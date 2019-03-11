جاموس سائب يتسبب بحادث سير مروّع في البصرة

بغداد – الزمان

لقيت امرأة مصرعها واصيب ثلاثة اخرين بحادث سير مروع بسبب جاموس سائب في محافظة البصرة. وقال مدير ناحية السيبة في المحافظة أحمد الربيعي في تصريح امس ان (إمرأة لقت مصرعها وجرح 3 أشخاص آخرين إثر حادث سير بسبب الجاموس السائب على الطريق)،لافتا الى ان (الحادث يعود إلى إستمرار انتشار الجاموس في طرق الناحية والذي تسبب بإزهاق أرواح العديد من المواطنين)، وأضاف أن (المصابين تم نقلهم الى مستشفى قضاء أبي الخصيب لتلقي العلاج في ما تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي)، وتابع الربيعي أن (الحملات السابقة لترحيل مربي الجواميس من الناحية لم تجدِ نفعاً). والقت قوة من استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار القبض على مطلوب بعدد من الجرائم الجنائية .وقال بيان لشرطة المحافظة امس ان (قسم استخبارات ومكافحة إرهاب سيد دخيل ألقى القبض على متهم يرمز لأسمه أ. ر.ع يبلغ من العمر 26 عاما يسكن قضاء الإصلاح ومطلوب لمركزي الفداء والكرادي بقضاء الرفاعي بجرائم التهديد وحيازة الأسلحة وصادر بحقة حكم غيابي بالحبس ستة أشهر)، واضاف انه (تم تسليم المتهم الى الجهة التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولياً). وأعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن ضبط مفوض في الوكالة متلبساً باستلام الرشا.وقال المكتب في بيان امس إنه (تم نصب كمين للمتهم وضبطه متلبساً باستلام 900 دولار من منتسبي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة مقابل إلغاء أوامر نقلهم). وأفاد مصدر بالعثور على جثة شاب قضى بطلقات نارية داخل كراج النهضة. وقال مصدر في تصريح امس إن (قوة امنية عثرت على جثة شاب يبلغ من العمر 26 عاما داخل الكراج بدت عليها اثار أربع اطلاقات نارية بمنطقتي الراس والصدر). من جهة اخرى ، قضت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بالحكم على ثلاثة مدانين بالإعدام شنقا عن جريمة تفجيرهم لعبوة ناسفة في منطقة بغداد الجديدة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة نظرت دعاوى لثلاثة مدانين اعترفوا بتكوين مجموعة إرهابية هدفها استهداف المواطنين الابرياء وقتلهم تحقيقا لغايات إرهابية)، لافتا الى ان (المحكمة قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب ).