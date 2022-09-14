جان لوك غودار لجأ إلى المساعدة على الانتحار

‭ (‬سويسرا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لجأ‭ ‬المخرج‭ ‬السينمائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬السويسري‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬غودار‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬سنة‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الانتحار،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬وكيل‭ ‬عائلته‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأوضح‭ ‬باتريك‭ ‬جانريه‭ ‬أن‭ “‬غودار‭ ‬استعان‭ ‬بالمساعدة‭ ‬على‭ ‬الإنهاء‭ ‬الطوعي‭ ‬للحياة،‭ ‬وهو‭ ‬إجراء‭ ‬قانوني‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬نتيجة‭ ‬معاناته‭ +‬أمراضاً‭ ‬عدة‭ ‬تسبب‭ ‬الإعاقة‭+ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬طبي‭ ‬لحالته‭”‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بالتالي‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ “‬ليبراسيون‭”. ‬ويُستعان‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬بأشكال‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬المساعِدة‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬الحياة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬القتل‭ ‬الرحيم‭ ‬والمساعدة‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬أشهر‭ ‬الممارسات‭ ‬المستخدمة‭ ‬ويُسمح‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬معينة‭ ‬مع‭ ‬أنّها‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لأي‭ ‬قانون‭ ‬واضح‭.‬

ومن‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ،‭ ‬يُعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬لخمس‭ ‬سنوات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬يُغرّم‭ ‬مالياً‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يساعد‭ “‬بدافع‭ ‬أناني‭” ‬فرداً‭ ‬آخر‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬مادة‭ ‬قاتلة‭ ‬له‭ ‬مثلاً‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬توفر‭ ‬منظمات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ “‬إكزيت‭” ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬الانتحار‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬وطالما‭ ‬لم‭ ‬يُنسب‭ ‬لها‭ ‬إقدامها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬لدوافع‭ ‬أنانية‭.‬