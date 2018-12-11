جبن‭ ‬الحلوم‭ ‬نواة‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬قبرص‭ ‬وبريطانيا‭ ‬

نيقوسيا‭ ‬–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬القبرصية‭ ‬زوبعة‭ ‬سياسية‭ ‬بعد‭ ‬فقدان‭ ‬البلاد‭ ‬حقوق‭ ‬تسويق‭ ‬علامة‭ ‬“حلومي”‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬البريطانية،‭ ‬نسبة‭ ‬لاسم‭ ‬جبن‭ ‬الحلوم‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مفخرة‭ ‬هذه‭ ‬الجزيرة‭ ‬المتوسطية‭. ‬وينتشر‭ ‬جبن‭ ‬الحلوم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬الموائد‭ ‬القبرصية‭ ‬وهو‭ ‬يؤكل‭ ‬خصوصا‭ ‬مشويا،‭ ‬كما‭ ‬يمثّل‭ ‬أحد‭ ‬الصادرات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للجزيرة‭ ‬ومصدر‭ ‬دخل‭ ‬كبير‭ ‬لها‭. ‬وتأمل‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬عائدات‭ ‬قدرها‭ ‬300‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الحلوم‭ ‬بحلول‭ ‬سنة‭ ‬2023‭. ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬تشكّل‭ ‬بريطانيا‭ ‬التي‭ ‬تقطنها‭ ‬جالية‭ ‬قبرصية‭ ‬كبيرة،‭ ‬السوق‭ ‬الخارجية‭ ‬الرئيسية‭ ‬لجبن‭ ‬الحلوم‭ ‬القبرصي‭ ‬إذ‭ ‬تستحوذ‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬الصادرات‭ ‬مع‭ ‬إيرادات‭ ‬قدرها‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬خسرت‭ ‬قبرص‭ ‬ملكيتها‭ ‬الحصرية‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬“حلومي”‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬جدلا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬الجزيرة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الجدل،‭ ‬أقرت‭ ‬الحكومة‭ ‬القبرصية‭ ‬بارتكابها‭ ‬أخطاء‭ ‬في‭ ‬مقاربة‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬متحدثة‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬سلوك‭ ‬“انتحاري”،‭ ‬لكنها‭ ‬رفضت‭ ‬الاثنين‭ ‬الدعوات‭ ‬لاستقالة‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬القبرصي‭ ‬جورج‭ ‬لاكوتريبيس‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬أيضا‭ ‬حقيبة‭ ‬الطاقة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬القبرصية‭ ‬برودروموس‭ ‬برودرومو‭ ‬لمحطة‭ ‬“ألفا”‭ ‬التلفزيونية‭ ‬“بالنسبة‭ ‬للرئيس‭ ‬(نيكوس‭ ‬أناستاسيادس)،‭ ‬لا‭ ‬مشكلة‭ ‬ثقة‭ ‬في‭ ‬وزيره‭. ‬لكن‭ ‬المسألة‭ ‬تتصل‭ ‬بمسؤولية‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬وثمة‭ ‬تحقيق‭ ‬جار‭ ‬حاليا”‭. ‬

وتواجه‭ ‬وزارة‭ ‬التجارة‭ ‬خصوصا‭ ‬انتقادات‭ ‬لعدم‭ ‬تفاعلها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬اللازم‭ ‬وبالشكل‭ ‬المطلوب‭ ‬مع‭ ‬المسار‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬شركة‭ ‬“جون‭ ‬أند‭ ‬باسكاليس‭ ‬ليمتد”‭ ‬البريطانية‭ ‬لإبطال‭ ‬حقوق‭ ‬قبرص‭ ‬في‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لجبن‭ ‬الحلوم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

وقد‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬بريطانية‭ ‬طلب‭ ‬الشركة‭ ‬متوقفة‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬تفاعل‭ ‬السلطات‭ ‬القبرصية‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬البريطانية‭ ‬إن‭ ‬“الإجراءات‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬(القبرصية)‭ ‬اتسمت‭ ‬بفوضى‭ ‬كبيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬طلب‭ ‬(إبطال‭ ‬الحق‭ ‬الحصري)‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬موظف‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬بعد‭ ‬تسلمها‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬2018‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬خطوة”‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭.‬

لكن‭ ‬لإقرار‭ ‬بالخطأ‭ ‬لم‭ ‬يكف‭ ‬لتهدئة‭ ‬الأصوات‭ ‬الغاضبة‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬المعارضة‭ ‬القبرصية‭.‬

وقال‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬“ديكو”‭ ‬(يمين‭ ‬الوسط)‭ ‬نيكولاس‭ ‬بابادوبولوس‭ ‬“ما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬الحلوم‭ ‬مثال‭ ‬فاضح‭ ‬عن‭ ‬نقص‭ ‬الكفاية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مسألة‭ ‬مهمة‭ ‬للاقتصاد”‭.‬

أما‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬منتجي‭ ‬مشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬جورج‭ ‬بترو‭ ‬فقال‭ ‬من‭ ‬ناحيته‭ ‬إن‭ ‬“هذا‭ ‬التطور‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تبعاته‭ ‬غير‭ ‬مرئية‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬صادراتنا‭ ‬من‭ ‬الحلوم‭ ‬في‭ ‬بريطانيا”‭.‬

وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬فتحته‭ ‬السلطات،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬موضع‭ ‬نقاش‭ ‬برلماني‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭. ‬وأشارت‭ ‬نيقوسيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلب‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬الحق‭ ‬الحصري‭ ‬بعلامة‭ ‬“حلومي”‭ ‬التجارية‭.‬