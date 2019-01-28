جدل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حول‭ ‬تجسيد‭ ‬الانبياء‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬وزواج‭ ‬المثليين‭ ‬مفاجأة‭ ‬جديدة

القاهرة – مصطفى عمارة
اثارت تصريحات د كتور جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق بضرورة تجسيد الانبياء فى الاعمال الفنية صداماً جديداً بينه وبين المؤسسة الدينية، وفي أول رد فعل على تلك التصريحات قال د. محمد عبد العاطي عميد كلية الدراسات الاسلامية، انه لايجوز تجسيدهم في الاعمال الفنية نظراً لمكانتهم الدينية ،فضلا انهم معصمون من الخطأ ،وبالتالى لايصلح أي شخص لتجسيدهم في الاعمال الفنية.
وانتقد د.عبدالعاطي تصريحات عصفور بأنّ رفض الازهر تجسيد الانبياء فى الاعمال الفنية بأنه نوع من الجمود الفكرى لانّ ذلك امتثال لأحكام الله والذي خصّ الانبياء بمكانة خاصة غير البشر .
في السياق ذاته حددت دار الافتاء 5 ضوابط للموافقة على تمثيل الصحابة في الاعمال الفنية منها الالتزام باعتقاد اهل السنة فيهم وعدم اظهارهم بصورة متهمة أو الطعن فيهم ونقل سيرتهم الذاتية كما هي والاعتماد على الروايات الصحيحة عن سيرتهم وتجنب اثارة الفتنة والفرقة بين الامة الاسلامية، واشارت دار الافتاء انه يستثنى من ذلك الحكم العشرة المبشّرون بالجنة . فيما قال د عوض اسماعيل وكيل الدراسات الاسلامية والعربية انّ التمثيل الدرامي يضع الشخصية في اطار ذهني محدد، ومن ثم لايستطيع المتلقي أن يخرج عنها خاصة إن كانوا اطفالاً أو في سن المراهقة، واضاف ،انّ ترك الخيال افضل ،واشاد د. اسماعيل بفتوى دار الافتاء باستثنائها العشرة المبشّرين وامهات المؤمنين وبنات المصطفى وأمهات المؤمنين فلابد من وضع ضوابط ومعايير أيضاً عند تناول أحد الصحابة. فيما اثار اعلان زواج فتاتين مصريتين شاذتين على مواقع التواصل الاجتماعي ضجة هائلة، حيث طالب العديد من رواد التواصل الاجتماعي بحبس هاتين الفتاتين حتى يكونا عبره لكل مَن يحاول الخروج عن القيم الدينية، وكانت احدى المحاكم المصرية قد قضت بالحبس على مقدم البرامج محمد الغيطي بالسجن لمدة عام وغرامة ثلاثة الاف جنيه بعد استضافته في احد البرامج على احدى الفضائيات الخاصة مثليين للحديث عن عاداتهم وافكارهم. وعن رأي القانون في زواج المثليين ،قال خبراء القانون انه لايوجد نص قانوني يعاقب على تلك الجريمة والتي تعد غريبة عن قيم المجتمع وتقاليده، الاّ انه يمكن ادراجها تحت طائلة ارتكاب فعل فاضح واشاعة الفاحشة بين افراد المجتمع. يذكر انّ ضجة واسعة اثيرت في العالم الماضي بعد ان نظمت احدى الفرق اللبنانية حفلاً للمثليين في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون الحصول على اذن من السلطات الامنية، وعقب الحفل غادرت تلك الفرقة الاراضي المصرية دون القبض على اي منهم .
– وهل ترى أن مقابلة شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان تعد بداية لاستئناف الحوار الإسلامي المسيحي ؟
مبادرة شيخ الأزهر باستقبال بابا الفاتيكان ومبادرة الإمارات باستقبال البابا فى الفترة من 2-5 فبراير لها مؤشرات ودلالات أن المسلمين ليس لديهم حرج فى التعاون مع الأخر بل أن التأكيد على هذه الزيارات يعمل على التخفيف من الأزمات التى مصدرها التأويل الخاطئ للنصوص الدينية والعمل مع المكونات الأخرى على خلق مجتمع يسوده المحبة والتعاون ونبذ العنف أين كان مصدره
– وماهو المطلوب من دور المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر لدعم مسلمي أوروبا ؟
الأزهر هو حصن الإسلام السني وهو بحاجة الى دعم وتأكيد هذا الدور والمسلمين فى الغرب وأوروبا فى حاجة الى رعاية من المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذى أنشئ فى أبو ظبي ويعمل كفضاء كبير يجمع هذه المؤسسات وينسق مع الأزهر كمرجعية دينية للفتوى المعتمدة على التيسير ورفع الحرج والكل لديه قناعة بأن الأزهر هو قبلتنا وقائدنا .