جامع مرجان – عباس عدنان مالية

مرجان بن عبدالله بن عبدالرحمن الأولجايتي نسبة الى السلطان أولجايتو (محمد خدابنده) احد سلاطين المغول وكان من مماليكه ، وكان مرجان يلقب أمين الدين ، وكان في ايام السلطان معز الدين اويس بويع له بالسلطنة 775هجرية، وكان السلطان اويس اذا توجه الى تبريز تولى مرجان امر السلطنة ببغداد وفي مرة من المرات استمع الى الامراء بالخروج على السلطان فخرج وعندما وصل خبر خروجه الى السلطان اويس توجه الى بغداد وخرج مرجان بالعساكر واصطف العسكران ولم يبق الا الحرب فقام الامير زكريا ونادى على الامراء الذين كانوا مع مرجان كل باسمه يا فلان .

فقالوا : نعم. قال : انا اذا جاء امر ربنا وبذلنا نفوسنا كنا في امر السلطان وانتم تبذلون انفسكم لطواشي قليل القيمة والمقدار .والطواشي او التواشي في لغتهم يطلق على رئيس الخدم او رئيس البلاط الداخلي .ثم ان الامراء لما سمعوا كلام الامير زكريا انحازوا الى عسكر السلطان اويس وبقى مرجان وحده ولما حضر مرجان في حضرة السلطان اعتذر فقبل عذره ، وكان مرجان رجلا خيرا وله خيرات على الفقراء والمساكين ، ومن اعظم اثاره مدرسته وتعرف اليوم ب (جامع مرجان) ولاتزال بقاياها الى اليوم وكانت جامعة تدرس فيها انواع العلوم وقام عدد غفير من العلماء بالتدريس فيها ذكر العزاوي في كتابه العراق بين احتلالين بدر الدين محمد الاربلي وذكر محمود شهاب الدين والسيد علاء الدين قاضي بغداد المتوفى سنة 1340هجرية والسيد محمود شكري الالوسي ، وقال محمود الالوسي عن مدرسة مرجان في كتابه تاريخ مساجد بغداد واثارها (مسجد محكم البناء راسخ القواعد مشيد الارجاء ، مبني بالحجارة المهندسة، ذو طبقتين سفلى وعليا، وفيه مصلى واسع ، وحجر في الطبقة السفلى والعليا ، وقد جعله بانيه حاكى بها المدرسة النظامية ، وجعل الحجر مسكنا لطلبة العلم واجرى عليهم الجرايات الوافرة، ورتب لهم المدرسين ..) وكتب الخطاط احمد شاه النقاش التبريزي شروط الوقفية على جدران الجامع وهذا نص الوقفية (بسم الله الرحمن الرحيم) . الحمد لله الذي وفق المطيعين لعمارة أبنية بيوت العبادات ، وألهم المخلصين إشادة أعمدة دور الطاعات ورفع ذكر الولاة ،بتأسيس قواعد معالم المكرمات ، ودل ارباب السعادات على سلوك سبل الخيرات ومنح المحسنين بتشريف (ان الحسنات يذهبن السيئات) وحباهم بآية (إن المتصدقين والمتصدقات) والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد المصطفى خير الانام واصحابه مصابيح الدجى وبدور الظلام.

اما بعد فيقول المفتقر الى عفو الملك المنان ، مرجان بن عبدالله بن عبدالرحمن ، بدل الله سيئاته حسنات :

اني هاجرت في الارض مدة وجاهدت سنين في الطول والعرض ،ذات شمال ويمين،متورطا في مخاوف البر والبحر متوردا في متالف البرد والحر، حتى اداني الجد الصاعد ،وادناني التوفيق المساعد فعلمت ان الدنيا دار الفرار،وان الآخرة هي دار القرار ،وايقنت ان اولى ما انفقت فيه الاموال واحرى ما توجهت اليه همم الرجال ما كان وسيلة الى ابواب رحمته محط الرحال ، وذخيرة ليوم المحاسبة والسوأل ، قال النبي عليه الصلاة والسلام :اذا مات الانسان انقطع عمله الا عن ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له) والصدقة الجارية هي الوقف فشمرت عن نية صادقة صافية وسريرة للخير وافية وشرعت في عمارة هذه المدرسة المسماة ب(المرجانية )وتوابها المتصلات بعضها ببعض في زمن المخدوم الاعظم الدارج الى جوار الله وجناته المستريح على اعلى غرفات جنانه الشيخ حسن نويان انار الله برهانه وتممت في ايام دوله نور حدقته ونور حديقته المخدوم الاعظم الاعدل رافع رايات السلطنة على الافلاك ناصب غايات المملكة الى السماك ،ساحب ذيل الرحمة على الاعراب والاتراك محيي مراسم الملة المصطفوية ومزين شعار الدولة الجنكيزخانية شاه اويس خلد الله ملكه ) وشرح في الوقفية الموشحة بشهادة الامراء الوزراء بان الوقفية تضم 44 دكانا و12عصارة في السوق الجديد المجاور للمدرسة والصاغة و29دكانا اخرى و3 خانات ونصف خان وتفاصيل اخرى حول الاوقاف التي اوقفها..

ولما توفي مرجان دفن في هذه المدرسة في الحجرة الملاصقة للصفة من شرقيها الواقعة قبالة الباب الخارجي ..