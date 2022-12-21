جدل حول صندوق قناة السويس ورئيس هيئتها لـ(الزمان):لا نية لنا للبيع ​

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

​آثار‭ ‬مشروع‭ ‬صندوق‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬والذي‭ ‬يتم‭ ‬طرحه‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬والسياسيين‭ ‬عن‭ ‬مخاوفهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصندوق‭ ‬هو‭ ‬الباب‭ ‬الخلفي‭ ‬لبيع‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفاه‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬القناة‭ ‬مال‭ ‬عام‭ ‬والدولة‭ ‬ملزمة‭ ‬بحمايتها‭ ‬وتنميتها‭ ‬وأن‭ ‬صندوق‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬موارد‭ ‬القناة‭ ‬وتنميتها،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬بابا‭ ‬خلفيا‭ ‬لبيع‭ ‬القناة‭ ‬وأن‭ ‬إدارتها‭ ‬سوف‭ ‬تظل‭ ‬مملوكة‭ ‬للدولة‭ .‬

‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أوضح‭ ‬أسامة‭ ‬ربيع‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬أثير‭ ‬حوله‭ ‬اللغط‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬قدرة‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ومواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬الطارئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقلبات‭ ‬الأحوال‭ ‬الإقتصادية‭ ‬ومعوقات‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬لا‭ ‬تمتلك‭ ‬أي‭ ‬أموال‭ ‬بسبب‭ ‬إرسالها‭ ‬كل‭ ‬عوائدها‭ ‬إلى‭ ‬الموازنة‭ ‬العامة‭ ‬ولذلك‭ ‬أعد‭ ‬صندوق‭ ‬لهيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ليمول‭ ‬الفائض‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬أنشطة‭ ‬الهيئة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬عاطف‭ ‬المغاوري‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لحزب‭ ‬التجمع‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬استقطاع‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات،‭ ‬ولكن‭ ‬انشطة‭ ‬الصندوق‭ ‬توسعت‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬والبيع‭ ‬والشراء‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الصناديق‭ ‬الخاصة‭ ‬يتم‭ ‬إساءة‭ ‬استغلالها‭ ‬وأن‭ ‬القيادة‭ ‬الحالية‭ ‬للهيئة‭ ‬لا‭ ‬تحتفظ‭ ‬بقواعد‭ ‬الشفافية‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬للرقابة،‭ ‬كما‭ ‬أصدر‭ ‬حزب‭ ‬المحافظين‭ ‬أنّ‭ ‬القانون‭ ‬يعد‭ ‬خطرا‭ ‬داهما‭ ‬ويبتلع‭ ‬هيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬ويمس‭ ‬بسيادة‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬مرفق‭ ‬دولي‭ .‬

‭ ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬السياسي‭ ‬البارز‭ ‬حمدين‭ ‬صباحي‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الخاص‭ ‬بيانا‭ ‬أكد‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لأنها‭ ‬رمز‭ ‬للإرادة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬دافع‭ ‬عنها‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬وجيشه‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬فإننا‭ ‬لن‭ ‬نسمح‭ ‬بحكومة‭ ‬فاشلة‭ ‬بالتفريط‭ ‬فيها‭. ‬كما‭ ‬نشر‭ ‬أسامة‭ ‬هيكل‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬تدوينته‭ ‬على‭ ‬الفيسبوك‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬خطير‭ ‬لأن‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬مرفق‭ ‬استراتيجي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬التفريط‭ ‬فيه‭ ‬جزئيا‭ ‬أو‭ ‬كليا‭ ‬سواء‭ ‬بالبيع‭ ‬أو‭ ‬الشراء‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬د‭. ‬رضا‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تعاني‭ ‬فيه‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مواردها‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬حاليا‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭ ‬حيث‭ ‬تتوجه‭ ‬الدولة‭ ‬إلى‭ ‬التفريط‭ ‬في‭ ‬مواردها‭ ‬وكان‭ ‬يجب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬تحويل‭ ‬الموارد‭ ‬إلى‭ ‬الصندوق‭ ‬السياسي‭ ‬للدولة‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجنب‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬موارده‭ ‬لهيئة‭ ‬قناة‭ ‬السويس‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬الصناديق‭ ‬الخاصة‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬إدارتها‭ ‬والرقابة‭ ‬عليها‭ .‬

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