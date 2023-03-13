جارين يفجر المفاجأة ويطيح برود من إنديان ويلز

{ مدريد- وكالات- حقق التشيلي كريستيان جارين، المصنف ال97 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، مفاجأة بالفوز على النرويجي كاسبر رود والتأهل إلى ثمن نهائي بطولة إنديان ويلز. وفاز جارين على رود بمجموعتين من دون رد بواقع 6-4 و7-6 (2).

وحقق اللاعب التشيلي هذا الإنجاز، مع العلم بأنه بدأ البطولة من الأدوار التمهيدية.وكان كريستيان جارين قد فاز على الكولومبي دانييل جالان والياباني يوشيهيتو نيشيوكا.

وفي المواجهات المباشرة مع اللاعب النرويجي، تميل الكفة إلى التشيلي إذ فاز في 3 مباريات وخسر في واحدة.وسيواجه جارين الفائز من مباراة الروسي كارين خاشانوف والإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا.و ضربت البطلة التونسية أنس جابر، المصنفة الرابعة عالميا، موعدا جديدا مع التشيكية ماركيتا اندروسوفا (79) في الدور الثالث لبطولة إنديان ويلز للأساتذة ذات ال1000 نقطة.

انسحاب أنس

وهذه هي المواجهة السادسة بين اللاعبتين، حيث التقت أنس مع ماركيتا من قبل في 5 مناسبات، ففازت البطلة التونسية 3 مرات مقابل انتصارين للتشيكية.

وكانت المواجهة الأولى بين اللاعبتين في نسخة عام 2015 من بطولة براغ، وتغلبت فاندروسوفا بعد انسحاب أنس جابر بسبب الإصابة في المجموعة الثانية.

وردت أنس اعتبارها في العام التالي ببطولة صن رايز، حيث فازت على البطلة التشيكية بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3 و6-3). ولم يتكرر الصدام بينهما إلا عام 2021 في بطولة إيستبورن الإنكليزية، وفازت أنس جابر بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3 و7-6). وفي العالم التالي 2022 عززت أنس جابر سجل انتصاراتها على فاندروسوفا في بطولة شتوتجارت، حيث فازت بمجموعتين لمجموعة، بواقع (4-6 و6-2 و6-3).

وشهد العام الحالي في بدايته صداما بين أنس وماركيتا وتحديدا في الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة وكانت الغلبة للتشيكية بمجموعتين لمجموعة، بواقع (6-1 و5-7 و6-1). ورغم أن أنس ستدخل موقعة إنديان ويلز بأسبقية تاريخية، إلا أن اللقاء يحمل في طياته طابعا ثأريا، بعدما تسببت فاندروسوفا في الإطاحة بالتونسية من بطولة أستراليا المفتوحة الأخيرة، مما أفقد أنس مركزها الثاني عالميا.

يذكر أن أنس جابر، المصنفة الرابعة عالميا كانت قد تأهلت فجر اليوم، إلى ثالث أدوار بطولة إنديان ويلز، بعد أن تغلبت على البولندية ماجدالينا فريخ بمجموعتين لمجموعة، بواقع (4-6 و6-4 و6-1). في المقابل، تأهلت التشيكية فوندروسوفا بعد أن أزاحت مواطنتها ماري بوزكـــــــوفا بمجموعتين دون رد بواقــــــــع (6-1 و6-1).