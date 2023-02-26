جدارية بانكسي في طابع بريدي أوكراني والحرب تقلص صناعة الفراء

كييف‭ (‬أوكرانيا‭)- ‬كاستوريا‭ (‬اليونان‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬البريد‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الجمعة‭ ‬طابعاً‭ ‬يحمل‭ ‬رسماً‭ ‬للفنان‭ ‬البريطاني‭ ‬بانكسي‭ ‬يمثّل‭ ‬لاعب‭ ‬جودو‭ ‬صغير‭ ‬السن‭ ‬يطرح‭ ‬على‭ ‬البساط‭ ‬رجلاً‭ ‬بالغاً،‭ ‬وهو‭ ‬أساساً‭ ‬جدارية‭ ‬رُسمت‭ ‬على‭ ‬مبنى‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ترمز‭ ‬إلى‭ ‬تغلّب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬روسيا‭.‬‮ ‬

ويشير‭ ‬عمل‭ ‬الفنان‭ ‬إلى‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الذي‭ ‬يطرح‭ ‬أرضاً‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الحائز‭ ‬حزاماً‭ ‬أسود‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو‭.‬

وأضيفت‭ ‬على‭ ‬أسفل‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬من‭ ‬الطابع‭ ‬الجديد‭ ‬عبارة‭ “‬انسحب‭ ‬يا‭ ‬بوتين‭”.‬

وكان‭ ‬بانكسي‭ ‬نفذ‭ ‬هذا‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬حائط‭ ‬مدمّر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بوروديانكا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬كييف‭ ‬التي‭ ‬أدّت‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الغزو‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬تماماً‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬مبانيها‭ ‬أنقاضاً‭.‬‮ ‬‭ ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬كييف‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬رسوم‭ ‬أخرى‭ ‬لبانكسي‭. ‬وقصد‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬كييف‭ ‬الجمعة‭ ‬المركز‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبريد‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬ميدان‭ ‬الشهيرة‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭ ‬لشراء‭ ‬هذه‭ ‬الطوابع‭ ‬الجديدة‭. ‬

بعد‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬أوروبية‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬تبدو‭ ‬صالة‭ ‬لعرض‭ ‬المعاطف‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬الفراء‭ ‬في‭ ‬كاستوريا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬اليونان،‭ ‬مقفرة‭.‬

فقد‭ ‬تبخر‭ ‬الزبائن‭ ‬الروس‭ ‬الأثرياء‭ ‬المولعون‭ ‬بالمعاطف‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬فراء‭ ‬المنك‭ ‬والتي‭ ‬يندد‭ ‬بها‭ ‬‮ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬الحيوانات‭.. ‬ويبرز‭ ‬داخل‭ ‬الصالة‭ ‬حيث‭ ‬تُعرض‭ ‬معاطف‭ ‬صممها‭ ‬حرفيون‭ ‬من‭ ‬كاستوريا،‭ ‬كرسي‭ ‬مذهّب‭ ‬بذراعين‭ ‬أشبه‭ ‬بعرش‭ ‬موضوع‭ ‬أمام‭ ‬مرآة‭. ‬ويقول‭ ‬أحد‭ ‬الموظفين‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬كانت‭ ‬الزبونات‭ ‬الروسيات‭ ‬يجلسن‭ ‬عليه‭ ‬وهنّ‭ ‬يرتدين‭ ‬معاطفهنّ‭ ‬الجديدة،‭ ‬ويشعرن‭ ‬كأنّهنّ‭ ‬زوجات‭ ‬القياصرة‭”. ‬

ويضيف‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬هويته،‭ ‬آسفاً‭ “‬لم‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬يرتاد‭ ‬المكان‭ ‬حالياً‭”.‬

واضطرت‭ ‬مدينتا‭ ‬كاستوريا‭ ‬وسياتيستا‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬مقدونيا‭ ‬الغربية‭ ‬اللتان‭ ‬تشتهران‭ ‬منذ‭ ‬القرن‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بإنتاج‭ ‬الفراء،‭ ‬لتعليق‭ ‬أنشطتهما‭ ‬التجارية‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬عقب‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭.‬

وبما‭ ‬أنّ‭ ‬الفراء‭ ‬يُعتبر‭ ‬منتجاً‭ ‬فاخراً،‭ ‬يُحظر‭ ‬تصديره‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬حالياً‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وصلت‭ ‬قيمة‭ ‬صادرات‭ ‬الفراء‭ ‬إلى‭ ‬108‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬حوالى‭ ‬115‭,‬40‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬،‭ ‬بينها‭ ‬44‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬47‭,‬76‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬صادرات‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬وحدها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الفراء‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬أكيس‭ ‬تسوكاس‭.‬

وأشارت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ “‬ارنست‭ ‬اند‭ ‬يونغ‭”‬،‭ ‬أنّ‭ ‬حصة‭ ‬اليونان‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الفراء‭ ‬الروسي‭ ‬بلغت‭ ‬25‭%‬‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬لكنها‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬انخفضت‭ ‬إلى‭ ‬2‭%‬‭ ‬العام‭ ‬2017‭. ‬وساهمت‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬مطرد‭ ‬لمبيعات‭ ‬الفراء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬اليونان‭ ‬والمتاخمة‭ ‬لألبانيا‭ ‬ومقدونيا‭ ‬الشمالية‭.‬

ويقول‭ ‬تسوكاس‭ ‬الذي‭ ‬اضطر‭ ‬للاستغناء‭ ‬عن‭ ‬52‭ ‬موظفاً‭ ‬في‭ ‬شركته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬موظفيه،‭ ‬إنّ‭ ‬الصادرات‭ “‬لامست‭ ‬الصفر‭” ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭.‬

وتواجه‭ ‬صناعة‭ ‬معاطف‭ ‬الفراء‭ ‬في‭ ‬كاستوريا‭ ‬صعوبات‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬يُعدّ‭ ‬حظر‭ ‬استخدام‭ ‬فراء‭ ‬الحيوانات‭ ‬مطلباً‭ ‬يرفعه‭ ‬المستهلكون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬تحديداً،‭ ‬مدعومين‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬الرفق‭ ‬بالحيوان‭.‬

‭- ‬معاطف‭ ‬من‭ ‬فراء‭ ‬المنك‭ -‬

يعتاش‭ ‬نحو‭ ‬80‭%‬‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬سياتيستا‭ ‬والقرى‭ ‬المجاورة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الصناعة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬فويو‭ ‬كريستوس‭ ‬زيفكليس‭.‬

أما‭ ‬أبوستوليس‭ ‬غرافاس‭ (‬47‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬شركة‭ ‬عائلية في‭ ‬سياتيستا،‭ ‬فيقول‭ ‬إن‭ “‬والدي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬الفراء،‭ ‬وتعلمت‭ ‬هذه‭ ‬المهنة‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الجائحة‭ ‬والحرب‭ ‬تسببتا‭ ‬في‭ ‬تدمير‭ ‬عملنا‭”.‬

ويراوح‭ ‬سعر‭ ‬المعطف‭ ‬المصنوع‭ ‬من‭ ‬فراء‭ ‬المنك‭ ‬بين‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬نحو‭ ‬1068‭ ‬دولاراً‭) ‬ومئتي‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ (‬213,71‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬القطعة‭ ‬نادرة‭.‬

قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات،‭ ‬كان‭ ‬يُربّى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬1‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬حيوان‭ ‬منك،‭ ‬بينما‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬تربية‭ ‬مليون‭ ‬حيوان‭ ‬فقط،‭ ‬بحسب‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬رابطة‭ ‬مربي‭ ‬المنك‭ ‬ميلتوس‭ ‬كاراكولاكيس‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬92‭ ‬مزرعة‭ ‬لتربية‭ ‬المنك‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬60‭ ‬مزرعة‭ ‬حالياً‭.‬

واضطر‭ ‬نصف‭ ‬مصنّعي‭ ‬الفراء‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬طبيعة‭ ‬عملهم،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ “‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬نموذج‭ ‬اقتصادي‭ ‬جديد‭ ‬ثَبُت‭ ‬أنه‭ ‬مكلف‭ ‬جداً‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬كريستوس‭ ‬زيفكليس‭.‬

ويشدد‭ ‬البعض‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬أسواق‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬السوق‭ ‬الروسية،‭ ‬كتلك‭ ‬الأميركية‭ ‬والصينية‭ ‬واليابانية‭ ‬والكورية‭.‬

‭- ‬العمل‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ -‬

قرر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحرفيين‭ ‬المحليين‭ ‬نقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬حيث‭ ‬انتقلوا‭ ‬للعمل‭ ‬لفترات‭ ‬معيّنة‭.‬

ويقول‭ ‬أبوستوليس‭ ‬غرافاس‭ “‬نعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اليأس،‭ ‬لذلك‭ ‬قررت‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬للعمل‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬زملائي‭”.‬

وتؤكد‭ ‬ماريا‭ ‬فوتيس‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬الفراء‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1979،‭ ‬أنّ‭ ‬الروس‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬مصنّعين‭ ‬ذوي‭ ‬خبرة‭.‬

وتقول‭ ‬المرأة‭ ‬الأربعينية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬مشغل‭ ‬في‭ ‬تشيليابينسك‭ ‬يضم‭ ‬ثمانية‭ ‬موظفين‭ ‬بينهم‭ ‬ستة‭ ‬يونانيين‭ “‬بما‭ ‬أنّ‭ ‬مبيعاتهم‭ ‬انخفضت‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬اليونان،‭ ‬باتوا‭ ‬ينتجون‭ ‬الفراء‭ ‬ويبيعونه‭ ‬هناك‭”.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الإقامة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬تشيليابينسك‭ ‬لأنّ‭ ‬تأشيراتهم‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬الثلاثة‭ ‬أشهر‭.‬

ويسعى‭ ‬بعض‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنويع‭ ‬إنتاجهم‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يندد‭ ‬فيه‭ ‬المدافعون‭ ‬عن‭ ‬الحيوانات‭ ‬باستغلال‭ ‬المنك‭.‬

ويشير‭ ‬ستيليوس‭ ‬بوربوريس،‭ ‬وهو‭ ‬مدير‭ ‬تسويق‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بات‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬فيها‭ ‬70‭ ‬شخصاً‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬من‭ ‬جلود‭ ‬الخراف‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬ممارسة‭ “‬تحظى‭ ‬بموافقة‭ ‬أكبر‭” ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الأخلاقية‭.‬