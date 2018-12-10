جدل‭ ‬حول‭ ‬الصفة‭ ‬العسكرية‭ ‬لاستدعاء‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬السجون‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تخلف‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬حسني‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬الادلاء‭ ‬بشهادته‭ ‬فى‭ ‬قضيه‭ ‬اقتحام‭ ‬السجون‭ ‬بعد‭ ‬طلب‭ ‬محكمة‭ ‬جنايات‭ ‬القاهره‭ ‬فى‭ ‬جلستها‭ ‬المنعقدة‭ ‬فى‭ ‬29‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضى‭ ‬سماع‭ ‬اقواله‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اعتذار‭ ‬مبارك‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬تلك‭ ‬الجلسة‭ ‬اثار‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬جلسة‭ ‬اخرى‭ ‬سوف‭ ‬تعقد‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬فى‭ ‬26‭ ‬ديسمبر‭ ‬الحالى‭ ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اوضح‭ ‬فريد‭ ‬الديب‭ ‬محامى‭ ‬مبارك‭ ‬ان‭ ‬امر‭ ‬النيابة‭ ‬باحضار‭ ‬موكله‭ ‬للشهاده‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬قرار‭ ‬باطل‭ ‬لانه‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القضاء‭ ‬العسكرى‭ ‬لانه‭ ‬لايزال‭ ‬يحمل‭ ‬الصفة‭ ‬العسكرية‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬المحكمه‭ ‬تصحيح‭ ‬الاجراء‭ ‬وتكليف‭ ‬الشاهد‭ ‬بواسطة‭ ‬القضاء‭ ‬العسكرى‭ ‬وان‭ ‬يتم‭ ‬تاجيل‭ ‬المحاكمة‭ ‬للرجوع‭ ‬الى‭ ‬القياده‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬ايد‭ ‬د/‭ ‬محمد‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬ابو‭ ‬شقه‭ ‬استاذ‭ ‬القانون‭ ‬الجنائي‭ ‬والمحامي‭ ‬بالنقض‭ ‬ماقاله‭ ‬فريد‭ ‬الديب‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬القاده‭ ‬الذين‭ ‬يحالون‭ ‬للتقاعد‭ ‬يكونوا‭ ‬فى‭ ‬حاله‭ ‬استدعاء‭ ‬دائم‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬لم‭ ‬يمارسوا‭ ‬صلاحياتهم‭ ‬ويكون‭ ‬لهم‭ ‬الصفه‭ ‬العسكريه‭ ‬وبالتالى‭ ‬فان‭ ‬الاعلان‭ ‬لهم‭ ‬فى‭ ‬القضايا‭ ‬ويكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬القضاء‭ ‬العسكرى‭ ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬الدماطى‭ ‬عضو‭ ‬هيئه‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬محمد‭ ‬مرسى‭ ‬ان‭ ‬المحكمة‭ ‬لها‭ ‬حق‭ ‬فى‭ ‬استدعاء‭ ‬مبارك‭ ‬رغم‭ ‬صفته‭ ‬العسكرية‭ ‬لانه‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬حكم‭ ‬نهائى‭ ‬فى‭ ‬قضيه‭ ‬القصور‭ ‬الرئاسيه‭ ‬والذى‭ ‬بناء‭ ‬عليه‭ ‬تزول‭ ‬كل‭ ‬الصفات‭ ‬والنياشين‭ ‬والرتب‭ ‬العسكرية‭ ‬التى‭ ‬كان‭ ‬يحملها‭ ‬وان‭ ‬استدعاء‭ ‬محكمه‭ ‬مدنيه‭ ‬للرئيس‭ ‬مبارك‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬رغم‭ ‬صفته‭ ‬العسكرية‭ ‬اجراء‭ ‬صحيح‭ ‬لانه‭ ‬يحضر‭ ‬المحكمة‭ ‬باعتباره‭ ‬شاهد‭ ‬وليس‭ ‬متهما‭ ‬ولان‭ ‬تقديمه‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬يمكن‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬الحكم‭ ‬فيها‭.‬