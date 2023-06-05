جادة الشانزليزيه تستقبل مسابقة عملاقة في الإملاء

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬عملاقة‭ ‬في‭ ‬الإملاء‭ ‬نُظّمت‭ ‬في‭ ‬جادة‭ ‬الشانزليزيه‭ ‬التي‭ ‬تحوّلت‭ ‬إلى‭ ‬صفّ‭ ‬دراسي‭ ‬ضخم‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬6600‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬مع‭ ‬لوح‭ ‬بحجم‭ ‬102‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬5100‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و92‭ ‬اختيروا‭ ‬بواسطة‭ ‬سحب‭ ‬قرعة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الإملاءات‭ ‬الرئيسية‭ ‬الثلاثة،‭ ‬أي‭ ‬1779‭ ‬مشاركاً‭ ‬لكل‭ ‬إملاء‭. ‬وترأس‭ ‬الحدث‭ ‬الروائي‭ ‬رشيد‭ ‬سانتاكي‭. ‬وكان‭ ‬النص‭ ‬الأول‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ “‬لا‭ ‬مول‭ ‬دو‭ ‬باب‭” ‬المأخوذة‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ “‬ليتر‭ ‬دو‭ ‬مون‭ ‬مولان‭” ‬للفرنسي‭ ‬ألفونس‭ ‬دوديه،‭ ‬أملاها‭ ‬على‭ ‬المشاركين‭ ‬الصحافي‭ ‬ورئيس‭ ‬جمعية‭ ‬مكتبة‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬أوغستان‭ ‬ترابونار‭. ‬وشكل‭ ‬الإملاءان‭ ‬الآخران‭ ‬نصاً‭ ‬معاصراً‭ ‬قرأته‭ ‬الكاتبة‭ ‬والصحافية‭ ‬كاترين‭ ‬بانكول‭ ‬ونصاً‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬رياضي‭ ‬أملاه‭ ‬لاعب‭ ‬الرغبي‭ ‬بيار‭ ‬رابادان‭. ‬وساد‭ ‬الصمت‭ ‬الجادة‭ ‬الشهيرة‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬14،15‭ ‬ظهراً،‭ ‬فيما‭ ‬أحنى‭ ‬المشاركون‭ ‬الصغار‭ ‬والكبار‭ ‬رؤوسهم‭ ‬فوق‭ ‬أوراقهم‭ ‬للبدء‭ ‬بالكتابة‭ ‬وفي‭ ‬أيديهم‭ ‬أقلام‭ ‬حبر‭ ‬جاف‭. ‬

ولكن‭ ‬بعد‭ ‬دقائق،‭ “‬استسلم‭” ‬سامسون‭ (‬10‭ ‬سنوات‭) ‬لأنّ‭ ‬الإملاء‭ ‬يتم‭ ‬بسرعة‭. ‬وبعد‭ ‬عشرين‭ ‬دقيقة،‭ ‬انتهت‭ ‬المسابقة‭ ‬لينتاب‭ ‬أدريين‭ ‬بلايند‭ (‬42‭ ‬عاماً‭) ‬ارتياح‭. ‬وقال‭ “‬تذكّرت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التمرين‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭” ‬اللذين‭ ‬يتسبب‭ ‬بهما‭ ‬الإملاء‭. ‬وعلى‭ ‬يساره،‭ ‬يظهر‭ ‬نجله‭ ‬استياءً‭. ‬فأنطوان‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬صفه‭ ‬كانت‭ ‬ورقته‭ ‬شبه‭ ‬فارغة‭. ‬وقال‭ “‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬شبه‭ ‬مستحيل‭! ‬كان‭ ‬إملاءً‭ ‬للكبار‭”. ‬

وصاحت‭ ‬توريا‭ ‬زرهوني،‭ ‬وهي‭ ‬امرأة‭ ‬متقاعدة‭ ‬تبلغ‭ ‬65‭ ‬عاماً،‭ ‬فرحاً‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬التصحيح‭. ‬وقالت‭ “‬لقد‭ ‬ارتكبت‭ ‬خطأين‭ ‬فقط‭! ‬وتوقعت‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭”. ‬

واعتبر‭ ‬مارك‭-‬انطوان‭ ‬جاميه‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬شكلت‭ ‬فرصة‭ ‬ليختبر‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬قدراته‭ ‬وللاحتفاء‭ ‬باللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أيضاً‭.‬