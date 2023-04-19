جدل في كندا بشأن أغنية مزيفة بالذكاء الاصطناعي

مونتريال‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حصدت‭ ‬أغنية‭ ‬مزيفة‭ ‬للمغنيين‭ ‬الكنديين‭ ‬درايك‭ ‬وذي‭ ‬ويكند‭ ‬ملايين‭ ‬الاستماعات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬منذ‭ ‬طرحها‭ ‬الجمعة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بشركة‭ “‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭” ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬إزالتها،‭ ‬وأثار‭ ‬قضية‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬تطور‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأزيلت‭ ‬أغنية‭ “‬هارت‭ ‬أون‭ ‬ماي‭ ‬سليف‭” (‬Heart‭ ‬on‭ ‬my‭ ‬sleeve‭) ‬التي‭ ‬نُشرت‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وحصدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬مشاهدة،‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬ما‭ ‬توفّره‭ ‬منصتا‭ ‬البث‭ ‬التدفقي‭ ‬الموسيقيتان‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬و‭”‬آبل‭ ‬ميوزيك‭”‬،‭ ‬نزولاً‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ “‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭ ‬غروب‭” ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تمثيل‭ ‬المغنيين‭ ‬الكنديين،‭ ‬والتي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬انتهاك‭ ‬لحقوق‭ ‬المؤلف‭. ‬‮ ‬

وكتب‭ ‬مجهول‭ ‬أطلق‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬اسم‭ “‬غوست‭ ‬رايتر‭ ‬977‭” (‬Ghostwriter977‭) ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬شخص‭ ‬متخفياً‭ ‬بغطاء‭ ‬أبيض‭ ‬وواضعاً‭ ‬نظّارة‭ ‬شمسية‭ “‬لقد‭ ‬استخدمتُ‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لإنشاء‭ ‬أغنية‭ ‬دريك‭ ‬مع‭ ‬ذي‭ ‬ويكند‭”.‬

وحُذف‭ ‬الفيديو‭ ‬الأصلي‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬من‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬كثر‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الإنترنت‭ ‬ينشرونه‭ ‬عبر‭ ‬منصات‭ ‬مختلفة‭.‬وكتب‭ “‬غوست‭ ‬رايتر‭ ‬977‭” ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ “‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬البداية‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬يعاد‭ ‬تكراراً‭ ‬نشر‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬جديدة‭ ‬تتضمن‭ ‬الأغنية‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وتستنسخ‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬ألحان‭ ‬الهيب‭ ‬هوب‭ ‬والراب،‭ ‬صوتَي‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محاكاة‭ ‬حوار‭ ‬بينهما‭ ‬عن‭ ‬الممثلة‭ ‬سيلينا‭ ‬غوميز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬للمغني‭ ‬ذي‭ ‬ويكند‭ ‬علاقة‭ ‬قصيرة‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬‮ ‬واعتبرت‭ “‬يونيفرسال‭ ‬ميوزيك‭ ‬غروب‭” ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ “‬تطرح‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الذي‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الموسيقية‭: ‬جانب‭ ‬الفنانين‭ ‬والمعجبين‭ ‬والتعبير‭ ‬الإبداعي‭ ‬البشري،‭ ‬أو‭ ‬جانب‭ ‬التزوير‭ ‬العميق‭ ‬والاحتيال‭ ‬وحرمان‭ ‬الفنانين‭ ‬من‭ ‬البدلات‭ ‬المالية‭”.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬الشركة‭ ‬وجهت‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬البث‭ ‬ومنها‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬و‭”‬آبل‭” ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬منها‭ ‬منع‭ ‬خدمات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬ألحان‭ ‬وكلمات‭ ‬من‭ ‬أغنيات‭ ‬الفنانين‭ ‬المحمية‭ ‬بحقوق‭ ‬المؤلف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬صحيفة‭ “‬فايننشل‭ ‬تايمز‭” ‬التي‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المراسلات‭.‬‮ ‬

ويثير‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الموسيقى‭ ‬نقاشاً‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الموسيقى،‭ ‬إذ‭ ‬يستنكر‭ ‬البعض‭ ‬الانتهاكات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها،‭ ‬فيما‭ ‬يشيد‭ ‬آخرون‭ ‬بقدرات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

واستخدم‭ ‬منسق‭ ‬الأسطوانات‭ ‬الفرنسي‭ ‬دافيد‭ ‬غيتا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬عروضه‭ ‬الأخيرة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬لتوليد‭ ‬صوت‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬إمينيم‭. ‬ولم‭ ‬يطرح‭ ‬غيتا‭ ‬هذه‭ ‬الأغنية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬موضحاً‭ ‬لمحطة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬أنه‭ ‬يريد‭ “‬فتح‭ ‬باب‭ ‬النقاش‭ ‬للتوعية‭”.‬