دومينو الفساد في المنافذ الحدودية

جعجعة التحديات وحديث الحلول – مازن صاحب

تتميز لعبة الدومينو في التراث الشعبي العراقي بخصائص طريفة، فيما تستخدم في التحليلات الاستراتيجية كنموذج لمصفوفة حلول لمعضلات إدارة الدولة، فقد تعددت الاليات المقترحة لحل معضلة الفساد في المنافذ الحدودية العراقية، ولم تظهر في الأفق نتائج متوخاة من عدة برامج حكومية متتابعة، انتهى كل منها الى تكرار التوصيف للمعضلة دون برامج تطبيقية كحلول لها. يمط الكثير من قيادات الدولة في خطشها الأول الشفاه وهم يتحدثون عن معضلة الفساد، وفيها يتفق الجميع على مفاسد المحاصصة كنموذج للفساد السياسي، وما يتبع من مفاسد امنية وإدارية واقتصادية حتى بات الفساد المجتمعي نموذجا يفتخر به في ذلك القادر على مراجعة دائرة ما لإنجاز معاملة بوقت قياسي !! السؤال المطروح: لماذا المنافذ الحدودية ؟؟ وكيف يمكن تحليل التحديات الكبرى التي تكتنف عملها واثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني، وبرامج الحلول المقترحة التي لا تتجاوز فترة اختبار تطبيقاتها على ثلاثة أشهر فقط ؟ تفكيك هذه التساؤلات تتطلب مهارة ذلك اللاعب على طاولة الدومينو وهو يحسب الأرقام بكفاءة لكي يسجل النقاط او الفوز او(ربط الدومينو بالطرفين) أيضا ليسجل النجاح لخطته المتواضعة ، فكيف بأجهزة الدولة؟ هناك الكثير من التجارب الدولية في هذا الميدان، والسياسات العامة في تطبيقات الحكم الرشيد تنطلق من تعظيم الموارد البشرية والمادية للدولة ،مقابل تقليل الأثر العكسي لهدر الأموال والطاقات البشرية، مشكلة المنافذ الحدودية انها تمثل حجارة الدومينو التي تهدم الاقتصاد الوطني، وتهدد الامن المجتمعي بدخول المخدرات واستشراء الفساد ناهيك عن تهريب النفط والتهرب من دفع الرسوم والضرائب، فيما تعد السلع والخدمات في العراق واحدة من اغلى الأنواع في المنطقة العربية ، وهناك الكثير من الدراسات العراقية والإقليمية والتقييمات الدولية في هذا المجال تحتاج الى فهم التحديات ، وبلورة منهجية برامج تنفيذية لوضع الحلول المناسبة لهذه المعضلة ومن ابرزها :

أولا: البيئة القانونية:

ما زال تنفيذ قانون هيئة المنافذ الحدودية بحاجة الى (دليل موحد لإجراءات عمل) تصدر في تعليمات حكومية ملزمة تنشر في الوقائع العراقية تقوم على دمج الصلاحيات وابرامها لهيئة المنافذ الحدودية في صلاحيات محددة لجميع مفاصل العمل حيث ان مسؤولية أمن وادارة المنافذ الحدودية بموجب قانون المنافذ رقم 30 لسنة 2016 يقع على عاتق هيئة المنافذ الحدودية في حين ان شركة الموانئ بموجب قانونها المرقم 2 لسنة 1995هي المسؤولة عن الموانئ ويقع عبء مسؤولية الحرم الكمركي على موظيفها، وفي سياق حل هذه المشكلة وتضييق نطاقها الى اقصى حد ممكن ، لابد من تطوير دليل (إجراءات العمل الموحد ) في المنافذ الحدودية ونفاذ سيادة القانون على جميع مفاصلها تحت اشراف مجلس مكافحة الفساد وتكليف مجلس إدارة يراسه رئيس المنافذ الحدودية ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة (بري – جوي – بحري) على ان يقوم هذا المجلس بإعادة تقييم هذا الدليل سنويا او كلما اقتضت الحاجة لذلك على ان يكون الدوام لا يقل عن 16 ساعة يوميا، تحقق التكامل الوظيفي ما بين جميع الجهات العاملة في المنافذ الحدودية. على ان يتضمن هذا الدليل نموذجا لكشف الذمة المالية للقطاعين العام والخاص، ويمكن تكليف لجنة مشتركة تضم خبراء استشاريين من هيأة المستشارين في رئاسة الوزراء والجهات الرقابية و الجامعات العراقية ومركز التطوير الإداري لوضع هذا الدليل في وقت محدد لا يتجاوز الثلاثة اشهر

ثانيا : الجوانب اللوجستية

1- ما زال العمل يعتمد على موارد رقابية بشرية دون تطبيقات لإجراءات عمل تتداخل فيها الجوانب الرقابية مع توافر وجود جهاز امني داخل المنافذ الحدودية مثل الامن الوطني وجهاز المخابرات ناهيك عن شرطة الكمارك وغيرها من القوات المكلفة بالحفاظ على الامن العام داخل هذه المنطقة، وهذا يحتاج الى تنشيط الجانب الاستخباري في عمل هذه الأجهزة ضمن ما يمكن اقتراحه في إجراءات العمل الموحدة للمنافذ الحدودية على ان يتم تشكيل قيادة لكل منفذ حدودي بقائد عسكري تناط به مسؤولية الاشراف على نفاذ القانون .

خدمات فنية

2- تطوير الخدمات الفنية في عمل المنافذ الحدودية، لاسيما في موضوعي أجهزة السونار الفاحصة للمواد الداخلة من دول مختلفة، وأيضا العدادات الخاصة بكميات تصدير النفط، ويمكن اقتراح التعاقد مع شركات عالمية رصينة مثل شركة ((لويدز)) البريطانية لوضع وصيانة مثل هذه الأجهزة موقعيا بما يتناسب طرديا مع الحاجة الفعلية لكل منفذ حدودي، على ان يكون تمويل هذا العقد من ريع الأجور التي تتقاضاها الشركة من الجهات المستفيدة.

3- العمل على الزام العاملين في المنافذ الحدودية بتطبيق معايير الجودة التي تمنع الفساد المالي والإداري وتقلل من الإجراءات الروتينية وتوضح بشفافية إمكانية التعريف بإجراءات العمل في لوحات توضيحية او منشورات ترفق مع المعاملة الكمركية وإلزام متعهدي العمل من القطاع الخاص بهذه المعايير بتعهدات خطية موثقة عند الكتاب العدول يتحملون عند مخالفتها عقوبات قانونية واضحة.

4- تكليف الشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والمكاتب الاستشارية في الكليات المعنية بوضع أنظمة اتمتة كاملة لإجراءات العمل في المنافذ الحدودية ، ونشر منظومة مراقبة اليكترونية مثل الكاميرات الحرارية او العادية في جميع مرافق المنافذ الحدودية وربط منظومة المراقبة مع غرفة العمليات في مقر دائرة المنافذ الحدودية في المحافظة على ان تكون هناك منظومة وطنية لمراقبة المنافذ الحدودية في مقر هيأة المنافذ الحدودية في العاصمة بغداد وفي حالة تعذر نشر وتطبيق ذلك على الجهات العراقية ذات العلاقة المشار اليها انفا ، يمكن اقتراح افضل الشركات العالمية وأيضا باقتراح تمويل التعاقد برسوم بسيطة تستقطع من الرسوم الكمركية . هذا النموذج مطبق في منازلنا حين نتابع امن المنزل من خلال كاميرات المراقبة عبر (الانترنيت) فهل تعجز إمكانيات الدولة عن تطبــــــــــــيقه في المنافذ الحدودية ؟؟

5- إمكانية تطوير العنصر البشري في الأجهزة المعنية ضمن إجراءات العمل وتدوير العاملين في هذه الأجهزة ما بين المنافذ الحدودية في مختلف المحافظات، مع أهمية ان تعمل هيأة المنافذ الحدودية على تعزيز اقسام التدريب في كافة المحافظات والتحديث المتواصل لقاعدة البيانات عن البضائع والتجار المستوردين لضمان معايير الجودة.

6- النظر في توفير البدائل الموقعية لفحص الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وغيرها وفقا لمعايير دائرة التقييس والسيطرة النوعية، بدلا من احالتها الى خارج هذه المنافذ، واحالة فقط ما يحتاج الى فحوصات مختبرية اعلى جودة من تلك التي تتوفر في المواقع الحدودية، إضافة الى توفير مكتب أكثر من مصرف حكومي داخل المنافذ بدوام لا يقل عن 16 ساعة يوميا.

تفتيش مركزي

7- العمل على زيادة نقاط التنفيش المركزية ضمن أي منفذ حدودي بما يتناسب طرديا مع نوع وعدد البضائع التي تدخل من خلاله فضلا عن تدوير العاملين ضمن وجبات العمل وايام الاسبوع.

8- تطوير مفارز k9 لتكون كافية في السيطرة على حركة البضائع الداخلة والخارجة من النقاط الحدودية لاسيما المخصصة للكشف عن المتفجرات والمخدرات في فحص مزدوج عند نزول البضاعة الى الميناء مرة أخرى عند خروجها منه .

9- تخصيص أموال من ريع الرسوم لإنشاء بنايات متخصصة للعمل داخل المنافذ، والنظر في منح العاملين في المنافذ الحدودية قطع أراض قريبة للسكن بقروض ميسرة. هذا غيض من فيض مما يمكن قوله ، وهي اقتراحات مطروحة امام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ، فبدلا من لعن الظلام لابد ان تبدأ سلطات الدولة ، وليس الحكومة فقط برسم خارطة الحلول المقترحة من خلال جدولة زمنية لتحقيق الأهداف التي يتم إقرارها ، وهذا لن يتحقق من دون الاستعانة بقوات عراقية مدربة، غير متحزبة، بالعدد والعدة الكافية لنفاذ القانون في نشرها ضمن الرقعة الجغرافية للمنافذ الحدودية، ناهيك عن الاستعانة بنموذج إدارة المخاطر في تحديد البدائل المؤسسية والإدارية والموقعية في تطبيق الدليل الشامل لإجراءات العمل في هيئة المنافذ الحدودية، والا فان سلسلة الدومينو لهذه المعضلة تبقى سائبة والكل متهم بمفاسد المحاصصة، عندها على الجميع التزام الصمت بدلا من جعجعة الحديث الفارغ عن مكافحة الفساد !!