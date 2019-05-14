جراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬ورك‭ ‬الرئيس‭ ‬

واشنطن– (أ ف ب) – أجرى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر جراحة ناجحة في الورك امس الاول بعدما سقط اثناء مغادرته منزله للمشاركة في صيد الديك الرومي، على ما أعلن مركز كارتر. وقال المركز في بيان إن كارتر البالغ 94 عاما «يتعافى بشكل مريح من جراحة لعلاج ورك مكسور (…) وقال جراحوه إنّ الجراحة كانت ناجحة».
وكان كارتر، الرئيس ال39 للولايات المتحدة من 1977 ولغاية 1981 والذي فاز بجائزة نوبل للسلام، قد أجرى جراحة عام 2015 لازالة ورم صغير فوق الكبد.
كما خضع كارتر للعلاج في العام 2017 اثر إصابته بالجفاف أثناء حملة لبناء منازل من أجل الإنسانية في وينيبيغ في كندا. وذكر البيان أن «الرئيس كارتر قال إن قلقه الرئيسي هو أن ينتهي موسم صيد الديك الرومي هذا الاسبوع دون أن يتمكن من متابعة الصيد حتى الحد الاقصى المسموح له». وقد ظل كارتر رغم سنواته الاربع والتسعين نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما خصوصا بقضايا عديدة من خلال المؤسسة التي انشأها باسم «كارتر سنتر» في 1982 والتي تعمل من اجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الانسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.
وقام منذ ذلك الحين بمهمات وساطة كثيرة خاصة في هايتي وبنما وكوبا وكوريا الشمالية واثيوبيا وايضا في البوسنة والهرسك.