جزيرة إينيس إنتلي نجمة السماء المظلمة في أوربا

بلثيلي‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يحلّ‭ ‬الليل‭ ‬حالكاً‭ ‬على‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬وترتسم‭ ‬فوقها‭ ‬لوحة‭ ‬بديعة‭ ‬من‭ ‬كواكب‭ ‬ونجوم‭ ‬شهاب،‭ ‬فيما‭ ‬يضفي‭ ‬الشفق‭ ‬القطبي‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬اللونين‭ ‬الأخضر‭ ‬والأحمر،‭ ‬وهو‭ ‬مشهد‭ ‬استحقت‭ ‬عنه‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الويلزية‭ ‬الصغيرة‭ ‬لقباً‭ ‬عالمياً‭.‬

فقد‭ ‬اختيرت‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬أفضل‭ “‬ملاذ‭ ‬للسماء‭ ‬المظلمة‭” ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وهو‭ ‬لقب‭ ‬يقتصر‭ ‬عدد‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تحمله‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬17،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الجزر‭ ‬المرجانية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬ومرصد‭ ‬غابرييلا‭ ‬ميسترال‭ ‬في‭ ‬تشيلي‭.‬‮ ‬‭ ‬وأعطيَ‭ ‬اللقب‭ ‬لهذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬بفضل‭ ‬محدودية‭ ‬تلوثها‭ ‬الضوئي‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬ظروفاً‭ ‬مثالية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬النجوم‭ ‬المتوهجة‭ ‬المنثورة‭ ‬في‭ ‬سمائها‭. ‬فوحدها‭ ‬أنوار‭ ‬العاصمة‭ ‬الايرلندية‭ ‬دبلن‭ ‬البعيدة‭ ‬والباهتة‭ ‬هي‭ ‬الأضواء‭ ‬البشرية‭ ‬المصدر‭ ‬التي‭ ‬تخرق‭ ‬سواد‭ ‬ليل‭ ‬هذه‭ ‬البقعة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الساحل‭ ‬الويلزي‭. ‬وهذا‭ ‬التقدير‭ ‬لأينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬هو‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬لماري‭ ‬هوز‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬وشريك‭ ‬حياتها‭ ‬إمير‭ ‬أوين،‭ ‬وهما‭ ‬حارسا‭ ‬الجزيرة‭ ‬منذ‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ومقيمان‭ ‬دائمان‭ ‬فيها‭. ‬وقالت‭ ‬ماري‭ ‬هوز‭ ‬التي‭ ‬تولّت‭ ‬إعداد‭ ‬ملف‭ ‬الترشّح‭ “‬نحن‭ ‬سعيدان،‭ ‬فهذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مهمة‭ ‬للجزيرة‭”.‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي،‭ ‬فسكان‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬لين‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬ويلز،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬بالسيارة‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬كارديف،‭ ‬يدركون‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬ميزة‭ ‬سمائهم،‭ ‬ولكن‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬اليوم‭ ‬تعريف‭ ‬العالم‭ ‬بهذه‭ ‬الخصوصية‭.‬

وانهمك‭ ‬متجر‭ ‬المعدات‭ ‬المخصصة‭ ‬للمساحات‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بلثيلي‭ ‬بتوفير‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التلسكوبات‭.‬‮ ‬

‮ ‬ولاحظت‭ ‬مديرة‭ ‬شركة‭ “‬باردسلي‭ ‬آيلند‭ ‬تراست‭” ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬موقع‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬كارولين‭ ‬جونز‭ ‬أن‭ “‬الناس‭ ‬أصبحوا‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬المزيد‭”‬‭ ‬عن‭ ‬الجزيرة‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يميّز‭ ‬سماءها‭ ‬من‭ ‬صفاء‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬سراً‭”.‬

ودفع‭ ‬تدفّق‭ ‬الرسائل‭ ‬الإلكترونية‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬مراقبة‭ ‬النجوم‭ ‬جونز‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بصيغ‭ ‬وعبارات‭ ‬جاهزة‭ ‬ومعدّة‭ ‬سلفاً‭ ‬للردّ‭ ‬عليهم‭. ‬وتمركَزَ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬علم‭ ‬الفلك‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭ ‬ليكونوا‭ ‬قريبين‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬من‭ ‬السماء‭.‬‮ ‬‭ ‬وأصبحت‭ ‬السماء‭ ‬الصافية،‭ ‬كتلك‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الجزيرة،‭ ‬ميزة‭ ‬نادرة‭ ‬ومرغوبة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬التلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬بمختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬‭ ‬إلاّ‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬المستبعد‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬إغراق‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‮ ‬بالسياح،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬مرتادي‭ ‬الجزيرة‭ ‬محدود،‭ ‬وبيوت‭ ‬الضيافة‭ ‬فيها‭ ‬محجوزة‭ ‬بالكامل‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويتولى‭ ‬كولين‭ ‬إيفانز‭ ‬بقاربه‭ ‬مهمة‭ ‬نقل‭ ‬الزوار‭ ‬إلى‭ ‬الجزيرة‭ ‬ومنها،‭ ‬وشحن‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الأخرى‭ ‬إليها‭. ‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬المياة‭ ‬الفيروزية‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬يعبر‭ ‬القارب‭ ‬بلا‭ ‬ضجيج،‭ ‬ويشق‭ ‬طريقه‭ ‬وسط‭ ‬فضلات‭ ‬الطيور‭.‬

وتعشش‭ ‬في‭ ‬إينيس‭ ‬إنتلي‭ ‬أسراب‭ ‬البفن‭ ‬وعصافير‭ ‬القص،‭ ‬وهي‭ ‬طيور‭ ‬ليلية،‭ ‬ترى‭ ‬في‭ ‬ظلام‭ ‬الجزيرة‭ ‬ملجأً‭ ‬لها‭. ‬ويعاد‭ ‬النظر‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الجزيرة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يبذل‭ ‬حارساها‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لتقليل‭ ‬التلوث‭ ‬الضوئي‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭. ‬ويستخدمون‭ ‬أجهزة‭ ‬استشعار‭ ‬لإطفاء‭ ‬الأنوار‭ ‬أثناء‭ ‬النهار،‭ ‬أما‭ ‬المنارة‭ ‬فمزوّدة‭ ‬بمصابيح‭ “‬ليد‭” (‬LED‭) ‬حمراء‭.‬وتستيقظ‭ ‬ماري‭ ‬هوز‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الشهر،‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬القمر‭ ‬في‭ ‬أحلك‭ ‬درجاته،‭ ‬لقياس‭ ‬جودة‭ ‬السماء‭ ‬ليلاً‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬خاص‭. ‬ولدى‭ ‬ويلز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحميات‭ ‬الأخرى،‭ ‬لكنّ‭ ‬التصنيف‭ ‬الأكثر‭ ‬صرامة‭ ‬للجزيرة‭ ‬يتطلب‭ ‬تركيزاً‭ ‬أكبر‭ ‬على‭ ‬الحماية‭ ‬الطويلة‭ ‬الأمد‭.‬

وتشجع‭ ‬الجهة‭ ‬التي‭ ‬تمنح‭ ‬التصنيف‭ ‬الأشخاص‭ ‬الموجودين‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬الإضاءة‭ ‬الملونة‭ ‬الدافئة‭ ‬المغطاة‭ ‬لتجنب‭ ‬خرق‭ ‬الظلام‭.‬

وقالت‭ ‬ماري‭ ‬هوز‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬نشر‭ ‬الأخبار‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسماء‭ ‬الجزيرة‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ “‬تتيح‭ ‬حماية‭ ‬أمر‭ ‬هش‭ ‬وله‭ ‬قيمة‭ ‬مستقبلية‭ ‬حقيقية‭”. ‬واضافت‭ “‬عندما‭ ‬تكون‭ ‬السماء‭ ‬مظلمة‭ ‬بدرجة‭ ‬كافية،‭ ‬يمكنك‭ ‬رؤية‭ ‬الكون‭ ‬كله‭ ‬فوقك‭”.‬‮ ‬