج إم.نايت شيامالان.وحافظ الفيلم الكوميدي رأسا على عقب (أبسايد) على المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت 12.2 مليون دولار.والفيلم بطولة كيفن هارت وبرايان كرانستون ونيكول كيدمان ومن إخراج نيل برجر.واحتل فيلم الحركة والمغامرة الرجل المائي (أكوا مان) المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات 7.4 مليون دولار.والفيلم بطولة جايسون موموا وآمبر هيرد ووليام دافو ونيكول كيدمان ومن إخراج جيمس وان.وجاء في المركز الرابع فيلم المغامرة الجديد الطفل الذي سيكون ملكا (ذا كيد هو وود بي كينج بإيرادات بلغت 7.3 مليون دولار.الفيلم من بطولة لويس آشبورن سركيس ودينيس جوف ودين تشاومو ومن إخراج جو كورنيش.واحتفظ فيلم الرسوم المتحركة (سبايدر مان: إنتو ذا سبايدر فيرس) بالمركز الخامس محققا 6.15 مليون دولار.

الى ذلك فاز فيلم النمر الأسود(بلاك بانثر) بالجائزة الكبرى من بين جوائز نقابة ممثلي الشاشة الأحد الماضي.

وفاز الممثل رامي مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الملحمة البوهيمية (بوهيميان رابسودي).وفازت الممثلة جلين كلوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الزوجة (ذا وايف).وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم الكوميدي كتاب أخضر(جرين بوك).

وفازت إيميلي بلانت بجائزة أفضل ممثلة مـــــساعدة عن دورها في فيلم ماري بوبينز تعود (ماري بوبينز ريترنز).