جريمة‭ ‬غامضة‭ ‬في‭ ‬مقتل‭ ‬امرأتين‭ ‬تهدد‭ ‬سياحة‭ ‬التسلّق‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬

مراكش‭ ‬(المغرب)-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مشتبها‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬سائحتين‭ ‬اسكندينافيتين‭ ‬تبلغان‭ ‬24‭ ‬و28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬السياحية‭ ‬التي‭ ‬تلقى‭ ‬رواجا‭ ‬كبير‭ ‬لدى‭ ‬المتسلّقين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬المغرب‭.‬

وأعلن‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬مستمرة‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬مشتبه‭ ‬بهم‭ ‬آخرين‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬السائحتين،‭ ‬دنماركية‭ ‬ونروجية،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬إمليل‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭.‬

وبحسب‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬مشتبه‭ ‬به‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬الواقعة‭ ‬عند‭ ‬سفوح‭ ‬الجبل،‭ ‬ووضع‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كشف‭ ‬دوافع‭ ‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬ارتكبها‭. ‬وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أعلنت‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬جثتي‭ ‬المرأتين‭ ‬وعلى‭ ‬رقبتيهما‭ ‬“آثار‭ ‬عنف”‭ ‬بسبب‭ ‬أداة‭ ‬قطع‭. ‬ويتعذّر‭ ‬الحصول‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬القضائي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جاريا‭.‬

وتشير‭ ‬البيانات‭ ‬الرسمية‭ ‬إلى‭ ‬“عمل‭ ‬جرمي”‭ ‬فيما‭ ‬تتحدّث‭ ‬الصحف‭ ‬المغربية‭ ‬عن‭ ‬“جريمة‭ ‬مروّعة”‭. ‬وقال‭ ‬صاحب‭ ‬فندق‭ ‬ودليل‭ ‬سياحي‭ ‬محلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنه‭ ‬عُثر‭ ‬على‭ ‬الجثتين‭ ‬“واحدة‭ ‬داخل‭ ‬خيمة‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬الخارج”‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬معزول‭ ‬عند‭ ‬سفح‭ ‬جبال‭ ‬مغطاة‭ ‬بالثلوج‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬“مشردين”‭ ‬من‭ ‬حيّ‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬يترددون‭ ‬على‭ ‬الموقع،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان،‭ ‬فإن‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬يتولاه‭ ‬المكتب‭ ‬المركزي‭ ‬للأبحاث‭ ‬القضائية‭ ‬الذي‭ ‬يتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬المغربي‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬المغربية‭ ‬أبلغت‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬عائلتي‭ ‬الضحيتين‭ ‬في‭ ‬بلديهما‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬“بي‭ ‬تي”‭ ‬الدنماركية‭ ‬عن‭ ‬هيل‭ ‬بيترسن‭ ‬والدة‭ ‬الضحية‭ ‬الدنماركية‭ ‬لويزا‭ ‬فيتسراغر‭ ‬جيسبرسن‭ ‬(24‭ ‬عاما)‭ ‬أن‭ ‬ابنتها‭ ‬“طعنت‭ ‬في‭ ‬رقبتها”‭.‬

–‭ ‬تعليق‭ ‬التسلّق‭ ‬–

وقالت‭ ‬والدة‭ ‬الضحية‭ ‬إن‭ ‬العائلة‭ ‬نصحتها‭ ‬بعدم‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬المغرب‭ ‬“بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الفوضوي”‭. ‬وبحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬صفحتها‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬فإن‭ ‬لويزا‭ ‬كانت‭ ‬تدرس‭ ‬في‭ ‬النروج‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬مرشدة‭ ‬سياحية‭ ‬وكانت‭ ‬تهوى‭ ‬المغامرات‭.‬

والضحية‭ ‬الأخرى‭ ‬النروجية‭ ‬مارن‭ ‬يولاند‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬28‭ ‬عاما‭.‬

وتُظهر‭ ‬صور‭ ‬منشورة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“فيسبوك”‭ ‬أنها‭ ‬شابة‭ ‬شقراء‭ ‬ورياضية‭ ‬تهوى‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬

وقالت‭ ‬والدتها‭ ‬أيرين‭ ‬يولاند‭ ‬لشبكة‭ ‬الراديو‭ ‬والتلفزيون‭ ‬النروجية‭ ‬“ان‭ ‬ار‭ ‬كيه”‭ ‬إن‭ ‬ابنتها‭ ‬“كانت‭ ‬على‭ ‬خير‭ ‬ما‭ ‬يرام‭. ‬كان‭ ‬الأمان‭ ‬أولوية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لها‭. ‬لقد‭ ‬اتّخذت‭ ‬الشابتان‭ ‬كل‭ ‬الاحتياطات‭ ‬قبل‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الرحلة”‭.‬

وكانت‭ ‬الضحيتان‭ ‬تتابعان‭ ‬دروسهما‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬النروج‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬رحلتهما‭ ‬شهرا‭.‬

وفرض‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬إمليل‭ ‬بعد‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الجثتين‭ ‬وتم‭ ‬تعليق‭ ‬جولات‭ ‬التسلق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬السياحية‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬المغربية‭.‬

ومن‭ ‬إمليل‭ ‬قال‭ ‬حسين،‭ ‬وهو‭ ‬دليل‭ ‬سياحي‭ ‬محلي،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬“سيئ‭ ‬جدا‭ ‬للمنطقة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شك‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء”‭ ‬حجوزات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتعتبر‭ ‬قرية‭ ‬إمليل‭ ‬محطة‭ ‬انطلاق‭ ‬جولات‭ ‬السير‭ ‬والتسلق‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬توقبال،‭ ‬أعلى‭ ‬قمة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭.‬

وتعتبر‭ ‬منطقة‭ ‬شمهمروش‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬إمليل‭ ‬وعلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬نحو‭ ‬2300‭ ‬م‭ ‬إحدى‭ ‬المحطات‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬توقبال‭.‬

وأثار‭ ‬مقتل‭ ‬الشابتين‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬لتسلّق‭ ‬الجبال‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬الذي‭ ‬ينظّم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬التسلّق‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭.‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬القيّمين‭ ‬على‭ ‬النادي‭ ‬يحاولون‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬السائحتان‭ ‬قد‭ ‬انطلقتا‭ ‬في‭ ‬رحلتهما‭ ‬مع‭ ‬دليل‭ ‬سياحي‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬دونه‭.‬

وتعتبر‭ ‬السياحة‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المغربي‭ ‬وثاني‭ ‬أكبر‭ ‬جهة‭ ‬توظيف‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬الزراعة‭.‬

وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬شبه‭ ‬الركود‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬استقبل‭ ‬المغرب‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬في‭ ‬2017‭ ‬مع‭ ‬11,35‭ ‬مليون‭ ‬زائر،‭ ‬متجاوزا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عتبة‭ ‬11‭ ‬مليون‭ ‬زائر‭ ‬سنويا‭.‬