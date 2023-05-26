جعير يتّهم منتخب الأورغواي بالتزوير

بغداد- الزمان

اتهم اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي صباح جعير، منتخب الأوروغواي بالتزوير. وقال جعير في تصريح إن أغلب منتخبات العالم حين كانوا يلعبون أمام العراق ويخسرون يتهموننا بالتزوير دون وجود أدلة قاطعة تثبت صحة كلامهم، حيث كانوا يريدون التقليل من إنجازات العراق. وأضاف، أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم يجب أن تفحص أعمار اللاعبين جيداً لأنني أشعر بأن منتخب الأوروغواي مزور والفوارق في العمر كانت واضحة بيم فريقنا وفريقهم لا سيما مهاجمي الفريق أصحاب الطول الفارع. وخسر العراق أمام الأوروغواي بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في افتتاح مباريات العراق بالمونديال.