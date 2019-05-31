جدل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حول‭ ‬انتقادات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لتعدّد‭ ‬الزوجات‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

اثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬احمد‭ ‬الطيب‭ ‬والتي‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬ووصفه‭ ‬بأنه‭ ‬ظلم‭ ‬للمرأة‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬مشروط‭ ‬ومقيّد‭ ‬فى‭ ‬الاسلام‭ ‬جدلاً‭ ‬واسعاً‭ ‬بين‭ ‬مؤيد‭ ‬ومعارض‭ .‬

وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬اشاد‭ ‬المجلس‭ ‬القومي‭ ‬للمرأة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬مايا‭ ‬مرسي‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬بتلك‭ ‬التصريحات‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬انصفت‭ ‬المرأة‭ ‬لأنّ‭ ‬الدين‭ ‬الاسلامي‭ ‬كرّم‭ ‬المرأة‭ ‬وانصفها‭ ‬واعطاها‭ ‬حقوقاً‭ ‬عديدة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬موجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭.‬

‭ ‬وقالت‭ ‬د/امنه‭ ‬نصر‭ ‬نائبة‭ ‬البرلمان‭ ‬واستاذ‭ ‬العقيدة‭ ‬فى‭ ‬جامعة‭ ‬الازهر‭ ‬ان‭ ‬تصريحات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬حملت‭ ‬ضوابط‭ ‬لضبط‭ ‬سلوك‭ ‬الرجل‭ ‬الذى‭ ‬اخذ‭ ‬منالايه‭ ‬الكريمة‭ ‬حول‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬معه‭ ‬فقط‭ ‬وان‭ ‬الاصل‭ ‬هو‭ ‬الزوجه‭ ‬الواحدة‭ ‬وجاء‭ ‬التعدد‭ ‬مشروط‭ ‬بالعدل‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬المفكر‭ ‬السياسى‭ ‬د/شريف‭ ‬الشوباشى‭ ‬ان‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬يمثل‭ ‬اهانه‭ ‬كبيرة‭ ‬للمراة‭ ‬ويحولها‭ ‬الى‭ ‬عبد‭ ‬يباع‭ ‬ويشترى‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬تعدّد‭ ‬الزوجات‭ ‬لايدخل‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬الحرية‭ ‬الشخصية‭ ‬للرجل‭ ‬والمرأة‭ ‬بل‭ ‬يعد‭ ‬تعدى‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الغير‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬د/‭ ‬احمد‭ ‬عمر‭ ‬هشام‭ ‬الداعية‭ ‬السلامى‭ ‬واستاذ‭ ‬الحديث‭ ‬ان‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬رحمة‭ ‬بالمرأة‭ ‬حتى‭ ‬لاتنتشر‭ ‬ظاهرة‭ ‬العنوسة‭ ‬خاصة‭ ‬انّ‭ ‬النساء‭ ‬عددهم‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬واشار‭ ‬ان‭ ‬الكثيرات‭ ‬تمكث‭ ‬فى‭ ‬البيت‭ ‬بدون‭ ‬زواج‭ ‬فلماذا‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬مع‭ ‬زوجة‭ ‬اخرى‭.‬

‭ ‬وبين‭ ‬تأييد‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬والرفض‭ ‬له‭ ‬جاء‭ ‬رأى‭ ‬د/علي‭ ‬جمعة‭ ‬مفتى‭ ‬الجمهوريه‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬جائز‭ ‬ولكنه‭ ‬غير‭ ‬ملزم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬زواج‭ ‬الرجل‭ ‬من‭ ‬زوجه‭ ‬ثانية‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬خيانه‭ ‬لزوجته‭ ‬لان‭ ‬مفهوم‭ ‬الخيانه‭ ‬توسع‭ ‬من‭ ‬زنا‭ ‬الرجل‭ ‬بامراة‭ ‬اجنبية‭ ‬الى‭ ‬الزواج‭ ‬منها‭ ‬وهذا‭ ‬خطأ‭.‬

‭ ‬ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬الجدل‭ ‬حول‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬اكد‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬مهنا‭ ‬مستشار‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬وعضو‭ ‬هيئة‭ ‬كبار‭ ‬علماء‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الاحوال‭ ‬الشخصية‭ ‬الجديد‭ ‬الذى‭ ‬اعده‭ ‬الازهر‭ ‬الشريف‭ ‬اوصى‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬تعدد‭ ‬الزوجات‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬والحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬وان‭ ‬يمون‭ ‬مشروطا‭ ‬بالعدالة‭ ‬حتى‭ ‬يقضى‭ ‬على‭ ‬فوضى‭ ‬تعدّد‭ ‬الزوجات‭ .‬