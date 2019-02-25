جار الله عمر .. كبرياء التواضع (3-3)

شخصية كاريزمية قادرة على تعظيم الجوامع وتقليص الفوارق

عبد الحسين شعبان

كان لجارالله علاقات واسعة مع حركات التحرر الوطني، والحركة القومية العربية ويعد أحد مؤسسي المؤتمر القومي العربي (1990) الذي كان بمبادرة من خير الدين حسيب وعدد من الشخصيات الفكرية والثقافية والسياسية العربية من اتجاهات عروبية وإسلامية ويسارية، وقد حضرت معه العديد من المؤتمرات العربية بما فيها الفكرية والحقوقية في بيروت ودمشق والقاهرة وصنعاء وكان دائماً رصيناً، وإذا تحدّث كان بتكثيف عال وبوضوح كاف ، وكان حديثه شائقاً وبلهجة يمنية شمالية محببة. من أقواله التي أتذكّرها أيام حكم اليسار في الجنوب اليمني ” البندق في يد والكلمْ في يد” أي “البندقية في يد والقلم في اليد الأخرى”. وكان له علاقات خاصة مع ثورة (ظفار) في أواسط السبعينات، ولعل علاقته الأكثر اكتمالاً واستمرارية كانت مع فلسطين والثورة الفلسطينية، فقد كان عقله مبرمجاً على فلسطين وبوصلته موجّهة إليها دائماً، وربّما أراد أن تتوجّه جميع الجهود العربية نحوها، لأنه كان يدرك أن قضية الحرية والاستقلال والتنمية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والانبعاث الحضاري والوحدة العربية سوف لا تتحقق بدون فلسطين وهزيمة المشروع العنصري الصهيوني.

العروبة وفلسطين والعدالة الاجتماعية مضمون كفاح جارالله عمر وهي رسالته القائمة إلى الشباب، لذلك على الشباب أن يضعوها نصب أعينهم دائماً.

VII

أتذكّر أغنى وأعمق حواراتي مع جار الله عمر وأكثر صراحة وشفافية كان في القاهرة في التسعينات وبعد انهيار التحالف بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني وتصدّع العلاقة مع الرئيس علي عبدالله صالح، لاسيّما حين اندلع القتال في العام 1994 وقد التبس على الكثيرين وأنا منهم موقف الحزب الاشتراكي أو بعض أطرافه وأجنحته التي تباينت في تقديراتها على أقل تقدير، لاسيّما العلاقة بين المبدئي والتكتيكي وبين الصلابة الفكرية والمرونة الضرورية، سواء قبيل اندلاع القتال أو خلاله أو ما بعده .

كنت دائماً أريد استطلاع مواقفه من عدد من المحطات في اليمن منها: هل هناك علاقة له أو معرفة باغتيال الرئيس أحمد الغشمي التي جرت في 24 حزيران/يونيو 1978 بوصفه مسؤولاً عن ملف الشطر الشمالي حسب علمي، وقد نفى ذلك بالكامل، وقال إن القرار كان بيد سالمين وصالح مصلح اللذين تعرّضا للمساءلة وعلى أثرها نحّي سالمين واضطر تقديم استقالته، لكنه تحصّن بالقصر الذي اقتحم وقتل فيه، وكان منفذ عملية اغتيال الغشمي قد تطوّع للقيام بها وهي عملية انتحارية، وربما من العمليات الانتحارية الأولى في المنطقة، لأنه كان مدركاً أنه سيموت أيضاً، وهكذا تطوّع مهدي أحمد صالح بحمل حقيبة المتفجرات لتنفيذ العملية، وهو ما دققته في كتاب فوّاز طرابلسي المشار إليه، أيضاً.

وسألته عن أحداث 13 يناير هل كان يمكن تفاديها؟

فقال إن الصدام بدا لا مفرّ منه بسبب تمترس الفريقين وتمسّكهما بمواقفهما، ولمّح إلى أن من أسباب انهيار التجربة هو الصراع على السلطة بين سالمين وعبد الفتاح في المرحلة الأولى، وبين علي ناصر محمد وعبد الفتاح اسماعيل في المرحلة الثانية، وحين طلبت منه استعادة صورة تلك الأحداث خلال زيارتي لعدن في العام 1987 روى لي ما حصل من صراع المكتب السياسي وكان مقرراً أن يكون الاجتماع الذي تفجّر به الموقف هو حضور الرئيس علي ناصر محمد، الذي جاء سكرتيره بحقيبته، ثم فوجئ الجميع باندلاع الرصاص، وحين سألته أين كنت أنت؟ قال أنه تأخر في الوصول بمحض الصدفة ومعه صالح منصر ووصلا إلى الاجتماع بعد نحو20 دقيقة، وكان كل شيء قد انتهى فسمع إطلاق الرصاص وشهد جزءً من الصدامات ودونت تلك الملاحظات في ” الإثنين الدامي في عدن”.

تدهور الامور

وبالعودة إلى أحداث ما بعد الوحدة والصراع المسلّح الذي تفجّر في العام 1994 قال: لقد تدهورت الأمور وساءت الأوضاع، خصوصاً بتفكيك منجزات الجنوب، بما فيها القضاء المدني الذي تسلّم حقيبة وزارة العدل فيه عبد الواسع سلّام (من الاشتراكيين) وتم الضغط عليه لمنع النساء القاضيات من مزاولة عملهن، وحين رفض وتمسّك بهن وبالكفاءات كما كان في الجنوب، تعرّض إلى محاولة اغتيال واضطرّ إلى تقديم استقالته.

وهكذا سارت أمور الدولة وضاقت قاعدتها الاجتماعية وتم تهميش الحزب الاشتراكي وفشل المطالبات بتصحيح المسار، فاعتكف البيض في منزله وقدّم برنامجاً من 18 نقطة، وحاول الضغط عبر المجتمع الدولي، فقام بزيارة واشنطن والتقى آل غور نائب الرئيس الأمريكي حينها، واعْتقدَ أن واشنطن والرياض يؤيدانه في هذا المسعى.

وبُذلت محاولات للاتفاق كان آخرها في عمان عشية الصدام حيث تم توقيع ما سمّي ” اتفاق العهد والوفاق” الذي كان جارالله أحد الموقعين عليه ، لكن هذا الإعلان ولِدَ كسيحاً، وسرعان ما تم تجاوزه حيث اندلعت الحرب في 21 أيار/مايو/ 1994 باستعادة المحافظات الجنوبية، وجرت محاولات لاستعادة اسم “جمهورية اليمن الديمقراطية” بشطب كلمة “الشعبية” ، وقد رفض عدد من القيادات الاشتراكية الانفصال من الناحية المبدئية وفي مقدمتهم جارلله عمر وأعرب عن موقفه هذا غير مكترث بالاتهامات والتشويهات والضغوط، وقد اضطرّ إلى مغادرة عدن متوجهاً إلى القاهرة، وهناك كانت حزمة أخرى من المراجعات والاستعادات قد جرت معه.

كانت نظرة الفريقين إلى الوحدة خاطئة أو لكل هدفه منها، فعلي عبدالله صالح نظر إلى الوحدة مع الجنوب كونها عودة “الفرع إلى الأصل”،(هكذا جاءوا صاغرين وبشروطنا) وعلي سالم البيض اعتقد أن ثمن الوحدة سيكون مشاركة حقيقية ومساواة في الحقوق والواجبات، والتخلّص من الأزمة الطاحنة التي لفّت الجنوب عشية الوحدة، ولكن الأمور سارت بغير ما تشتهي سفن البيض منذ البداية، فتألف مجلس الرئاسة من خمسة أعضاء، ثلاثة من الشمال واثنان من الجنوب. وكانت الغلبة فيه للشمال، ناهيك عن الجيش وأجهزة الدولة، وتحصّنت مؤسسة الرئاسة بحمايات وحراسات خارج المألوف.

ويذكر فواز طرابلسي إن حيدر أبو بكر العطاس، وهو أول رئيس وزراء بعد الوحدة اليمنية، حين سُئل أين تذهب عائدات النفط؟ أجاب إلى خزينة الدولة بالطبع، فما كان من الرئيس إلّا أن قال له:

تذهب إلى الرئاسة وتوضع تحت تصرفها، إسوة بالملوك والأمراء في دول الخليج.

وإذا كانت المملكة العربية السعودية ضد حكم الاشتراكيين في جنوب اليمن، لكن قيام وحدة على حدودها ليمن واحدة موحدة، لم يكن ليروق لها، ولذلك كانت تميل إلى بقاء الحال على ما هو عليه، ولذلك حسب جار الله عمر، فإنها دعمت علي سالم البيض مادياً، وقد ساعد هذا على الافتراق ، ناهيك عن ارتداد علي عبدالله صالح عن اتفاقية الوحدة وإضعاف الحزب الاشتراكي وتبهيت صورته، واستبعاد علي سالم البيض من دائرة القرار، أي إنه انقلب على شراكة الحزبين وعلى المشاركة في القرار بين الرئيس ونائبه (البيض).

لقاءات متواصلة

وفي العام 1995 و1996 وما بعده كنّا نلتقي لقاءات متواصلة في القاهرة وكان يتّصل به الرئيس علي عبدالله صالح على نحو متكرّر، وأحياناً يومياً ويدعوه للعودة، خصوصاً بعد أن استتبت له الأمور، فسألني ما هو رأيك بالعودة إلى اليمن بعد وعود وتطمينات من جانب الرئيس؟

وهناك ضمانات لعودتي ومن الرئيس مباشرة ووعود بعدم التعرّض لي، ومع كل هاتف كان يعيد عرض شروطه وشروط الحزب الاشتراكي لتطبيع الحياة السياسية مثل إطفاء قضايا التعقيبات والملاحقات وإصدار عفو عام والتمهيد لعودة المنفيين الآمنة وإعادة ممتلكات الحزب الاشتراكي وإجراء إصلاحات سياسية وإقرار التعددية.

قلت له شخصياً أنا مع العودة، لكن الأمر متروك لك وأنت تقدّر ظروفك على المستوى الشخصي والسياسي، خصوصاً موضوع الثقة الذي هو ضروري ولا غنى عنه في أي عمل أو تحالف، وبما أن الرئيس هو من يتصل بك وهو الذي يدعوك، فلعلّها فرصة جيدة وإيجابية لفتح صفحة جديدة ومعالجة آثار الماضي، بتوسيع دائرة الحريات، وقد تسهّل هذه العودة فتح حوار وطني عام وشامل ، ومثل هذا الدور لا يستطيع أحد أن يلعبه أفضل منك، ومع احترامي ومحبتي وتقديري لجميع الرفاق من قيادة الحزب الاشتراكي، إلّا أن دور جار الله كان متميّزاً لشخصيته المحورية الجامعة، وبقدر ما يتّصف بصلابة مبدئية فلديه مرونة عالية وقدرة كبيرة على مدّ الجسور مع الآخرين، لاسيّما بتواضعه الجم وتهذيبه وحنكته السياسية وخبرته العملية. ويعرف الرفيق ياسين نعمان (الأمين العام السابق) ود. محمد المخلافي نائب الأمين العام الحالي للحزب الاشتراكي رأيي هذا كما يعرفه آخرون أيضاً بمن فيهـــم محـــــــمد عبد الملك المتوكل وعبد الملك المخلافي وعبد العزيز المقالح .

كنت واثقاً أن جار الله عمر يستطيع أن ينهض بمثل تلك المهمة، فهو قادر على تعظيم الجوامع وتقليص الفوارق وتحجيم الخلافات وإيجاد الحلول والمعالجات وتقديم التنازلات والوصول إلى اتفاقات، بحكم شخصيته الكارزمية والتي تحظى باحترام الفرقاء المختلفين، وهو يتصرّف بعفوية ولباقة في الآن.

وقد سألني ماذا لو اتصلّ بك الرئيس صدام حسين وطلب منك العودة بنفس الضمانات التي قدّمها لي الرئيس علي عبدالله صالح، فهل ستعود؟

قلت له كلّا، فسألني لماذا؟ فقلت له لقد طرحنا عليه مشروع عودة جماعية أساسها تطبيع الحياة السياسية بعد انتهاء الحرب العراقية- الإيرانية العام 1988 التي كان موقفنا منها معروفاً، خصوصاً بعد توغّل القوات الإيرانية في الأراضي العراقية، ولكنه تصرّف بعدم مسؤولية وغرور، ولم يكن مستعداً لقبول الرأي الآخر، وحصل ما حصل بعد غزو القوات العراقية للكويت في 2 آب (أغسطس) 1990 فأجهز على ما تبقى من هوامش، محتكراً العمل السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي والرياضي غالقاً جميع المنافذ، علماً بأن دائرة الحكم وقاعدته الاجتماعية أصبحت أضيق من قبل بكثير، ولاسيّما بعد اشتداد تأثير الحصار الدولي الجائر.

فالمسألة بالنسبة لي ليست عودة شخصية بقدر ما هي توجّه وطني عام بعد أن عانت البلاد من حروب ومغامرات وهي تعاني حالياً (آنذاك) من حصار دولي وهدر سافر وصارخ لحقوق الإنسان.

يضاف إلى ذلك إن نظرتي تمايزت اليوم عن البارحة، وبالنسبة لي ومن منظور حقوقي لست ضد حاكم بعينه، بل ضد الاستبداد والطغيان من أي أتى، في حين إن المعارضات ضد الحاكم وليست ضد الاستبداد، بل إن بعضها يستسيغ التعاون مع قوى أجنبية أو استبدادية تحت ذرائع أو مبررات التخلص من الحاكم، وبعضها لا يقل سوءًا عن الحاكم نفسه، وحسب أدونيس ” السلطة في مناوئيها” أو قفا السلطة حيث يتناوب هؤلاء: الوجه والقفا. وبقدر ما تذهب النظرة الحقوقية لانتقاد الحكم وتدعوه للالتزام بشرعة حقوق الإنسان، فإنها تدعو المعارضة كذلك، وتلك مهمة مزدوجة ومركبة وحسّاسة وقد لا ترضي الطرفين.

لقد أخذت أتعاطى السياسة من زاويتها الثقافية والحقوقية والفكرية، وأتعامل مع الجميع من نفس المنظور، وأضع مسافة واحدة من الجميع (السلطة والمعارضة) ومعياري هو مدى القرب أو البعد من احترام الإنسان وحقوقه الأساسية والشخصية، ناهيك عن المصالح الوطنية والقومية العليا، وبالنسبة لي الحساسية الإنسانية هي الأساس، وليس الموقف المنحاز سلفاً لاعتبار سياسي أو آيديولوجي أو إثني أو ديني.

قلت له إن عودتك مؤشر لانفتاح سياسي وليس شخصي، وكنّا نقلّب الأمور حيث كنت أقـــــــيم في فندق Hilton القاهرة وهو يسكن في الدقي، فكنت أوصله إلى منزله مشياً على الأقدام ويستمر حوارنا ولكن حديثنا لم ينتهِ، فيعود هو لإيصالي إلى الفندق، وأعود أنا لإيصاله مرّة أخرى إلى منزله، وهكذا حدث ذلك لأكثر من مرة ولأكثر من سفرة لي للقاهرة.

وقد هاتفني عشية قراره بالعودة لليمن ليبلغني بأنه سيعود، وفعلاً عندما عاد لليمن أصبح محطة استقطاب للعائدين من جهة ونواة للقاء الوطني بين مختلف الأطراف السياسية الأخرى، وتدريجياً احتلّ مكانة متميّزة في علاقته مع الحزب الحاكم (المؤتمر) ومع شريكه حزب التجمع اليمني للإصلاح ومع التنظيم الناصري وبعض القوى القومية الأخرى، بما فيها جناحي البعث العراقي والسوري، وكنت كلما أزوره في منزله في جلسة (قات) أرى عشرات من الأصدقاء يجتمعون في بيته، سواء من قيادات الأحزاب أو من قيادات المجتمع المدني ونخبة من الأكاديميين والمثقفين والأدباء، وأحياناً بعض الشخصيات الأجنبية التي تزور اليمن.

وكم من مرّة كلّفته لمساعدة عراقيين فارّين من القمع والحصار، سواءً لإيجاد عمل أم للحصول على إقامة أو لتسوية بعض أمورهم، كان آخرهم على ما أتذكّر د. فدوى محمود وفاضل العكّام وجهاد زاير.

لم يكن اغتيال جار الله عمر شخصياً، فلم يكن له عدو واحد على ما أعتقد، وحتى لو كان له خصوم كثيرون فلم يكن أحد إلّا واعترف بفضله على اليمن وعلمه وحلمه ومعرفته ووسطيته واعتداله، ولذلك فالقاتل لم يكن فرداً، كان مركباً من مجموعة من العوامل ساهمت في اغتياله، سواء من بعض أجنحة الحزب الحاكم أم ذيوله وذلك ناهيك عن تداخلات أخرى، لدق إسفين بين الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح الذي كان يحضر مؤتمره وفرِغ لتوّه من إلقاء كلمته، فتقدّم منه القاتل وأطلق النار عليه، وقد كان اغتياله اغتيالاً للوحدة اليمنية وللتسامح اليمني وللاعتدال والثقافة والتحوّل الديمقراطي ولكبرياء التواضع.