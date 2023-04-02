جز صوف الخراف رياضة لها أبطالها في نيوزيلندا

ماستيرتون‭ (‬نيوزيلندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يُعتبَر‭ ‬جويل‭ ‬هيناري‭ ‬أبرز‭ ‬أبطال‭ ‬جز‭ ‬صوف‭ ‬الخراف‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا،‭ ‬إذ‭ ‬حقق‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬132‭ ‬فوزاً‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

بدأ‭ ‬هيناري‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬الأبرع‭ ‬في‭ ‬مجاله‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭. ‬وفي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬فاز‭ ‬ببطولة‭ “‬غولدن‭ ‬شيرز‭” ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تشكّل‭ ‬حدثاً‭ ‬مرموقاً‭ ‬يستقطب‭ ‬جزازي‭ ‬صوف‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬انحاء‭ ‬العالم‭ ‬ويُقام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ماستيرتون‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬يقطنها‭ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

ويستهلّ‭ ‬هيناري‭ ‬عمله‭ ‬بنقرة‭ ‬بارعة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرش‭ ‬الصوف‭ ‬المتشابك‭ ‬على‭ ‬طاولة،‭ ‬ويباشر‭ ‬تشذيبه‭ ‬بمهارة،‭ ‬مع‭ ‬قصّه‭ ‬الأجزاء‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬بها‭. ‬وبعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ستين‭ ‬ثانية،‭ ‬يبدأ‭ ‬بجزّ‭ ‬خروف‭ ‬ثان‭.‬

ويقول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬للمرة‭ ‬التاسعة‭ ‬بإحدى‭ ‬مسابقات‭ ‬جز‭ ‬صوف‭ ‬الحيوانات‭ “‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الجزاز‭ ‬ذا‭ ‬بنية‭ ‬جسدية‭ ‬قوية‭ ‬وعليه‭ ‬أيضاً‭ ‬التحلّي‭ ‬بدهاء‭ ‬فكري‭”‬،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬المُثابرة‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬الشخص‭ “‬سريع‭ ‬البديهة‭ ‬دائماً‭”.‬

وتشكّل‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة‭ ‬و25‭ ‬مليون‭ ‬رأس‭ ‬من‭ ‬الخراف،‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬الأساسية‭ ‬المصدّرة‭ ‬للصوف‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إذ‭ ‬سجّلت‭ ‬مبيعاتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬284‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬أعداد‭ ‬الخراف‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تبلغ‭ ‬72‭ ‬مليوناً‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬انخفضت‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬تكلفة‭ ‬تربية‭ ‬الحيوانات‭ ‬وتراجع‭ ‬سعر‭ ‬الصوف‭.‬

ويقول‭ ‬مارك‭ ‬باروكليف،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ “‬شيرينغ‭ ‬كونتراكترز‭” ‬النيوزيلندية،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إنّ‭ ‬الطلب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مرتفعاً‭ ‬على‭ ‬الجزازين‭ ‬وفارزي‭ ‬الصوف،‭ ‬رغم‭ ‬التراجع‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الخراف،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المميزة‭.‬

وتؤخَذ‭ ‬مسابقات‭ ‬جز‭ ‬صوف‭ ‬الحيوانات‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬في‭ ‬نيوزيلندا‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬اتحاد‭ ‬رياضي‭ ‬خاص‭ ‬بهذا‭ ‬النشاط‭.‬

وعلى‭ ‬الجزازين‭ ‬المحترفين‭ ‬أن‭ ‬يبرهنوا‭ ‬خلال‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬جز‭ ‬مئات‭ ‬الخراف‭ ‬التي‭ ‬يصل‭ ‬وزن‭ ‬الواحد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬كيلوغراماً‭.‬

ويصف‭ ‬منظمو‭ ‬مسابقة‭ “‬غولدن‭ ‬شيرز‭” ‬الجزاز‭ ‬جويل‭ ‬هيناري‭ ‬بأنه‭ ‬جونا‭ ‬لومو‭ (‬بطل‭ ‬نيوزيلندي‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الركبي‭) ‬في‭ ‬جز‭ ‬الصوف‭”.‬

وقبل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات،‭ ‬أحجم‭ ‬هيناري‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬جز‭ ‬الصوف‭ ‬كعمل‭ ‬أساسي،‭ ‬وبات‭ ‬يكتفي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬كهاوٍ‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وتتوارث‭ ‬الأجيال‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬الخراف‭ ‬النيوزيلندية‭ ‬التقنيات‭ ‬والحيل‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬الخراف‭. ‬وكان‭ ‬جويل‭ ‬هيناري‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬تعلّم‭ ‬كل‭ ‬التقنيات‭ ‬والمعلومات‭ ‬من‭ ‬جدتّه‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بطلة‭ ‬في‭ ‬جز‭ ‬الصوف،‭ ‬وعمَّيه‭ ‬اللذين‭ ‬وصلا‭ ‬خلال‭ ‬ستينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ “‬غولدن‭ ‬شيرز‭” ‬لجزّ‭ ‬الصوف‭.‬

وبدأت‭ ‬وجوه‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬تبرز‭ ‬خلفاً‭ ‬لهيناري،‭ ‬إذ‭ ‬حطّم‭ ‬روبن‭ ‬ألاباستر‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬العالمي‭ ‬المنفرد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬الفائت‭ ‬بجزّه‭ ‬746‭ ‬خروفاً‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭.‬

ويقول‭ ‬ألاباستر‭ (‬19‭ ‬عاماً‭) “‬ينتابنا‭ ‬شعور‭ ‬سيئ‭ ‬في‭ ‬النهاية،‭ ‬لكننا‭ ‬نثابر‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحلم‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقه‭”‬،‭ ‬ملاحظاً‭ ‬أنّ‭ “‬قدرات‭ ‬الجسم‭ ‬البشري‭ ‬مذهلة‭”.‬

وعلى‭ ‬غرار‭ ‬جويل‭ ‬هيناري،‭ ‬نشأ‭ ‬هذا‭ ‬الشاب‭ ‬في‭ ‬مزارع‭ ‬لتربية‭ ‬الخراف،‭ ‬وتعلّم‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬جزّ‭ ‬الصوف‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬جز‭ ‬الصوف‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬تقنية‭ ‬أيضاً‭. ‬ويقول‭ ‬ألاباستر‭ “‬إنّ‭ ‬الإمساك‭ ‬بشكل‭ ‬جيّد‭ ‬بالخراف‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬لهذه‭ ‬الحيوانات‭”.‬

ويضيف‭ ‬مازحاً‭ “‬هناك‭ ‬خراف‭ ‬تُشعر‭ ‬جزاز‭ ‬الصوف‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يُجَزّ‭ ‬قسم‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬صوفها،‭ ‬وحتى‭ ‬أفضل‭ ‬الجزازين‭ ‬يتلقون‭ ‬ركلات‭ ‬منها‭”.‬