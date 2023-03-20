جدل بين الكتّاب في شأن الاستعانة بـمدققي الحساسيات تجنباً للإساءة الاجتماعية

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بين‭ ‬سطور‭ ‬مخطوطات‭ ‬الكتب،‭ ‬قبل‭ ‬نشرها،‭ ‬لا‭ ‬يبحث‮ ‬‭”‬مدققو‭ ‬الحساسيات‭” (‬sensitivity‭ ‬readers‭) ‬الذين‭ ‬راجت‭ ‬الاستعانة‭ ‬بهم‭ ‬أخيراً‭ ‬عن‭ ‬أخطاء‭ ‬القواعد‭ ‬ليصححوها،‭ ‬ولا‭ ‬يكترثون‭ ‬بتحسين‭ ‬الأسلوب،‭ ‬بل‭ ‬ينبّهون‭ ‬المؤلفين‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬صور‭ ‬نمطية‭ ‬أو‭ ‬إساءات‭ ‬ثقافية‭ ‬لفئات‭ ‬معينة‭ ‬قد‭ ‬تتضمنها‭ ‬نصوصهم،‭ ‬ويثير‭ ‬عمل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬المراجعين‭ ‬حفيظة‭ ‬بعض‭ ‬الكتّاب،‭ ‬وترحيب‭ ‬آخرين‭ ‬يحرصون‭ ‬على‭ ‬التناغم‭ ‬مع‭ ‬العصر‭.‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬المدققين‭ ‬ظهروا‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الأدبي‭ ‬الأنكلو‭-‬ساكسوني،‭ ‬لكنّ‭ ‬مهمتهم‭ ‬كانت‭ ‬محصورة‭ ‬بأدب‭ ‬الصغار‭ ‬والشباب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الحال‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭.‬‮ ‬‭ ‬وتعرّض‭ “‬مدققو‭ ‬الحساسيات‭” ‬للانتقاد‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬كتب‭ ‬رولد‭ ‬دال‭ ‬وإيان‭ ‬فليمنغ‭ -‬‭ ‬مؤلف‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ – ‬أعيد‭ ‬أو‭ ‬سيعاد‭ ‬إصدارها‭ ‬مع‭ ‬تعديلات‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬الحساسيات‭ ‬الراهنة‭. ‬ففي‭ ‬مؤلفات‭ ‬دال،‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬بعض‭ ‬الشخصيات‭ ‬مثلاً‭ “‬بدينة‭” ‬أو‭ “‬مجنونة‭”‬،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬كتب‭ ‬فليمنغ،‭ ‬فتتعلق‭ ‬التغييرات‭ ‬بالوصف‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬عنصرياً‭ ‬لشخصيات‭ ‬سوداء‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬أثيرت‭ ‬اتهامات‭ ‬بالرقابة،‭ ‬وجهها‭ ‬بعض‭ ‬الذين‭ ‬يبدون‭ ‬خشيتهم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬الأدب‭ ‬معقماً،‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تجميل‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬على‭ ‬السواء‭.‬

لكنّ‭ “‬مدقِقة‭ ‬الحساسيات‭” ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬باتريس‭ ‬وليامس‭ ‬ماركس‭ ‬رأت‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ “‬لا‭ ‬يفهمون‭ ‬العملية‭”.‬‮ ‬

وشرحت‭ ‬قائلةً‭ “‬إذا‭ ‬كنتم‭ ‬تكتبون‭ ‬عن‭ ‬شعب‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬لا‭ ‬تعرفونها‭ ‬جيداً،‭ ‬وتريدون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ما‭ ‬تكتبونه‭ ‬حقيقياً،‭ ‬تستعينون‭ ‬بـ‭+‬مدقِق‭ ‬حساسيات‭+‬‭ ‬ينتمي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الفئة‭ ‬وتطلبون‭ ‬رأيه‭”.‬‮ ‬‭ ‬أما‭ ‬زميلتها‭ ‬لولا‭ ‬إيزابيل‭ ‬غونزاليس‭ ‬المقيمة‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬فتوضح‭ ‬أنها‭ ‬تقول‭ ‬دائماً‭ ‬للكتّاب‭ “‬إنهم‭ ‬ليسوا‭ ‬ملزمين‭ ‬القبول‭ ‬بالتعديلات‭” ‬التي‭ ‬تقترحها‭.‬‮ ‬‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ “‬مدققو‭ ‬الحساسيات‭” ‬هؤلاء‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬لحسابهم‭ ‬الخاص،‭ ‬يستعين‭ ‬بهم‭ ‬كتّاب‭ ‬أو‭ ‬دور‭ ‬نشر‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬دقة‭ ‬الأوصاف‭ ‬في‭ ‬نصوصها،‭ ‬ويتقاضون‭ ‬أتعابهم‭ (‬الزهيدة‭ ‬عموماً‭) ‬تبعاً‭ ‬لعدد‭ ‬الكلمات‭ ‬أو‭ ‬الصفحات‭ ‬التي‭ ‬يراجعونها،‭ ‬مع‭ ‬تعهدات‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬النصوص‭. ‬‮ ‬كذلك‭ ‬يستعان‭ ‬بخدماتهم،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬يلاحظ‭ ‬منتقدو‭ ‬هذا‭ ‬التوجه،‭ ‬تجنباً‭ ‬لعواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬قد‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬ضجة‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬خطوة‭ ‬ناقصة‭. ‬وللمدققين‭ ‬تخصصات‭ ‬تختلف‭ ‬باختلاف‭ ‬أصلهم‭ ‬أو‭ ‬دينهم‭ ‬أو‭ ‬خبرتهم،‭ ‬فقد‭ ‬يكون‭ ‬الواحد‭ ‬منهم‭ “‬ابن‭ ‬مهاجرين‭” ‬أو‭ “‬ثنائي‭ ‬الميول‭ ‬الجنسية‭” ‬أو‭ “‬متوحداً‭” ‬أو‭ “‬محجبة‭” ‬أو‭ “‬أصمّاً‭” ‬أو‭ “‬خبيراً‭ ‬في‭ ‬ثقافتي‭ ‬الصين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭”‬،‭ ‬أو‭ ‬سوى‭ ‬ذلك‭. ‬ورغم‭ ‬إقرار‭ ‬المعلمة‭ ‬والمؤلفة‭ ‬البريطانية‭ ‬كيت‭ ‬كلانشي‭ ‬بأن‭ “‬ثمة‭ ‬أسباباً‭ ‬وجيهة‭ ‬لتنظيم‭ ‬كتب‭ ‬الأطفال‭”‬،‭ ‬يختلف‭ ‬موقفها‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالبالغين‭.‬

فالكاتبة‭ ‬التي‭ ‬أحيلت‭ ‬مذكراتها‭ ‬على‭ “‬مدققي‭ ‬حساسيات‭” ‬بعد‭ ‬نشرها‭ ‬لانطوائها‭ ‬في‭ ‬نظر‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬عنصرية‭ ‬وتمييز‭ ‬تجاه‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬البالغين‭ “‬يستطيعون‭ ‬أن‭ ‬يقرروا‭ ‬صرف‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬إكمال‭ ‬قراءة‭ ‬كتاب‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬أزعجهم‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬‮ ‬

أما‭ ‬الكاتبة‭ ‬الأميركية‭ ‬ليونيل‭ ‬شرايفر‭ ‬التي‭ ‬تُعدّ‭ ‬من‭ ‬أشدّ‭ ‬منتقدي‭ ‬المصححين،‭ ‬فتصفهم‭ ‬بأنهم‭ “‬شرطة‭ ‬حساسيات‭”.‬

وعندها‭ ‬أن‭ “‬القلق‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬فكرة‭ ‬إيذاء‭ ‬مشاعر‭ ‬الآخرين‭ ‬يثبط‭ ‬العفوية‭ ‬ويثقل‭ ‬الإبداع‭ ‬الأدبي‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬صرّحت‭ ‬لصحيفة‭ “‬ذي‭ ‬غارديان‭” ‬عام‭ ‬2017‭.‬

وتتهم‭ ‬شرايفر‭ ‬الناشرين‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لمحطة‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬نيوز‭” ‬البريطانية‭ ‬المحافظة‭ ‬جداً‭ ‬بـأنهم‭ “‬يقومون‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬إفساد‭ ‬كتبنا‭ ‬ومتعتنا‭ ‬كقراء‭”.‬

وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬تُبدي‭ ‬نحفظاً‭ ‬عن‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬التدقيق،‭ ‬يندد‭ ‬الكاتب‭ ‬رافاييل‭ ‬إنتوفن‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬أدلى‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بهؤلاء‭ “‬الرقباء‭ ‬الحديثين‭” ‬باعتبارها‭ “‬طليعة‭ ‬وباء‭ ‬الهوية‭”.‬

‭- ‬أجيال‭ ‬شابة‭ -‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬ثمة‭ ‬مؤلفين‭ ‬يفضّلون‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالمدققين،‭ ‬بدافع‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬ومكافحة‭ ‬العنصرية،‭ ‬ومنهم‭ ‬الأميركية‭ ‬أديل‭ ‬هولمز‭ ‬التي‭ ‬بادرت‭ ‬إلى‭ ‬طلب‭ ‬خدمات‭ ‬باتريس‭ ‬وليامس‭ ‬ماركس‭ ‬للتدقيق‭ ‬في‭ ‬كتابها‭ ‬الأول‭ “‬وينترز‭ ‬ريكونينغ‭” (‬Winter’s Reckoning‭) ‬عام‭ ‬2022‭.‬

وقد‭ ‬رصدت‭ ‬الأخيرة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ “‬نقاطاً‭ ‬تتعلق‭ ‬بامتياز‭ ‬البيض‭ ‬ودور‭ ‬المنقذ‭ ‬الأبيض‭”. ‬وبالنسبة‭ ‬لشخصية‭ ‬امرأة‭ ‬سوداء‭ ‬وصفت‭ ‬بأنها‭ ‬ذات‭ ‬شعر‭ “‬حريريّ‭”‬،‭ ‬اقترحت‭ ‬على‭ ‬الكاتبة‭ ‬استخدام‭ ‬كلمة‭ “‬مجعد‭” ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬توخياً‭ ‬للواقعية‭.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬أديل‭ ‬هولمز‭ ‬إن‭ ‬المدققة‭ ‬ساعدتها‭ ‬كثيراً‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للانتقادات،‭ ‬فترى‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬أشخاص‭ ‬يشعرون‭ ‬بأن‭ ‬مطالب‭ ‬الأقليات‭ ‬تشكّل‭ “‬خطراً‭” ‬عليهم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النشر‭ ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬البيض‭ ‬غالبيته‭.‬‮ ‬

وتلاحظ‭ ‬لولا‭ ‬إيزابيل‭ ‬غونزاليس‭ ‬أن‭ ‬صعود‭ “‬مدققي‭ ‬الحساسيات‭” ‬يعكس‭ ‬تطور‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭.‬

وتقول‭ “‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬ما‭ ‬كنت‭ ‬لأستطيع‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬آخر‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ “‬الأجيال‭ ‬الشابة‭ ‬تدرك‭ ‬أهمية‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬الحساسيات‭ (…‬‭) ‬في‭ ‬حين‭ ‬تواجه‭ ‬الأجيال‭ ‬الأكبر‭ ‬سنّاً‭ ‬ربما‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬ثقافي‭”.‬