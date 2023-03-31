جامعة بغداد وأهمية الاقتصاد المنزلي – عادل الربيعي

منذ ان تأسست عام 1957 بتمويل من قبل الحكومة العراقية آنذاك . لكن لبناتها الأولى تعود الى سنة 1908 حيث كلية الحقوق ودار المعلمين سابقا وحاليا التربية والطب والهندسة . وتقع الجامعة قرب نهر دجلة وصممت أبنيتها على يد ( والتركروبيس ) والان اصبحت من اكبر الجامعات في العالم العربي لأنها تضم كثير من الاقسام ومن هذه الاقسام ( قسم الاقتصاد المنزلي ) حيث تأسس عام 1952 اي انه يعتبر من الاقسام التي طرحت مع لبناتها الاولى عام 1908 وقد وصف بأنه احد الاقسام العلمية لكلية الملكة عالية سابقا والتي اصبحت كلية التحرير ثم كلية البنات .وعند الغاء كلية البنات عام 1969 ارتبط قسم الاقتصاد المنزلي بكلية العلوم عام 1973 وكان القبول آنذاك يقتصر على الطالبات خريجات الدراسة الاعدادية الفرع العلمي . وعند تأسيس كلية التربية للبنات الحالية عام 1984 تم ارتباط القسم بها ..وقد ترأس القسم كثير من الاساتذة خلال فترة تأسيس القسم اي من عام 1952 ولغاية الأن والتي تترأسه حاليا أ.م علياء سعد عبد الرحمن . اهدافه العامة هي تنمية القدرات والمهارات التعاون والنظام والاقتصاد وحسن التصرف تهيئة الفرد لتحمل المسؤولية تعويد الفرد على التخطيط والتنظيم تعلم المهارات تدريب الطلبة على البحث العلمي .. اما أهدافه الخاصة تخرج مدرسات للتدريس في المدارس تنمية المجتمع والموارد البشرية التثقيف الغذائي تدريب الفرد على الاختيار الامثل للغذاء .. اما بالنسبة لمجالات الاقتصاد المنزلي يشمل مجال الغذاء والتغذية والاهداف الخاصة واختصارها بالقيمة الغذائية والنوعية والطرق العلمية الصحيحة .. كذلك مجال المنسوجات والملابس والاهداف والتعرف عليها واساليب الخياطة والتطريز والحياكة والاعمال اليدوية الاخرى .. اما مجال تربية الطفل والعلاقات العائلية والاهداف الخاصة حيث له اهمية في العناية بالطفل من الناحية النفسية والتربوية وكيفية التربية الصحيحة .. وفي مجال تصميم وادارة المنزل والاهداف الخاصة وهذا يخص دراسة السكن ومساكن الطلبة ومعرفة الامور التي تؤثر عليهم والبيئة التي يعيشون بها وكيفية اختيار الاثاث والتربية الصحيحة داخل المنزل … لذا فأن هذا القسم يعتبر من الاقسام المهمة في مجتمعنا الحالي