جدلية الإعلام بين الربحية والهوية الوطنية – كامل كريم الدليمي

الاعلام بحد ذاته مهنة يميزها عمق التفكير والتركيز والأبداع في تناول المواضيع المهمة والحساسة مع الحفاظ على الهوية الوطنية كمرتكز عملي لايمكن ان تَحيد عنه مختلف وسائل الاعلام المحلية .

توجد فجوة كبيرة في طروحات بعض المثقفين والنخب المعنيين بالشأن الإعلامي في تشخيص حالة الإعلام المحلي بالذات مايخص دور الاعلام الوطني وصراعات الترويج والتربح من تلك المؤسسات ، خاصة تلك الخطط والبرامج التي ينفذها القائمون على إدارة المؤسسات الإعلامية.

فبعد عام 2003والذي في اقل مانسميه (عام الانفتاح الاعلامي غير المنضبط) محلياً ، من حيث تعدد القنوات الفضائية وتزايد اعداد المواقع الخبرية المختلفة شكلَّ تشويشاً وارباكاً للشارع العراقي ، ومايزيد ضياع فحوى الرسالة الاعلامية اكثر هو ان بعض الذين يديرون هذه المؤسسات قد لا يتقنون – في أغلب الأحيان- مهنة الأعلام ابداً ، ولكنهم مبدعون في لغة السوق ، لذلك يتعاملون مع الإعلام كـ (سلعة) سواء بإنتاج بضاعة محلية أو استيراد منتج من الخارج، ثم العمل على تسويق هذا المنتج لأكبر عدد من الجمهور (المستهلك) ومن ثم الحصول على نصيب وافر من الإعلانات وفي النهاية تحقيق الربحية وفي كثير من الاحيان على حســـاب غياب الهوية الوطنية .

إن هذا المنطق هو الذي يسيطر على بعض إدارات مؤسساتنا الإعلامية المحلية سواء الحكومية أو الخاصة ، وللاسف هذا التعامل لا يعبأ بطروحات الطبقة الاكاديمية والنخب المثقفة الذين طالما أكدوا على ضرورة أن يعبر الإعلام المحلي عن الهوية الوطنية العراقية التي بدت تترنح مابين اعلام حزبي مذهبي وقومي واعلام تجاري .

أن منطق السوق الذي فرض نفسه على بعض مؤسساتنا الإعلامية ظهر مع بدء عصر الانفتاح الاعـــــلامي في العراق وانتــــــشار وسائل الاعلام مابعد عام 2003.

فأخذت بعض المؤسسات الإعلامية المحلية تحذو حذوها بإيجاد هوية خاصة لها، خصوصاً بعد أن حظيت تلك المؤسسات بعنصرين مهمين ؛ أولهما تفشي الفساد مما دعا بعض الشخصيات الى انشاء مؤسسة اعلامية او دعم مؤسسة اعلامية مادية للتغطية على عمليات الفساد الفاحشة وثانياً ؛ ضعف الرقابة الحكومية في متابعة ما تتناوله تلك الوسائل الاعلامية وتأطيرها بقانون يحجم الأساءة للاعلام كمهنة محترمة وسلطة رابعة ، بعض تلك الوسائل تحولت الى منابر للسب والشتم والطعن والتسقيط واحيان اخرى تمثل وجه نظر المالك او الداعم المالي بعيداً عن تناول القضايا المصيرية المهمة للبلد وطرح المعالجات .

وأصبح الشغل الشاغل لتلك الوسائل هو السباق لطرح البرامج السياسية الحوارية ، وتحولت تلك البرامج الى ميدان للتنافس مابين وسائل الاعلام العراقية المحلية لتحقيق الانتشار وجذب المُعلنين.

ويفتقد الإعلام المحلي الى استراتيجية واضحة مبنيَّة على اساس منهجي يُمثل رقي وسمو الرسالة الاعلامية وتنفيذ ركائزها في تناول المواضيع بحيادية ومصداقية وموضوعية بل اغــــــــلب وســــــــائل الاعلام اعتمـــــدت مبدأ (الإغراق في البرامج السياسية ) لترسيخ وجودها في ساحة التنافس الاعلامي .

هذه الانجازات الاعلامية الجزء الاكبر منها يعتمد على تقليد الاخر، وإعادة نشر ما أنتجه ، كما أنها قد تسطّح من ذائقة المشاهد وتحرف الإعلام عن ممارسة دوره الوطني والاجتماعي، هذا إن أثبتت هذه الاستراتيجية أصلاً قدرتها على تحقيق الربحية.

كما أن منطق السوق وهيمنة التفكير التجاري في بعض مؤسساتنا الإعلامية المحلية وفي ظل التنافسية الشديدة أوعزا للقائمين على المؤسسات الاعتماد بشكل كبير على الكوادر الإعلامية المدربة والجاهزة ، وكان يحدونا الآمل ان تكون مؤسساتنا الاعلامية مدارس لتدريب وتأهيل الكوادر الاعلامية وخاصة اصحاب المواهب وخريجي كلية الاعلام لتكون رافداً مهماً من روافد التدريب والتأهيل والتنمية البشرية .

إن الملاحظات والانتقادات حول المحتوى الإعلامي وضعف الأداء في المؤسسات الإعلامية المحلية بأستثناء بعض المؤسسات المحترفة التي لايتجاوز عددها اصابع اليد ، لايزال سارياً ولم يجد طرق معالجة جادة.

أن الإعلام المهني يمكنه أن يحقق الربحية وفي الوقت نفسه أن يفي بمسؤولياته الوطنية من جانب المحتوى والتركيز على الحفاظ على الهوية الوطنية ، فليس هناك تضاد بين الأمرين كما يتصور بعض القائمين على إدارة المؤسسات الإعلامية، ولكنهم يفضلون سلوك الطريق الأسهل والأقل تكلفة ويحقق الربح الاكثر .

من المفترض ان يحمل الاعلام العراقي اسمى وانبل رسالة لكل العالم يُركز بها على حجم الدمار والاذى الذي لحق بهذا البلد وشعبه الابي . والتركيز على الجانب الوطني لاخراج العراق من الهوية المحلية الطائفية والقومية وكلتا الرسالتين لن تقف عائقاً امام تجار الاعلام الخاص او المؤدلج في تحقيق اهدافهم الربحية ومأربهم السياسية .

الأعلام تُكمن اهميته في صناعة رأي عام داعم لتوجهات الجهه المرسلة وبالتالي من يستطيع ضبط ايقاع الاعلام قادر ان يدعم المشروع السياسي ويضمن ديمومته .