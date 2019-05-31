جدل‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬حول‭ ‬انتقادات‭ ‬شيخ‭ ‬الازهر‭ ‬لتعدّد‭ ‬الزوجات‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
اثارت تصريحات شيخ الازهر احمد الطيب والتي انتقد فيها تعدد الزوجات ووصفه بأنه ظلم للمرأة وأن هذا الحق مشروط ومقيّد فى الاسلام جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض .
وفى اول رد فعل على تلك التصريحات اشاد المجلس القومي للمرأة على لسان مايا مرسي رئيسة المجلس بتلك التصريحات مؤكدة ان تلك التصريحات انصفت المرأة لأنّ الدين الاسلامي كرّم المرأة وانصفها واعطاها حقوقاً عديدة لم تكن موجودة من قبل.
وقالت د/امنه نصر نائبة البرلمان واستاذ العقيدة فى جامعة الازهر ان تصريحات شيخ الازهر حملت ضوابط لضبط سلوك الرجل الذى اخذ منالايه الكريمة حول تعدد الزوجات بما يتناسب معه فقط وان الاصل هو الزوجه الواحدة وجاء التعدد مشروط بالعدل .
فيما اكد المفكر السياسى د/شريف الشوباشى ان تعدد الزوجات يمثل اهانه كبيرة للمراة ويحولها الى عبد يباع ويشترى واكد ان تعدّد الزوجات لايدخل فى نطاق الحرية الشخصية للرجل والمرأة بل يعد تعدى على حق الغير فى المقابل قال د/ احمد عمر هشام الداعية السلامى واستاذ الحديث ان تعدد الزوجات رحمة بالمرأة حتى لاتنتشر ظاهرة العنوسة خاصة انّ النساء عددهم اكبر من الرجال واشار ان الكثيرات تمكث فى البيت بدون زواج فلماذا لا تكون مع زوجة اخرى.
وبين تأييد تعدد الزوجات والرفض له جاء رأى د/علي جمعة مفتى الجمهوريه السابق ان تعدد الزوجات جائز ولكنه غير ملزم، مؤكدا ان زواج الرجل من زوجه ثانية لا يعد خيانه لزوجته لان مفهوم الخيانه توسع من زنا الرجل بامراة اجنبية الى الزواج منها وهذا خطأ.
ومع تصاعد الجدل حول تعدد الزوجات اكد المستشار محمد مهنا مستشار شيخ الازهر وعضو هيئة كبار علماء الازهر فى تصريحات خاصة ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد الذى اعده الازهر الشريف اوصى بأن يكون تعدد الزوجات للضرورة القصوى والحاجة الملحة وان يمون مشروطا بالعدالة حتى يقضى على فوضى تعدّد الزوجات .