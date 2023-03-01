جزة وخروف – وليد عبدالحسين جبر

قبل فترة انبرى مجموعة مـــــن موظـفي وزارة العـــدل في دوائر التنفـيذ المطالبة بحوافزهم المقررة لــهم بموجب القانون وهي مبالغ تستقطع من الديـون التي تستحصلها وتصرف وفــــــق القانون جزء منها لموظفي هذه الدوائر وحينما اخذوا يتظاهرون ويطالبون تم تأخير رواتبهم عدة اشهر فنسي الموظفين مبالغ الحوافز واخذوا يطالبون برواتبهم المتأخرة !!

هكذا عمل معنا نحن المحامين اعضاء مجلس النواب الموقر اذ لمسوا اننا نطالب بتــــــعديل قانون المحاماة صار عشرين سنة وربما بدأت تحركاتنا تصل نهاياتها فأثاروا علينا قانون المساعدة القانونية الذي يعتدي على مهامنا ويخالف قانوننا ليخيفونا ويجعلوننا خشية من اقرار هذا القانون نتمسك بقانوننا القديم ولا نطالب بتعديله فننشغل بمحاربة قانون المساعدة القانونية حفاظا على قانوننا العتيد لنكون مصداق حقيقي لمن يرى الموت فيقبل بالصخونه !!

املنا كبير بالمحامين نقيبا و اعضاء مجلس و اعضاء هيئة عامة انسوا خلافاتكم و انتخاباتكم فالسيل القادم يغرقنا جميعا !!