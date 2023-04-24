ذي قار: هدفنا صناعة جيل من الإعلاميين يحترم أخلاقيات المهنة

جامعة بغداد تطلق مشروعاً لصقل العالم الرقمي وتهذيب ثقافة الترويج

بغداد – ابتهال العربي

ذي قار – طالب الموسوي

اطلق طلبة الدراسات العليا بقسم العلاقات العامة في كلية الإعلام جامعة بغداد، مشروعاً بعنوان نحو مجتمع رقمي افضل.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (طلبة الماجستير في القسم اطلقوا المشروع بهدف توعية المجتمع بالمحتوى الهادف، وتوجيه خياراته إزاء كل ماهو رائج على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول المحتويات الفاعلة التي تخالف العادات والتقاليد والاعراف والسلم المجتمعي، بهدف ارساء ثقافة الترويج للمحتويات الهادفة ودعمها كالنشاطات الثقافية والعلمية)، ولفت الى ان (المشروع يمثّل اضافة علمية لطلبة الدراسات ويعود بالفائدة المثلى على المجتمع ، عن طريق البرامج العلمية التي يسعى اعضاء الفريق لتحقيقها بالاعتماد على الخطط المنهجية لتخصص العلاقات العامة ، ونشاطاتها الرامية في مجال توعية الجمهور بأهمية استخدام المحتوى الرقمي الناجح). على صعيد متصل، اوضح عميد كلية الاعلام في جامعة ذي قار، هادي فليح حسن، ان الكلية تسعى لإعداد خريجين قادرين على ممارسة مهنة الاعلام بمستوى رفيع من الجودة و الاتقان، وتهدف الى تشجيع البحث العلمي و مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الاعلام و المساهمة الفعالة في دعم و تقييم المهنة و اخلاقياتها لخدمة المجتمع، وكذلك مواكبة نظام الجودة المعتمدة عالمياً. وقال بيان امس ان (الطلبة يقبلون الى قسم الإذاعة والتلفزيون دون الاقسام الاخرى نظراً لأهمية الوسيلة وتأثيرها على المجتمع بصورة عالية في القت الحالي).مبيناً ان (قسم الإذاعة والتلفزيون وضع إستراتيجية تعمل لتطوير التخصص على المستويات المهنية والمهاراتية والاكاديمية، والتركيز على الجوانب العمليه بوصفها وسائل معرفية وثقافية وتعزيز دورهما في خدمة المجتمع وتطويره)، واضاف ان (هنالك عدداً من الأساتذة الأكاديميين والمهنيين في الجامعة لديهم الشهادة الأكاديمية والممارسة العملية في المؤسسات الإعلامية).

عمل اذاعي

مشيراً الى (اهمية تحقيق اهداف التنمية في المجالات كافة والارتقاء بميدان العمل الاذاعي والتلفزيوني وتعزيز الجوانب المهنية فيه عن طريق رفده بالفرق المؤهلة من خريجي القسم ، فضلاً عن تجسير العلاقة بين الإذاعة والتلفزيون وميادين العمل الأخرى، والسعي لإيجاد آلية من التعاون والتكامل في المهمات والأهداف)، وتابع ان (القسم يهدف الى خلق ملاكات مهنية تستند في عملها على الأسس الأكاديمية في ممارسة التخصّص)، وبشأن تحقيق مفهوم الصحفي الشامل، ذكر حسن ان (قسم الصحافة في الكلية يسعى تخريج الفرق الإعلامية المتسلحة بالثقافة المهنية والفنية والإعلامية القادرة على الولوج إلى سوق العمل بقدرات وتأهيل عاليين عن طريق تنويع مصادر المعرفة المتخصصة للمتخرجين من القسم في المجالات والميادين كافة وصولاً لتحقيق الثقافة والمعرفة الموسوعية للصحفيين الجدد، ومزج القدرات والمعارف التحريرية بالجوانب الأخرى الفنية والتقنية منها وصولاً الى تحقيق مفهوم الصحفي الشامل الخبير)، منوهاً الى (ضرورة منحهم الحصانة الثقافية لحماية قيم المجتمع وهويته وتكريس ثوابته وتعزيز ثقافة حرية التعبير واحترام الحريات العامة والشخصية بوصفها من مبادئ العمل الصحفي الحر، وتخريج ملاكات إعلامية كفوءة ومؤهلة للعمل في التخصصات التحريرية والإعدادية والفنية وتعزيز القدرات والمهارات البحثية لهم لإنجاز رسائل وأطاريح علمية متميزة تسهم في تطوير الواقع الإعلامي).

وبحثت رسالة ماجستير في الكلية التقنية المسيب بجامعة الفرات الاوسط التقنية، دراسة نواتج أكسدة البروتين وبعض الهرمونات وعلاقتها بالتهاب الرحم على الأداء التناسلي والانتاجي في أبقار الفريزيان هولشتاين، للباحث سعيد كاظم حسن.

نواتج اكسدة

وذكر حسن في تصريح امس ان (الرسالة هدفت الى دراسة مستوى تركيز نواتج أكسدة البروتين في الدم والسوائل الرحمية كمؤشر لاكسدة البروتينات وتغيير شكلها ووظيفتها المطلوبة في حالة التهاب الرحم في الأبقار، ودراسة معامل الارتباط بين نواتج أكسدة البروتينات المتقدمة مع مستوى هرمونات الدم كالاستروجين والبروجستيرون).

موضحاً ان (الباحث توصل الى ارتباط أكسدة البروتين مع انخفاض خصوبة الحيوان المصاب بالتهاب الرحم، اذ تؤدي إلى خفض نسبة الحمل وفقدان الاجنة المبكر وانخفاض معدل انتاج الحليب، وكشف الاصابة بالتهاب الرحم تحت السريري الذي لا يظهر أي أعراض سريرية عامة على الحيوان)، واوصى (بدراسة تأثير اي او بي في حالات تكرار الصراف ومرض تكيس المبايض الجريبي، وبروتين لاكتوفرين الذي يتعلق بالحليب).