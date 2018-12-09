جدل‭ ‬حول‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬السويد‭ ‬والوفد‭ ‬الحكومي‭: ‬الحوثيون‭ ‬غير‭ ‬جادين

ريمبو‭ (‬السويد‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صنعاء‭ – ‬الزمان

أعلن‭ ‬المتمردون‭ ‬اليمنيون‭ ‬الأحد‭ ‬أنهم‭ ‬مستعدون‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬احراز‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬المشاورات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السويد‭ ‬برعاية‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬عضو‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬والمتحدث‭ ‬باسمهم‭ ‬للصحافيين‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬انعقاد‭ ‬المشاورات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ريمبو‭ ‬السويدية‭ ‬“إذا‭ ‬خرجنا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التشاور‭ ‬بتقدم‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬بالامكان‭ ‬ان‭ ‬نعقد‭ ‬جولة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المشاورات”‭. ‬وأعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬امس‭ ‬أنّها‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬المتمرّدين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬تتفاوض‭ ‬وإيّاهم‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الخاضع‭ ‬لسيطرتهم‭ ‬ولكن‭ ‬بشرط‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬داخلي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬مطار‭ ‬دولي‭ ‬وحيد‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرتها‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬اليمني‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬السويد‭ ‬“إنّنا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬اليوم‭ ‬لفتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭… ‬ولكن‭ ‬لدينا‭ ‬رؤية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬عدن‭ ‬هي‭ ‬مطار‭ ‬السيادة‭ ‬الرئيسي‭ ‬للجمهورية‭ ‬‭(‬اليمنية‭)‬‭ ‬والمطارات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬تكون‭ ‬مطارات‭ ‬داخلية”‭. ‬وأضاف‭ ‬“إن‭ ‬قبل‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر،‭ ‬الطرف‭ ‬الانقلابي،‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬وهي‭ ‬تجربة‭ ‬سيادية،‭ ‬سيكون‭ ‬بإمكان‭ ‬الطائرات‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬إلى‭ ‬عدن‭ ‬وتغادر‭ ‬إلى‭ ‬صنعاء‭ ‬أو‭ ‬الحديدة‭ ‬أو‭ ‬المطارات‭ ‬الأخرى‭ ‬‭(‬‭…‬‭)‬‭ ‬وتعود‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬عدن‭ ‬وتغادر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج”‭. ‬واعتبر‭ ‬اليماني‭ ‬أن‭ ‬“هذه‭ ‬رؤية‭ ‬سيادية‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تحمي‭ ‬مصالح‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬كل‭ ‬اليمنيين‭ ‬ولا‭ ‬تفرق‭ ‬بين‭ ‬اليمنيين”‭. ‬كما‭ ‬شدّد‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬ميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬تحت‭ ‬“سيادة”‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭.‬

ويواصل‭ ‬وفدا‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬محادثاتهما‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ريمبو‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حل‭ ‬لنزاع‭ ‬أوقع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬قتيل‭ ‬ودفع‭ ‬14‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬الى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬أسبوعا‭. ‬ويسيطر‭ ‬المتمردون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014،‭ ‬فيما‭ ‬يسيطر‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬داعم‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية،‭ ‬على‭ ‬أجواء‭ ‬اليمن‭.‬

وتضرّر‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬جرّاء‭ ‬القصف،‭ ‬وهو‭ ‬مغلق‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬التدخل‭ ‬العسكري‭ ‬للتحالف‭.‬

ميناء‭ ‬الحديدة

وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بميناء‭ ‬الحديدة‭ ‬غرب‭ ‬البلاد،‭ ‬أكد‭ ‬اليماني‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الميناء‭ ‬تحت‭ ‬“سيادة”‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭. ‬وقال‭ ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬يبقى‭ ‬الميناء‭ ‬جزءا‭ ‬سياديا‭ ‬وجزءا‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬المنافذ‭ ‬والموانىء‭ ‬اليمنية”‭.‬

وأضاف‭ ‬“إننا‭ ‬نقبل‭ ‬أن‭ ‬يدير‭ ‬الميناء‭ ‬عناصر‭ ‬الادارة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬في‭ ‬الميناء‭ ‬وفقا‭ ‬لقوانين‭ ‬عام‭ ‬2014”‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬عليه‭.‬

وتخضع‭ ‬الحديدة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمرّدين‭ ‬منذ‭ ‬2014،‭ ‬وتحاول‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬استعادتها‭ ‬منذ‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭. ‬واشتدّت‭ ‬المواجهات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومنظمات‭ ‬من‭ ‬حصول‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬توقف‭ ‬ميناء‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬وتمرّ‭ ‬عبر‭ ‬الميناء‭ ‬غالبية‭ ‬السلع‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدات‭ ‬الموجّهة‭ ‬الى‭ ‬ملايين‭ ‬اليمنيين‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬عليها‭ ‬للبقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭.‬

غير‭ ‬جادين

الى‭ ‬ذلك،‭ ‬اعتبرت‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬رنا‭ ‬غانم‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬“غير‭ ‬جادين”‭ ‬في‭ ‬المفاوضات،‭ ‬وقالت‭ ‬للصحافيين‭ ‬“دائما‭ ‬التوقعات‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التجربة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬التجربة‭ ‬سأقول‭ ‬لا‭. ‬أنهم‭ ‬غير‭ ‬جادين”‭.‬

وغانم‭ ‬هي‭ ‬المرأة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬ضمن‭ ‬الوفدين‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬بأن‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬“على‭ ‬الأقل‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬اليمني”‭.‬