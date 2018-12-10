جدل‭ ‬حول‭ ‬الصفة‭ ‬العسكرية‭ ‬لاستدعاء‭ ‬مبارك‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬السجون‭ ‬

القاهرة – مصطفى عمارة
على الرغم من تخلف الرئيس الاسبق حسني مبارك عن الادلاء بشهادته فى قضيه اقتحام السجون بعد طلب محكمة جنايات القاهره فى جلستها المنعقدة فى 29 اكتوبر الماضى سماع اقواله الا ان اعتذار مبارك عن حضور تلك الجلسة اثار جدلا واسعا خاصة ان هناك جلسة اخرى سوف تعقد حول تلك القضية فى 26 ديسمبر الحالى وفى هذا الاطار اوضح فريد الديب محامى مبارك ان امر النيابة باحضار موكله للشهاده فى تلك القضية قرار باطل لانه من المفترض ان يتم استدعاؤه من قبل القضاء العسكرى لانه لايزال يحمل الصفة العسكرية ويجب على المحكمه تصحيح الاجراء وتكليف الشاهد بواسطة القضاء العسكرى وان يتم تاجيل المحاكمة للرجوع الى القياده العسكرية من جانبه ايد د/ محمد بهاء الدين ابو شقه استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض ماقاله فريد الديب مؤكدا ان القاده الذين يحالون للتقاعد يكونوا فى حاله استدعاء دائم حتى ولو لم يمارسوا صلاحياتهم ويكون لهم الصفه العسكريه وبالتالى فان الاعلان لهم فى القضايا ويكون عن طريق القضاء العسكرى فى المقابل قال محمد الدماطى عضو هيئه الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى ان المحكمة لها حق فى استدعاء مبارك رغم صفته العسكرية لانه صدر ضده حكم نهائى فى قضيه القصور الرئاسيه والذى بناء عليه تزول كل الصفات والنياشين والرتب العسكرية التى كان يحملها وان استدعاء محكمه مدنيه للرئيس مبارك فى تلك القضية رغم صفته العسكرية اجراء صحيح لانه يحضر المحكمة باعتباره شاهد وليس متهما ولان تقديمه معلومات عن تلك القضية يمكن المحكمة من الحكم فيها.