جدل في هولندا بسبب نسخة مطورة بالذكاء الاصطناعي عن إحدى أشهر اللوحات

لاهاي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تثير‭ ‬نسخة‭ ‬مطورة‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬لوحة‭ “‬الفتاة‭ ‬ذات‭ ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭” ‬للفنان‭ ‬الهولندي‭ ‬يوهانس‭ ‬فيرمير،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرسم،‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬هولندي،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تمدد‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬نحو‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭. ‬للوهلة‭ ‬الأولى،‭ ‬يلاحظ‭ ‬الرائي‭ ‬اللمعان‭ ‬نفسه‭ ‬والنظرة‭ ‬الرمزية‭ ‬عينها‭ ‬للفتاة‭ ‬في‭ ‬اللوحة‭ ‬الأصلية،‭ ‬لكن‭ ‬عند‭ ‬الفحص‭ ‬الدقيق،‭ ‬تظهر‭ ‬تفاصيل‭ ‬غريبة‭ ‬لافتة‭ ‬للنظر‭. ‬الفتاة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللوحة‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬قرط‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬قرطان‭ ‬متلألئان،‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬جانب،‭ ‬مع‭ ‬نمش‭ ‬بلون‭ ‬أحمر‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬وجهها‭.‬

نسخة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬ماورتشهاوس‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬نسخ‭ ‬صنعها‭ ‬هواة‭ ‬عن‭ ‬اللوحة‭ ‬التي‭ ‬أنجزها‭ ‬فيرمير‭ ‬سنة‭ ‬1665،‭ ‬والموجودة‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬رايكسميوزيم‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬لمناسبة‭ ‬معرض‭ ‬استعادي‭ ‬ضخم‭ ‬مخصص‭ ‬للرسام‭ ‬الهولندي‭. ‬وأثار‭ ‬قرار‭ ‬عرضها‭ ‬جدلاً‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وعلى‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬تساؤلات‭ ‬تمحورت‭ ‬خصوصاً‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬مثل‭ ‬ماورتشهاوس‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬خصوصاً‭ ‬أعمالاً‭ ‬كلاسيكية‭ ‬لفيرمير‭ ‬ورامبرانت‭. ‬ويقول‭ ‬الملحق‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬ماورتشهاوس‭ ‬بوريس‭ ‬دو‭ ‬مونيك‭ “‬إنه‭ ‬أمر‭ ‬جدلي،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬آراء‭ ‬الناس‭ ‬تنقسم‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض‭”. ‬ويوضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ “‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬اختاروا‭ ‬العمل،‭ ‬أعجبوا‭ ‬به،‭ ‬وكانوا‭ ‬يعرفون‭ ‬أنه‭ ‬مطور‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لكننا‭ ‬أحببنا‭ ‬العمل،‭ ‬لذلك‭ ‬اخترناه،‭ ‬وعلقناه‭” ‬على‭ ‬الحائط‭.‬

وقد‭ ‬أعدّ‭ ‬المصمم‭ ‬الرقمي‭ ‬جوليان‭ ‬فان‭ ‬ديكن‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬برلين،‭ ‬صورته‭ ‬الخاصة‭ ‬عن‭ “‬الفتاة‭ ‬ذات‭ ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭” ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مسابقة‭ ‬نظمها‭ ‬متحف‭ ‬ماورتشهاوس‭ ‬دعا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أفراد‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬إرسال‭ ‬نسختهم‭ ‬من‭ ‬اللوحة‭ ‬الشهيرة‭.‬

إهانة‭ ‬لا‭ ‬تصدق‭” ‬

وهو‭ ‬استخدم‭ ‬أداة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬Midjourney‭ (“‬ميدجورني‭”) ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إنشاء‭ ‬صور‭ ‬معقدة‭ ‬باستخدام‭ ‬ملايين‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬الإنترنت،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ “‬فوتوشوب‭” ‬لتعديل‭ ‬الصور‭.‬

واختيرت‭ ‬نسخته‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬خمسة‭ ‬أعمال‭ (‬من‭ ‬أصل‭ ‬3482‭ ‬قُدمت‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭)‬،‭ ‬موجودة‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬حيث‭ ‬تُعرض‭ ‬لوحة‭ “‬الفتاة‭ ‬ذات‭ ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭”‬‭ ‬الحقيقية‭.‬

كتب‭ ‬جوليان‭ ‬فان‭ ‬ديكن‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ “‬من‭ ‬السريالي‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬متحف‭”. ‬واستخدم‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬و94‭ ‬عاماً،‭ ‬شتى‭ ‬الأدوات‭ ‬والأشياء،‭ ‬مثل‭ ‬أقلام‭ ‬التلوين‭ ‬والطلاء‭ ‬والمنسوجات‭ ‬وحتى‭ ‬الخضر‭ ‬والزهور‭. ‬وأحدث‭ ‬اختيار‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬أنشئت‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬ضجة‭ ‬في‭ ‬هولندا‭. ‬وكتب‭ ‬أحد‭ ‬الفنانين‭ ‬على‭ ‬صفحة‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬إنستغرام‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ “‬وصمة‭ ‬عار‭ ‬وإهانة‭ ‬لا‭ ‬تُصدق‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬شاركها‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬الآخرين‭.‬

وأبدى‭ ‬المعترضون‭ ‬قناعتهم‭ ‬بأن‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬قد‭ ‬تنتهك‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭ ‬لفنانين‭ ‬آخرين،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬أعمالهم‭ ‬كأساس‭ ‬لتوليد‭ ‬الصور‭ ‬بشكل‭ ‬مصطنع‭.‬

وتقول‭ ‬الفنانة‭ ‬إيفا‭ ‬تورينينت‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬وضع‭ ‬ضوابط‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ “‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الأخلاقيات‭”.‬

وتوضح‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬عنها‭ ‬صحيفة‭ “‬دي‭ ‬فولكس‭ ‬كرانت‭” ‬الهولندية‭ “‬بدون‭ ‬أعمال‭ ‬فنانين‭ ‬من‭ ‬البشر،‭ ‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬ببساطة‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬أعمال‭”.‬

فن‭ ‬أم‭ ‬لا؟‭ ‬

ويقول‭ ‬بوريس‭ ‬دي‭ ‬مونيك‭ “‬إنه‭ ‬سؤال‭ ‬صعب‭ ‬للغاية،‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الفن‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬ذلك؟‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬متحف‭ ‬ماورتشهاوس‭ ‬لم‭ ‬يتعمدوا‭ ‬بالضرورة‭ ‬فتح‭ ‬النقاش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ويضيف‭ “‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬صورة‭ ‬جميلة،‭ ‬ونعتقد‭ ‬أنها‭ ‬عملية‭ ‬إبداعية‭”‬،‭ ‬و‭”‬لسنا‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬لفتح‭ ‬النقاش‭ ‬عمّا‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬فني‭”.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنمش‭ ‬الموجود‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ “‬الفتاة‭ ‬ذات‭ ‬القرط‭ ‬اللؤلؤي‭”‬،‭ ‬فيقرّ‭ ‬بأنها‭ “‬مخيفة‭ ‬قليلاً‭” ‬لدى‭ ‬النظر‭ ‬إليها‭ “‬من‭ ‬قرب‭”.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬انقسام‭ ‬لدى‭ ‬الزائرين‭ ‬حيال‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭. ‬ويقول‭ “‬الأصغر‭ ‬سناً‭ ‬منهم‭ ‬يميلون‭ ‬إلى‭ ‬القول،‭ ‬إنه‭ ‬ذكاء‭ ‬اصطناعي،‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬جديداً‭”‬،‭ ‬بينما‭ ‬يفضل‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ “‬اللوحات‭ ‬الأكثر‭ ‬تقليدية‭”.‬‮ ‬