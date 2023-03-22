باحثون يناقشون البث العام وصناعة الرأي

جاسم: نواجه تحديات مواقع الإعلام غير التقليدي

بغداد – الزمان

انطلق في بغداد ، المؤتمر الأول لشبكة الاعلام العراقي. ويستمر يومين. وشارك في المؤتمر باحثون من بغداد وديالى والسليمانية وناقشوا عبر جلستي الاربعاء والخميس 14 بحثاً تناولت محاور البث العام وصناعة الرأي العام والواقع وسبل النهوض وتحديات مواقع التواصل الاجتماعي وتكونلوجيا الاتصال ومستقبل الاعلام المرئي.وكان لافتاً الحضور العلمي لباحثي اقليم كردستان الذين شاركوا بأربعة بحوث ، وصفت بالرصينة. ويهدف المؤتمر الى التعريف باهمية البث العام في صناعة الرأي العام وتشكيل اتجاهاته وبحث المشكلات التي تواجهه في بيئة جديدة كالبيئة العراقية، فضلاً عن اقتراح سبل المعالجة والنهوض بالواقع.وقال رئيس الشبكة نبيل جاسم في كلمة الافتاح إن (شبكة الإعلام العراقي تتشرف بحضور مؤتمرها العلمي الإعلامي الأول، الذي يناقش موضوعة البث العام، الذي أصبح منذ سنوات يواجه تحديات وتنافساً من قبل وسائط إعلام غير تقليدية ولم تكن رائجة أو معروفة من قبل).

جزء كبير

وأضاف أن (مواقع التواصل الاجتماعي أخذت تستحوذ على اهتمام جزء كبير من الجمهور وتستقطب شرائح واسعة ليس في العراق فحسب بل في العالم أجمع، الأمر الذي يستوجب إجراء تحديث وتغيير وإعادة نظر في المنظومة العامة للبث الكلاسيكي المعتاد من حيث الأسلوب والوسائل والمعدات ومستوى الخطاب، بما يجعل البث العام يستقطب المتلقي ويوفر له المادة الإعلامية الموثوقة وذات المصداقية العالية في التعاطي مع الأحداث). وتابع (انطلاقاً من الرسالة الإعلامية التي تحملها المؤسسة الإعلامية الرسمية للدولة العراقية والمتمثلة بشبكة الإعلام العراقي، ينعقد هذا المؤتمر والذي سيكون حدثاً سنوياً بمشاركة وجهد مشكور من قبل الأساتذة في الجامعات العراقية ومراكز البحوث العلمية، لوضع وبلورة الأسس المتينة للتعاطي مع فرص البث العام في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الإعلام، وذلك من خلال عرض ومناقشة 14 بحثاً رصيناً تقدم به أساتذة مختصون). وأكد أن (من أهم أولويات الشبكة، ترصين خطاب رسمي مسؤول يستقطب كل شرائح المجتمع العراقي ومكوناته ويلبي حاجات المجتمع استناداً إلى دستور الدولة وأسس نظامها الديموقراطي التعددي والذي يتيح المشاركة الفاعلة في بناء وتعزيز الأمن والاستقرار ).

فيما أكد مدير معهد التدرب الإعلامي حسن السويعدي ان (الشبكة تعلم مدى أهمية مفهوم البث العام الذي يؤطر عملنا؛ لكننا من جانب آخر على يقين بمدى الالتباس الحاصل في إدراك هذا المفهوم من لدن شرائح واسعة من المجتمع نظراً لكونه لم يكن له تطبيقات عملية في عراق ما قبل 2003) معرباً عن أمله في أن (تسهم البحوث المقدمة للمؤتمر بإيضاح وتعزيز مفهوم البث العام وتحدياته).

مجلة دورية

واطلق مجلس المسار الرقمي العراقي، وعمادة كلية المنصور الجامعة، أول مجلة دورية تختص بتنمية المهارات الالكترونية لمؤسسات الدولة وعموم المستخدمين وصناعة المحتويات واشاعة أسس التربية الرقمية، تحت اسم مجلة المسار الرقمي ابتداء من الشهر المقبل.

وقال رئيس المجلس صفد الشمري في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجتماعا مع عميد كلية المنصور الجامعة صباح محمد كلوومعاونه للشؤون العلمية ستار شاكر الراوي ، شهد اقرار النظام الداخلي للمجلة وضوابط النشر فيها، فضلاً عن توزيع المهام الإدارية والمهنية، وتوقيتات الاصدار وتوفير كل المتطلبات الفنية، حيث من المقرر ان يصدر العدد الاول للمجلة حلال الشهر المقبل، يستبقه الاعلان عن مسابقة المحتوى الرقمي المدرسي)، وتابع ان (كلو سيكون رئيساً لمجلس ادارة المجلة وانا رئيس التحرير فيها ،والراوي مشرفاً عاماً ،ورئيس المرصد العراقي للإعلام الرقمي عادل الغريري مشرفاً علمياً ،ورئيس مجموعة الاقتصاد الرقمي علي صادق الساعدي مديراً للتحرير، ورئيس مجلس التربية الرقمية حيدر فاروق سكرتيراً للتحرير).

وكان مجلس المسار وعمادة كلية المنصور الجامعة، قد عقدا في وقت سابق اعمال المهرجان الأول للمحتوى الرقمي، بحضور العشرات من النخب الإعلامية والفنية والثقافية، ومنح المهرجان مائة وخمسين شخصية الوسام العراقي للمحتوى الرقمي، وقال رئيس المهرجان الذي عقد تحت شعار المحتوى الرقمي تقوده النخبة ان (الوسام سيكون أشبة بعقد شراكة أخلاقي ومهني مع النخبة الرائدة في مجالات الابداع المتعددة، لانطلاقة جديدة نحو ارساء قواعد الوعي بثقافة الاستخدام الرشيد للإنترنت، ودعم المحتوى الرقمي الرصين).