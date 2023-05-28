جامعة واسط تحصد جائزة براءة الإختراع الدولية

الكوت- صلاح الربيعي

حصدت جامعة واسط، الميدالية الذهبية، من المنظمة العالمية للمبتكرين والمخترعين، وجائزة افضل براءة اختراع، في معرض المبتكرين المخترعين العالمي في بولندا، بمشاركة اكثر من عشرين دولة. وقال الدكتور عبد السادة الراهي، في بيان تلقته (الزمان) امس ان (التكريم جاء لبراءة الاختراع في التوليف الأخضر والعلاج لجسيمات الفضة النانوية من الليشمانيا الكبرى)، من جانبها لفتت الدكتورة ماجدة علي، الى (امكانية استخدام جزيئات الفضة النانوية المُصنَّعة بإستخدام حمض التانيك كعلاج مضاد لليشمانيا الجلدية، فضلاً عن استخدام المركبات الطبيعية وتطوير طرق نظيفة غير سامة، متوافقة حيوياً وحميدة بيئياً لتخليق الجسيمات النانوية للمواد)، ومُنح التكريم عن براءة اختراع التصنيع النانوي والعلاج لجزيئات الفضة النانوية من طفيلي، كعلاج فعال ضد مرض اللشمانيا الجلدية، واستخدام مركبات طبيعية في تطوير طرق صديقة للبيئة لتحضير الجزيئات النانوية الأصيلة. على صعيد متصل، حثَّ وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، نعيم العبودي، على العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، ضمن خطة شاملة لتطوير الموارد البشرية وتنمية مؤهلاتها بما ينسجم مع تنفيذ البرامج الأكاديمية وتحسين جودة الاداء الجامعي. وقال في تصريح خلال زيارته الى جامعة القادسية في الديوانية، ان (مجالات التنمية ترتبط ارتباطاً مباشراً بالمؤسسات العلمية والتعليمية ذات الأهداف التي تراعي حاجات المجتمع)،

مشيراً الى (صعوبة تطبيق اهداف البرامج التنموية دون مراعاة متطلبات جودة منظومة التعليم، وقدرتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات التي تؤدي للتطوير)، واكد العبودي (اهمية التكامل المؤسسي بين الجامعة التي تحتضن العلماء والتدريسيين والباحثين والطلبة والطاقات النوعية، ودوائر المحافظة لتوظيف المسؤولية وتقديم الخدمات التعليمية والتخصصية والاستشارية، بغية إرساء متطلبات التنمية الشاملة)،

واستعرض رئيس الجامعة، كاظم جبر الجبوري، مسيرة الجامعة وعدد كلياتها ومراكزها البحثية، والطلبة والتدريسيين في الاختصاصات كافة)، مبيناً ان (الجامعة تحرص على مواصلة الارتقاء بالمستويات العلمية عبر تطبيق الأنظمة والجودة التعليمية).