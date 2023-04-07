جرعة زائدة من الفنتانيل وراء وفاة مغني راب أمريكي

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الفنتانيل‭ ‬كانت‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وراء‭ ‬وفاة‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬الأميركي‭ ‬كوليو‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بأغنيته‭ ‬الشهيرة‭ “‬غانغستاس‭ ‬باراديس‭” ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬طبيّ‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬‭ ‬وتوفي‭ ‬الموسيقي‭ ‬الحائز‭ ‬جائزة‭ “‬غرامي‭”‬،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬أرتيس‭ ‬ليون‭ ‬آيفي‭ ‬جونيور،‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الفائت‭ ‬عن‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬أحد‭ ‬أصدقائه‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭.‬

وأوضح‭ ‬تقرير‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬سلطات‭ ‬مقاطعة‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬قضى‭ ‬بسبب‭ ‬جرعة‭ ‬زائدة‭ ‬من‭ ‬الفنتانيل،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬الموسيقي‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬الربو‭ ‬ومشاكل‭ ‬صحية‭ ‬في‭ ‬القلب‭. ‬كذلك‭ ‬تناول‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬وفاته‭ ‬عقار‭ ‬الفينسيكليدين‭ (‬أو‭ ‬PCP‭) ‬المخدّر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬أو‭ ‬عاطفية‭ ‬خطيرة،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمصدر‭ ‬نفسه‭. ‬وكان‭ ‬جاريز‭ ‬بوسي،‭ ‬صديق‭ ‬المغني‮ ‬ومدير‭ ‬أعماله،‭ ‬روى‭ ‬يومها‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ “‬تي‭ ‬إم‭ ‬زي‭” ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬المشاهير،‮ ‬أن كوليو‭ ‬وُجد‭ ‬فاقداً‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬حمام‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء،‭ ‬وتأكدت‭ ‬وفاته‭ ‬فوراً‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬كوليو‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬الفائت‭ ‬لكنه‭ ‬اكتسب‭ ‬النجومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنية‭ “‬غانغستاس‭ ‬باراديس‭” ‬عام‭ ‬1995‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضمن‭ ‬الموسيقى‭ ‬التصويرية‭ ‬لفيلم‭ “‬داينجروس‭ ‬مايندس‭”.‬

واستخدم‭ ‬كوليو‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬لازمة‭ ‬موسيقى‭ “‬باستايم‭ ‬بارادايس‭” ‬لستيفي‭ ‬ووندر‭ (‬1976‭).‬

وبيعت‭ ‬ملايين‭ ‬النسخ‭ ‬من‭ “‬غانغستاس‭ ‬باراديس‭” ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭.‬

وسجلت‭ ‬الوفيات‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬مئة‭ ‬ألف‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ (‬من‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021‭). ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الوفيات‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬الفنتانيل،‭ ‬هو‭ ‬مادة‭ ‬أفيونية‭ ‬اصطناعية‭ ‬قوية‭ ‬وخطيرة،‭ ‬تُخلط‭ ‬أحياناً‭ ‬مع‭ ‬الهيرويين‭ ‬أو‭ ‬الكوكايين‭. ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬أدى‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬الممثّل‭ ‬الأميركي‭ ‬مايكل‭ ‬ك‭. ‬وليامز‭ ‬الذي‭ ‬اشتهر‭ ‬بدور‭ ‬عمر‭ ‬ليتل‭ ‬في‭ ‬المسلسل‭ ‬الناجح‭ “‬ذي‭ ‬واير‭”.‬