العراق داخل البطولة العربية بالجيت كون دو

جبار: ذي قار منجم كرة الطاولة في العراق

بغداد – الزمان

أنجبت محافظة ذي قار العديد من نجوم لعبة كرة الطاولة الذين مثلوا المنتخبات الوطنية العراقية وحصدوا الأوسمة الملونة في مختلف البطولات الدولية وآخرها كانت بطولة بطولة غرب آسيا التي أضاف فيها أبطال المحافظة سبعة أوسمة .

وقال مدرب المنتخب الوطني ومدير المدرسة التخصصية لكرة الطاولة في ذي قار عقيل جبار في تصريح صحفي ان أبطال كرة الطاولة في مدينة الناصرية حصلوا على (97) ميدالية ملونة للعراق لفترة العشر سنوات الماضية، على مستوى العرب وآسيا ،وهذا رقم قياسي لم تحققه أي رياضة أخرى حيث لم تخلوا تشكـــــيلة المنتخب الوطني من لاعبي المحافظة في أي مشاركة خارجية .

وأضاف أن منتخب الناصرية حصل على خمس مراكز متقدمة منها المركز الأول والمركز الثاني والثالث على العراق عام 2022 أما بالنسبة للأندية فلدينا ناديان يلعبان في الدوري الممتاز.وشدد على أن القاعة الرياضية تفــــــتقر الى الكثير من مستلزمات اللعبة من الطاولات والمضارب والإنارة و التـــبريد، وبـــــالرغم من ذلك نسعى الى تقـديم أفضل المستويات والنتائج لرفع اسم العراق عالياً في المحافل الخارجية.

دعوة رسمية

وعلى صعيد اخر تلقت لجنة الجيت كون دو دعوة رسمية من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية الثالثة للمنتخبات التي من المؤمل أن تستضيفها مدينة بنغازي الليبية للمدة من الخامس عشر ولغاية العشرين من شهر تشرين الأول المقبل بمشاركة واسعة من المنتخبات العربية.

وجاء موعد الدعوة متزامناً مع اختتام بطولة أندية العراق التي أسدل الستار عليها الأسبوع الماضي وتـوج بلقبها منتدى جميلة وحل نـادي شباب الخيرات ثانياً والمستقبل ثالثاً ، وفي ضوء نتائج البطولة سيتم اختيار أصحاب المراكز الأولى واللاعبين المتميزين من أجل وضع برنامج إعداد يتناسب مع حجم البطولة العربية .

يشار إلى أن لعبة الجيت كون دو القــــــــتالية اعـتمدت رسمياً في العراق عام 2018 الذي شهد انضمامه إلى الاتحاد العربي.