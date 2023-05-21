جامعة الإمام الصادق تقيم مهرجان المقتنيات التراثية

بغداد – خليل ابراهيم فاخر

نظمت كلية الاداب، في جامعة الامام جعفر الصادق السبت الماضي مهرجانا للمقتنيات التراثية، تضمن عروضا فلكلورية ومعرضا للعملات الورقية والمعدنية، والأزياء والأسلحة التاريخية، تعود الى حقب مختلفة من تاريخ العراق. وأقيم المهرجان، الذي حضره رئيس الجامعة رياض خليل ابراهيم، وعميد كلية الاداب سعد سابط العطراني، وعدد من الباحثين والمتخصصين بالتاريخ والتراث، تحت شعار (تراثنا- ثرائنا).

فيلم وثائقي

وبدأ المهرجان بعرض فيلم وثائقي يحكى قصة العراق عبر القرون، تناول صورا ورسوما، تجسد أثار العراق في الحضارات السومرية والبابلية والاكدية والاشورية، بعدها قدمت فرقة الجامعة للفلكلور الشعبي، عروضا للازياء التاريخية، جسدت عبقرية صناع الالبسة والادوات والاسلحة العراقيون الاوائل. وقال مدير المهرجان ملاذ فؤاد شهيد، أن (المهرجان تضمن عرضا لمايقارب الالف قطعة نقدية نحاسية وبرونزية وورقية تعود الى مختلف دول العالم “. مشيرا الى ان اقدم عملة عرضت، تعود الى الدولة العثمانية لعام 1880). وتابع شهيد، أنه (تم عرض واحدة من اقدم العملات الورقية في العالم، يتراوح حجمها، ورقة بقياس أي فور تعود لدولة روسيا لعام 1883 ، وبطبعة اصلية “. مبينا ان الحضور أطلعوا على مجموعة من التراثيات البغدادية، تتضمن فخاريات وألبسة وأفرشة، تعود الى بدايات القرن الماضي، فضلا عن اجهزة سمعية، ومعرضا للتجهيزات والأسلحة العسكرية). فيما قال استاذ قسم فلسفة التاريخ صالح العلوي ان (الجامعة دأبت على التعامل مع التاريخ، واستخراج العبر والمأثر منه، ليتزود الطلبة بالجوانب القيمية للتاريخ ” . مشيرا الى ضرورة أقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية، لتوظيف الماضي المشرق، واظهار عظمة العراقيين الذين أسسوا أولى الحضارات وعلموا البشرية الكتابة).