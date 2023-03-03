جرائم الشرف بلا شرف – مشتاق الربيعي

في الاونة الاخيرة نشاهد حالات قتل كثيرة النساء بسبب اقامتهم علاقات عاطفية وعندما يعلم ذويهم بأن بناتهم يعيشيون حالة عشق يذهبون الى قتلهم تحت حجة الشرف وفي الحقيقة جرائم الشرف هي بلا شرف بدلا من ذلك عليهم دعم فتياتهم والجلوس بالقرب منهم وارشادهم الى الطريق السليم الذي يجب ان يسلكونه كونوا اصدقاء اليهم وليس اعداء لهم ولا نعلم اين دور ألدولة ومنظمات المجتمع المدني عن كل هذه الجرائم التي هي ضد الانسانية ومن يقتل انسان تحت اي مسمى او مجرم عندما يبلغ الانسان سن الرشد يجب الابتعاد عنه وندعه يشق طريقه بالحياة سواء في اقامة علاقات عاطفية او اي شيئ اخر وكم من عاشق ومعشوقة قتلوا بسبب العوق الفكري الذي يسود طبقة البسطاء بالمجتمع ينبغي من قبل منظمات المجتمع المدني والناشطين المدينين والدولة ايضا وكافة المعنيين بالامر اقامة دورات تثقيفية لطبقة البسطاء من اجل زيادة نسبة الوعي لديهم وانزال اقصى العقوبات بحق كافة من يرتكب جرائم من هذا النوع لان طفح الكيل منهم ومن جرائمهم البشعة التي ذهب ضحيتها عدد غير بقليل من النساء والعشق ليس جريمة ومن لا يقع بالعشق ليس انسانا بتاتا تعملوا مع من تحبون في انسانية وسوف ينتهي كل شيئ على مايرام .