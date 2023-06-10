جاسم شرف يفتح خزانته السوداء لـ(الزمان): – عبد القادر الدليمي

أنا عازف جاز عربي قبل أن أصبح ممثلاً

الفنان الكوميدي جاسم شرف يفتح خزانته السوداء لجربدة (الزمان)، ويقول: (أنا عازف جاز غربي ، لكن المخرج المسرحي الكبير محسن العلي خلق مني ممثلًا، أحب الموسيقى أكثر من التمثيل. والطارئون على المسرح خلقوا من لا وجود للمسرح الكوميدي).

{ سألته: من هو ضيفنا اليوم ؟

– هو الفنان والإنسان الطيب المتواضع والرائع جاسم شرف ، المولود في عام 1955 متزوج وله عدد من البنات والأولاد وكلهم متزوجين.

{ وماذا عن عملك مع فرقة المسرح العسكري؟

– اجاب جاسم شرف وهو يضحك ضحكته المشهورة قائلًا: (فرقة المسرح العسكري گلبتني گلب) وقاطته ولماذا؟ أجاب بضحكة عالية: انا عازف جاز غربي لكن المخرج المسرحي الكبير محسن العلي قلبني الى ممثل، قلت للأستاذ محسن أستاذ آني عاز جاز شمعرفني بالتمثيل فقال لي سوف أتعب عليك كثيرًا وسأجعل منك أكبر ممثل كوميدي.

{ وهنا سألته: وكم مثلت مع المبدع الكبير محسن العلي؟

– اجاب: مثلت معه عددًا غير قليل من المسرحيات، أذكر منها (بيت وخمس بيبان، حسين رخيص، المطحنة، أطراف المدينة، يونس السبعاوي.

{ وما هي الجوائز التي حصلت عليها يا جاسم؟

– حصلت على جائزة أفضل ممثل وبعدها مثلت في مسلسل (جذور الحب) وغيرهما الكثير من الأعمال الفنية.

{ أيهما تحب أكثر التمثيل أم الموسيقى؟

– أجابني بسرعة فائقة ، أحب الموسيقى.

{ طيب سؤال أخير : ماهو رأيك وتقيمك للمسرح الكوميدي اليوم ؟

– أجاب لا يوجد مسرح كوميدي اليوم بسب الطارئين على المسرح.

وهنا لابد لي من تقديم الشكر والتقدير للفنان الكبير وألإنسان الطيب المتواضع والصريح جاسم شرف.

وأغلقت سماعة الهاتف بين بغداد وبرلين.