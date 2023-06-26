ذي قار تحتضن الطاقات الإبداعية لتشجيع مجالات الإختراع العلمي

جامعات العراق تسجّل حضوراً تنافسياً في تصنيف التايمز

الناصرية – باسم الركابي

بغداد – قصي منذر

وصلت ثماني جامعات محلية الى مراكز تنافسية في تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية، بحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال بيان امس ان (الجامعات حقّقت مراكزاً تنافسية هامة في تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية للعام الجاري، وتضمنت النتائج الرسمية بين 669 جامعة من إحدى وثلاثين دولة بينها العراق).

منصة الباحث

مشيراً الى ان (جامعة بابل جاءت في المركز 199 ثم الجامعة التكنولوجية في المركز وتلتها جامعة الأنبار ثم جامعات بغداد والموصل والمستنصرية والبصرة والكوفة). واطلقت الوزارة، بالتعاون مع جامعة العين العراقية، منصة الباحث الاكاديمي الرقمية. وذكر البيان ان (منصة رقمية توفر الموارد الضرورية للباحثين في العراق، تشمل الخدمات المقدمة على المنصة)، واوضح ان (المنصة تتيح تجميع وتنظيم معلومات الباحثين العراقيين في قاعدة بيانات مركزية، مما يسهل الوصول الى المعلومات وتبادل المعرفة بين الباحثين العاملين في الجامعات والمراكز البحثية، وبناء قاعدة بيانات خصاة بهم، كما توفر المنصة تحديث ملفات الباحثين ما يعزز رؤية شاملة لمسارهم الاكاديمي والعلمي)، لافتاً الى (تعزيز التواصل والتعاون فيما بينهم، وكذلك مع المجتمع، فضلاً عن اضافة اهتمامات بحثية)، واضاف ان (المنصة تعرض مجموعة متنوعة من المجلات المحلية مما يدعم الوصول الى المصادر وتعزيز البحث وتبادل المعلومات)، مبيناً ان (الوزارة ستقيم ورشة اكاديمية تعريفية بالخدمات التي تقدمها المنصة).

على صعيد متصل، نظّمت جامعة ذي قار، معرض الحاضنات التكنولوجية والأعمال الرائدة، بمشاركة واسعة من دوائر المحافظة والقطاع الخاص، لدعم الأعمال الرائدة واحتضان الطاقات المبدعة على مستوى الجامعة ومؤسسات المحافظة.

واشار رئيس الجامعة، يحيى عبد الرضا، خلال افتتاحه المعرض بكلمة له تابعته (الزمان) امس الى (ضرورة استثمار هذه الإبتكارات العلمية والتطبيقية والعمل على توظيفها ضمن ميادينها المتخصصة، وتوجيهها بما يخدم سوق العمل)، واعرب عن تقديره لجميع الباحثين والمبتكرين من منتسبي الجامعة والجهات المشاركة الاخرى، مشدداً على على تنمية بيئة البحث التطبيقي وتعزيز الابتكارات العملية التي تخدم المجتمع)، وتضمن المعرض (حاضنات تكنولوجية ونماذج صناعية وبراءات اختراع لإجهزة مختبرية ومعدّات هندسية في مجالات العلوم الصناعية والزراعية و الطاقة المتجددة، والنشاطات الرياضية والاعمال اليدوية والبرامجيات لتدريسيي وطلبة الجامعة، وكذلك المبتكرين والمبدعين من دوائر ومؤسسات الدولة الأخرى).