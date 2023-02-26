جزيرتان مهملتان تنالان شهرة سياحية بسبب السينما

اكيل‭ (‬إيرلندا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حرص‭ ‬الممثل كولين‭ ‬فاريل‭ ‬عند‭ ‬استلامه‭ ‬جائزة‭ ‬غولدن‭ ‬غلوب‭ ‬عن‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬بانشيز‭ ‬أوف‭ ‬إنيشيرين‭”‬،‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬تحية‭ ‬شكر‭ ‬لسكان‭ ‬جزيرتي‭ ‬أكيل‭ ‬وإينيشمور‭ ‬الايرلنديتين‭ ‬اللتين‭ ‬صُوّر‭ ‬الفيلم‭ ‬فيهما‭ ‬وبدأت‭ ‬تستفيدان‭ ‬سياحياً‭ ‬من‭ ‬نجاحه‭.‬وقال‭ ‬الممثل‭ ‬الإيرلندي‭ ‬عند‭ ‬استلامه‭ ‬الجائزة‭ “‬نحن‭ ‬عائلة‭ ‬كبيرة‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتطرق‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬إلى‭ “‬جيني‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أنثى‭ ‬حمار‭ ‬صغيرة‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭.‬

وحصد‮ ‬‭”‬ذي‭ ‬بانشيز‭ ‬أوف‭ ‬إنيشيرين‭”‬‮ ‬الذي‭ ‬صُوّر‭ ‬في‭ ‬الجزيرتين‭ ‬الواقعتين‭ ‬قبالة‭ ‬ساحل‭ ‬ايرلندا‭ ‬الغربي،‮ ‬أربعة‭ ‬جوائز‭ “‬بافتا‭” ‬البريطانية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬رُشّح‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬فئات‭ ‬فيها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬ترشيحات‭ ‬في‭ ‬مكافآت الأوسكار‭ ‬المرتقب‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬أبدى‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬السياحة‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬أكيل‭ ‬كريس‭ ‬مكارثي‭ ‬أملاً‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬الفيلم‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭. ‬وقال‭ ‬ممازحا‭ “‬نقبل‭ ‬بأي‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬التسع‭ ‬التي‭ ‬رشح‭ ‬الفيلم‭ ‬لنيلنا،‭ ‬لن‭ ‬نضع‭ ‬شروطا‭”. ‬بين‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬وتشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2021،‭ ‬صُوّرت‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬ذات‭ ‬المناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬الخلابة‭ ‬والمنحدرات‭ ‬الصخرية‭ ‬الوعرة‭ ‬و‭ ‬والشواطئ‭ ‬الساحرة‭.‬استحال‭ ‬ميناء‭ ‬بورتين‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الجزيرة،‭ ‬شارعا‭ ‬يعجّ‭ ‬بمتاجر‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬عشرينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت،‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬ينشط‭ ‬فيه‭ ‬صيادو‭ ‬الأسماك‭.‬

كذلك،‭ ‬أقيمت‭ ‬الحانة‭ ‬التي‭ ‬تدور‭ ‬فيها‭ ‬معظم‭ ‬أحداث‭ ‬الفيلم،‭ ‬على‭ ‬جرف‭ ‬صخري‭ ‬يشهد‭ ‬رياحاً‭ ‬عاتية‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬جزيرة‭ ‬أكيل‭ ‬الجنوبي‭ ‬الغربي‭. ‬وأشار‭ ‬كريس‭ ‬مكارثي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مخرج‭ ‬العمل‭ ‬مارتن‭ ‬ماكدوناه‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬الممثلون‭ ‬بهواء‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬عندما‭ ‬يفتحون‭ ‬باب‭ ‬الحانة‭.‬

وقال‭ ‬واقفاً‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬يلفح‭ ‬فيه‭ ‬رذاذ‭ ‬المحيط‭ ‬الجرف‭ ‬الصخري‭ “‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الأجواء‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يوفروها‭ ‬في‭ ‬الاستوديو‭”. ‬وكان‭ ‬لتصوير‭ ‬الفيلم‭ ‬وقع‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬إذ‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ضخ‭ ‬1،7‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬نسمة‭.‬

وتسعى‭ ‬الجزيرة‭ ‬حالياً‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬حتى‭ ‬تعزّز‭ ‬قطاعها‭ ‬السياحي‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬تنتشر‭ ‬فيها‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬مشاهد‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬كلمات‭ ‬لحائزي‭ ‬جوائز‭ ‬يتطرقون‭ ‬خلالها‭ ‬للجزيرة،‭ ‬ترتفع‭ ‬حجوزات‭ ‬السفر‭ ‬إليها‭.‬

واكّد‭ ‬ميك‭ ‬لينش،‭ ‬وهو‭ ‬صاحب‭ ‬حانة‭ “‬لينوتس‭” ‬في‭ ‬أكيل،‭ ‬أن‭ ‬الفيلم‭ ‬بدأ‭ ‬يثير‭ ‬أصلاً‭ ‬فضول‭ ‬ززار‭ ‬الجزيرة‭.‬

وتزيّن‭ ‬جدران‭ ‬الحانة‭ ‬أدوات‭ ‬استُخدمت‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬بينها‭ ‬الآلة‭ ‬التي‭ ‬قصّ‭ ‬كولم،‭ ‬وهو‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬أداها‭ ‬الممثل‭ ‬براندن‭ ‬غليسن،‭ ‬إصبعه‭ ‬فيها‭.‬

وأوضح‭ ‬ميك‭ ‬لينش‭ ‬أن‭ ‬حانته‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬أصلاً‭ ‬سجناً‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬مع‭ ‬جدران‭ ‬حجرية‭ ‬وسقف‭ ‬من‭ ‬القش،‭ ‬هي‭ ‬نسخة‭ ‬مشابهة‭ ‬جداً‭ ‬للحانة‭ ‬التي‭ ‬أُنشئت‭ ‬لتصوير‭ ‬الفيلم‭.‬

وتابع‭ “‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الجدران‭ ‬تنطق،‭ ‬لكانت‭ ‬روت‭ ‬قصصاً‭ ‬كثيرة‭”. ‬وخلال‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم،‭ ‬كانت‭ ‬الحانة‭ ‬تمثل‭ ‬مكاناً‭ ‬يشرب‭ ‬فيه‭ ‬براندن‭ ‬غليسن‭ ‬وبات‭ ‬شورت‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬دور‭ ‬مدير‭ ‬الحانة،‭ ‬الكحول‭.‬

‭- ‬جولة‭ ‬إرشادية‭ -‬

وكانت‭ ‬المغنية‭ ‬الأميركية‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬محبي‭ “‬ذي‭ ‬بانشيز‭ ‬أوف‭ ‬إنيشيرين‭”‬،‭ ‬طلبت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬الحانة‭ ‬التي‭ ‬صُوّر‭ ‬الفيلم‭ ‬فيها‭ ‬لتقم‭ ‬بزيارة‭ ‬إليها‭.‬

وعلّق‭ ‬ميك‭ ‬لينش‭ ‬قائلاً،‭ “‬لا‭ ‬داعي‭ ‬لذلك،‭ ‬يمكنها‭ ‬زيارة‭ ‬حانتي‭”.‬

وينظّم‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ “‬أشيل‭ ‬كوتشز‭” ‬للحافلات‭ ‬جولة‭ ‬سياحية‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ ‬الفيلم،‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬تصويره‭.‬

ويوضح‭ “‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬أتى‭ ‬أشخاص‭ ‬كثيرون‭ ‬كانوا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬أمكان‭ ‬تصوير‭ ‬الفيلم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ “‬بدأ‭ ‬يثير‭ ‬اهتمام‭ ‬عدد‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الزوار،‭ ‬وستشهد‭ ‬الجزيرة‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭”.‬

وتشير‭ ‬مادلين‭ ‬كونديل،‭ ‬وهي‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬المئة‭ ‬والاثنين‭ ‬الذين‭ ‬ظهروا‭ ‬في‭ ‬الفيلم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجزيرة‭ ‬تشهد‭ ‬حركة‭ ‬أصلاً‭ ‬بانتظار‭ ‬حفلة‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار‭.‬

وتملك‭ ‬كونديل‭ ‬حمارين‭ ‬لم‭ ‬يقع‭ ‬الاختيار‭ ‬عليهما‭ ‬للظهور‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ “‬جيني‭”. ‬وتلفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجزيرة‭ ‬ستعج‭ ‬بالاحتفالات‭ ‬ليلة‭ ‬توزيع‭ ‬أبرز‭ ‬مكافآت‭ ‬سينمائية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وتقول‭ “‬لدينا‭ ‬انطباع‭ ‬بأننا‭ ‬نستحق‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬عن‭ ‬جمال‭ ‬المنطقة‭”‬،‭ ‬مضيفةً‭ “‬هذا‭ ‬مكان‭ ‬جميل‭ ‬جداً‭ ‬ويثير‭ ‬إعجاب‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يزوره‭”.‬