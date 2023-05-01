جدل‭ ‬بسبب‭ ‬أكبر‭ ‬المزادات‭ ‬على‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬التاريخ

نمساوية‭ ‬جمع‭ ‬زوجها‭ ‬ثروة‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬حكم‭ ‬النازيين

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تطلق‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬الأربعاء‭ ‬مزاداً‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬لمئات‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬المجوهرات‭ ‬المملوكة‭ ‬للمليارديرة‭ ‬النمساوية‭ ‬هايدي‭ ‬هورتن‭ ‬التي‭ ‬جمع‭ ‬زوجها،‭ ‬وهو‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬ألماني،‭ ‬ثروته‭ ‬خلال‭ ‬حكم‭ ‬النازيين‭.‬

وأثار‭ ‬أصل‭ ‬هذه‭ ‬الثروة‭ ‬انتقادات‭ ‬طالت‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬عليه‭ ‬بعض‭ ‬المؤرخين‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

وثمة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬جوهرة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬حوزة‭ ‬هذا‭ ‬الراعي‭ ‬النمساوي‭ (‬1941-2022‭) ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

أربعمائة‭ ‬قطعة‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬12‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬وسيتم‭ ‬عرض‭ ‬الباقي‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وقد‭ ‬تتفوق‭ ‬عملية‭ ‬البيع‭ ‬على‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬سجلتها‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬عندما‭ ‬تجاوزت‭ ‬مبيعات‭ ‬العقارات‭ ‬المملوكة‭ ‬للممثلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬تايلور‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬ومجموعة‭ “‬مهراجا‭ ‬وموغال‭ ‬ماجنيفيسنس‭” ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

قال‭ ‬رئيس‭ ‬منطقة‭ ‬أوروبا‭ ‬وإفريقيا‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لدى‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬أنثيا‭ ‬بيرس‭ “‬هذه‭ ‬لحظة‭ ‬تاريخية‭ ‬لكريستيز‭”.‬

من‭ ‬بين‭ ‬المقتنيات‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬المزاد،‭ ‬قطع‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬كارتييه‭ ‬وهاري‭ ‬وينستون‭ ‬وبويفان‭ ‬وفان‭ ‬كليف‭ ‬أند‭ ‬آربلز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬اللآلئ‭ ‬وقطع‭ ‬اليشم‭ ‬وإبداعات‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬دار‭ ‬بولغري‭ ‬من‭ ‬السبعينيات‭ ‬والثمانينيات‭ ‬والتسعينيات‭.‬

توفيت‭ ‬المليارديرة‭ ‬النمساوية‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬متحف‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬يعرض‭ ‬مجموعتها‭ ‬الفنية‭. ‬وبحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس،‭ ‬بلغت‭ ‬ثروتها‭ ‬2‭,‬9‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

وُلدت‭ ‬هورتن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬النمساوية،‭ ‬وعملت‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬محاماة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكملت‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الفندقية‭. ‬وبحسب‭ ‬دار‭ ‬كريستيز،‭ ‬التقت‭ ‬بزوجها‭ ‬المستقبلي‭ ‬أثناء‭ ‬إجازة‭ ‬مع‭ ‬والديها‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نمساوية،‭ ‬قبل‭ ‬الزواج‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1966‭.‬

وتوفي‭ ‬هورتن‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬سلاسل‭ ‬المتاجر‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬في‭ ‬كروليو‭ ‬بكانتون‭ ‬تيتشينو‭ ‬السويسري،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه‭.‬

‭- ‬عضو‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬النازي‭ -‬

وتصفه‭ ‬المؤسسة‭ ‬بأنه‭ “‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬يتمتع‭ ‬بإحساس‭ ‬قوي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬المجتمعية‭”‬،‭ ‬أطلق‭ “‬أول‭ ‬متجر‭ ‬ألماني‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬عادات‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الأميركية‭”‬‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الخمسينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ويؤكد‭ ‬كانتون‭ ‬تيتشينو‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أنه‭ “‬بنى‭ ‬إمبراطوريته‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬واكتسب‭ ‬خلالها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الممتلكات‭”.‬

في‭ ‬عام‭ ‬1936،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬تولي‭ ‬أدولف‭ ‬هتلر‭ ‬منصب‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني،‭ ‬تولى‭ ‬هورتن‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬المنسوجات‭ “‬ألسبرغ‭” ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬هرب‭ ‬أصحابها‭ ‬اليهود،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستولي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬الأخرى‭ ‬المملوكة‭ ‬لليهود‭ ‬قبل‭ ‬الحرب‭.‬

وقد‭ ‬اتُهم‭ ‬لاحقاً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البعض‭ ‬بتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬سلب‭ ‬طاولت‭ ‬ممتلكات‭ ‬

اليهود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نقل‭ ‬ملكية‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬كانوا‭ ‬يملكونها‭.‬

وبحسب‭ ‬كانتون‭ ‬تيتشينو،‭ “‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬أسره‭ ‬البريطانيون‭ ‬واحتُجز‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬ألمانيا‭”.‬

ووفق‭ ‬تقرير‭ ‬نُشر‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2022‭ ‬من‭ ‬مؤرخين‭ ‬بتكليف‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬هورتن،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البروفيسور‭ ‬بيتر‭ ‬هوريس،‭ ‬فإن‭ ‬هورتن‭ ‬كان‭ ‬بالفعل‭ ‬عضواً‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬النازي،‭ ‬قبل‭ ‬طرده‭ ‬منه،‭ ‬وقد‭ ‬برأته‭ ‬لجنة‭ ‬اجتثاث‭ ‬النازية‭ ‬لاحقاً‭.‬

وصرح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لدار‭ ‬كريستيز‭ ‬غيوم‭ ‬سيروتي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ “‬كريستيز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديها‭ ‬يوماً‭ ‬أي‭ ‬نية‭ ‬لحجب‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬هورتن‭ ‬الموثق‭ ‬جيدا‭”‬،‭ ‬وقد‭ “‬أضفنا‭ ‬معلومات‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬إلى‭ ‬وثائق‭ ‬مبيعاتنا‭ ‬وموقعنا‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الحقائق‭ ‬واضحة‭ ‬للجميع‭”.‬

واتُّخذ‭ ‬قرار‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬المزاد‭ “‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬متأنية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬أهمية‭ ‬الأثر‭ ‬الخيري‭ ‬للمزاد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الوعي‭ ‬بالممارسات‭ ‬التجارية‭ ‬الموثقة‭ ‬جيداً‭” ‬لهورتن‭ “‬خلال‭ ‬الحقبة‭ ‬النازية،‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬شراءه‭ ‬شركات‭ ‬يهودية‭ ‬تم‭ ‬بيعها‭ ‬بالإكراه‭”.‬

ستصب‭ ‬عائدات‭ ‬المزاد‭ ‬إلى‭ ‬مؤسسة‭ ‬هيدي‭ ‬هورتن،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬لدعم‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسمها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأبحاث‭ ‬الطبية‭ ‬وحماية‭ ‬الطفل‭ ‬والأنشطة‭ ‬الخيرية‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬دعمتها‭ ‬الوريثة‭ ‬الثرية‭ ‬لعقود‭ ‬عديدة‭.‬

وستتبرع‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ “‬بمساهمة‭ ‬كبيرة‭” ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمبيعات‭ ‬إلى‭ “‬منظمة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الأبحاث‭ ‬والتعليم‭ ‬المرتبط‭ ‬بالهولوكوست‭”‬‭.‬