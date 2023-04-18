جدل بسبب فوز صورة أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أثار‭ ‬فنان‭ ‬ألماني‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬بجائزة‭ ‬مرموقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصوير،‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬أُنشئت‭ ‬بواسطة‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأشار‭ ‬بوريس‭ ‬إلدغسن‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬خص‭ ‬طبيعة‭ ‬عمله،‭ ‬وأنه‭ ‬لن‭ ‬يقبل‭ ‬المكافأة‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬سوني‭ ‬العالمية‭ ‬‮ ‬للتصوير‭ ‬الفوتوغرافي،‭ ‬لأنّ‭ ‬مسابقات‭ ‬مماثلة‭ ‬ليست‭ ‬جاهزة‭ ‬بعد‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬منح‭ ‬الجوائز‭ ‬بدورها،‭ ‬أنّها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بطبيعة‭ ‬الصورة،‭ ‬لكنّها‭ ‬اتهمت‭ ‬الفنان‭ “‬بتضليل‭ ‬متعمد‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬غضب‭ ‬إلدغسن‭.‬

ويخشى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المصورين‭ ‬والفنانين‭ ‬أن‭ ‬تهدد‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم،‭ ‬لأنها‭ ‬تتيح‭ ‬لأي‭ ‬شخص‭ ‬إنشاء‭ ‬صور‭ ‬جميلة‭ ‬بمجرّد‭ ‬نقرة‭.‬

وبدأ‭ ‬الشيوع‭ ‬السريع‭ ‬لبرامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬صور،‭ ‬يتسبّب‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬دعاوى‭ ‬قضائية،‭ ‬بعدما‭ ‬جرى‭ “‬تدريب‭” ‬الأدوات‭ ‬باستخدام‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الصور،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منها‭ ‬محمياً‭ ‬بموجب‭ ‬حقوق‭ ‬الطبع‭ ‬والنشر‭.‬

وكان‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬سوني‭ ‬العالمية‭ ‬للتصوير‭ ‬أعلنوا‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬فوز‭ ‬‮ ‬صورة‭ ‬إلدغسن‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬فيها‭ ‬امرأتان‭ ‬وتحمل‭ ‬عنوان‭ ” ‬سودومنيجيا‭: ‬ذي‭ ‬الكتريشن‭”‬،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأعمال‭ ‬الإبداعية‭.‬

وأوضح‭ ‬إلدغسن‭ ‬في‭ ‬مقابلات‭ ‬أجراها‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬كيف‭ ‬أنجز‭ ‬العمل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوته‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يطرح‭ ‬نقاشاً‭ ‬بشأن‭ ‬مسألة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وكتب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الفائت‭ ‬أنّ‭ “‬الصور‭ ‬التي‭ ‬تبتكرها‭ ‬برامج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتلك‭ ‬الفوتوغرافية‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتنافسا‭ ‬في‭ ‬جوائز‭ ‬كهذه‭”‬،‭ ‬ورفض‭ ‬تالياً‭ ‬الجائزة‭ ‬الممنوحة‭ ‬له‭.‬

وأشار‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كانوا‭ ‬يتطلعون‭ ‬لإشراك‭ ‬الفنان‭ ‬في‭ ‬نقاش‭ ‬عن‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬سحبوا‭ ‬الصورة‭ “‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬رغبته‭”.‬