جزء ثان من سايكولوجيا الشعر والشاعر

بغداد – الزمان

اعلن مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية قاسم حسين صالح عن نيته اصدار جزء ثاني من كتاب(في سيكولوجيا الشعر والشاعر) وعن ذلك قال في دعوة وجهها الى الشعراء قائلا ( في النية اصدار الجزء الثاني من كتابنا (في سيكولوجيا الشعر والشاعر) يتضمن قراءة سيكولوجية لعشرة شعراء معاصرين نحقق بها توثيقا للتاريخ والاجيال وانجازا عراقيا وعربيا في ميدان تفتقر له الثقافتان.نرجو من جنابك الكريم ايصال ديوانك الشعري الذي تختاره( مكتوب عليه اسمي) الى مقر الأتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق في مدة اقصاها منتصف شهر تموز القادم).

موضحا ان (شعراء الجزء الثاني (مرتبة أبجديا) هم :أحمد عبد الحسين،زاهر الجيزاني،زعيم نصار،طالب عبد العزيز ،كاظم الحجاج،منذر عبد الحر ،معن غالب،موفق محمد ،نجاة عبد الله،عارف الساعدي ،عبد الزهرة زكي ورعد عبد القادر).