جراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬ورك‭ ‬الرئيس‭ ‬

واشنطن–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أجرى‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬الأسبق‭ ‬جيمي‭ ‬كارتر‭ ‬جراحة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬اثناء‭ ‬مغادرته‭ ‬منزله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬صيد‭ ‬الديك‭ ‬الرومي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مركز‭ ‬كارتر‭. ‬وقال‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬كارتر‭ ‬البالغ‭ ‬94‭ ‬عاما‭ ‬«يتعافى‭ ‬بشكل‭ ‬مريح‭ ‬من‭ ‬جراحة‭ ‬لعلاج‭ ‬ورك‭ ‬مكسور‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وقال‭ ‬جراحوه‭ ‬إنّ‭ ‬الجراحة‭ ‬كانت‭ ‬ناجحة»‭.‬

وكان‭ ‬كارتر،‭ ‬الرئيس‭ ‬ال39‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬1977‭ ‬ولغاية‭ ‬1981‭ ‬والذي‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬قد‭ ‬أجرى‭ ‬جراحة‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لازالة‭ ‬ورم‭ ‬صغير‭ ‬فوق‭ ‬الكبد‭.‬

كما‭ ‬خضع‭ ‬كارتر‭ ‬للعلاج‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2017‭ ‬اثر‭ ‬إصابته‭ ‬بالجفاف‭ ‬أثناء‭ ‬حملة‭ ‬لبناء‭ ‬منازل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬وينيبيغ‭ ‬في‭ ‬كندا‭. ‬وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬«الرئيس‭ ‬كارتر‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬قلقه‭ ‬الرئيسي‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬ينتهي‭ ‬موسم‭ ‬صيد‭ ‬الديك‭ ‬الرومي‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬الصيد‭ ‬حتى‭ ‬الحد‭ ‬الاقصى‭ ‬المسموح‭ ‬له»‭. ‬وقد‭ ‬ظل‭ ‬كارتر‭ ‬رغم‭ ‬سنواته‭ ‬الاربع‭ ‬والتسعين‭ ‬نشطا‭ ‬متميزا‭ ‬منذ‭ ‬انسحابه‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬وملتزما‭ ‬خصوصا‭ ‬بقضايا‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬انشأها‭ ‬باسم‭ ‬«كارتر‭ ‬سنتر»‭ ‬في‭ ‬1982‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تشجيع‭ ‬الحل‭ ‬السلمي‭ ‬للنزاعات‭ ‬ومراقبة‭ ‬الانتخابات‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬التنمية‭.‬

وقام‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بمهمات‭ ‬وساطة‭ ‬كثيرة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هايتي‭ ‬وبنما‭ ‬وكوبا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬واثيوبيا‭ ‬وايضا‭ ‬في‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭.‬