جدل بشأن برامج تلفزيون الواقع في صربيا بعد عمليتي قتل جماعي

{ بلغراد-(أ ف ب) – تواجه برامج تلفزيون الواقع في صربيا انتقادات كثيرة بسبب إضاءتها على أنشطة العصابات أو المجرمين مع منسوب عال من العنف… وقد زاد الغضب حيالها أخيراً إثر عمليتي قتل جماعي هزتا البلاد عُزيتا إلى ثقافة عنيفة تغذّيها وسائل الإعلام.وتُبث عبر قنوات صربية برامج من نوع تلفزيون الواقع نجومها أعضاء في عصابات أو مجرمو حرب مدانون… فتظهر في هذا النوع من البرامج نساء يتعرضن للضرب، أو مشاجرات وصراخ وشتائم.إلا أنّ هذه البرامج التي تحظى بشعبية كبيرة تطالها انتقادات كثيرة، ازدادت حدتها في الأيام الأخيرة في ظل الغضب لدى الرأي العام عقب عمليتي قتل جماعي أودتا بحياة 17 شخصاً بينهم ثمانية تلامذة في مدرسة بالعاصمة بلغراد.وفي مختلف أنحاء العالم، تُعتبر المشاجرات البسيطة والشائعات والمشاكل العرضية من صلب برامج تلفزيون الواقع. لكن في صربيا، يأخذ هذا النوع التلفزيوني منحى مختلفاً.وتتم دعوة أسماء بارزة في الجريمة المنظمة ومجرمي حرب وأشخاص يعانون مشاكل ذهنية، لتأدية أدوار بطولة في برامج تنقل ممارسات عنيفة بصورة غير مبررة.وفي العام 2021 أقدم سجين سابق أمضى العقوبة الصادرة في حقه، على خنق امرأة حتى أفقدها الوعي أمام نحو عشرة أشخاص في برنامج “زادروغا”، أحد أكثر البرامج شعبيةً في صربيا.وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول ديان إنياك (44 عاماً) المقيم في بلغراد والذي شارك هذا الأسبوع في مظاهرة كبيرة مناهضة للعنف ورافضة لهذا النوع من البرامج التلفزيونية “إنّ كل أصدقاء ابنتي يعرفون المشاركين في هذه البرامج وهم بالنسبة إليهم مجرد نجوم، لا مجرمون أو رجال يضربون نساء”.ويضيف “أرغب ببساطة ان تُحظر هذه البرامج، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن أن يكونوا بمثابة قدوة”.وليس ديان إنياك الوحيد الذي يطالب بحظر برامج تلفزيون الواقع، إذ دعا عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الأيام الأخيرة إلى وقف البرامج التي تبث العنف عقب حادثتي القتل الجماعي.وما يعزز الغضب من برامج تلفزيون الواقع هو أنّ قسماً من المجتمع سئم من العنف المتفشي في صربيا، حيث تحتفي الوسائل الاعلامية الموالية للحكومة بمثيري الشغب والمجرمين.