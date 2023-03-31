جابرو: زيارة غوتيريش تحفّز الدول على إجلاء رعايها من الهول

بغداد – فائز جواد

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ،ان زيارة الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ،الى مخيمات النزوح في العراق حفزت الدول الى سحب رعايها المحتجزين داخل مخيم الهول السوري، واشارت الى ان اعداد العراقيين الموجودين داخل المخيم لا يتجاوز 31 الفا واغلبهم لا ينتمي الى داعش. وقالت جابرو في تصريح امس ان (الأمم المتحدة أشادت بعمل الوزارة داخل المخيمات، وتوجهنا ضمن البرنامج الحكومي إنهاء ملف النزوح بعد عودة كريمة وآمنة لكل النازحين إلى مناطقهم )، واضافت ان (زيارة غوتيريش الى العراق كانت زيارة تشجيعية لباقي الدول في سحب رعاياها من مخيم الهول السوري ، حيث بدأت الكثير من هذه الدول البدء بعمليات اجلاء رعاياها من هناك)،واشارت الى ان ( هناك عملا تشاركيا مع الأمم المتحدة وبعثاتها والوكالات بشأن ملف النزوح من خلال الإيواء والإغاثة والتأهيل النفسي وآخرها هو الاندماج، ولاسيما ان هذه المشاريع تقوم بها الوزارة حتى في إدارة المخيمات التي تكون بالتشارك مع الأمم المتحدة)، وشددت على القول ان (نسبة رعايا الدول في الهول تتراوح بين 50 الى 60 شخصاً فقط لكل دولة، أما النسبة الأكبر فهي للسوريين والعراقيين)، مؤكدة ان (اعداد العراقيين المتواجدين بهذا المخيم هو 31 ألف شخص ، ليس جميعهم منتمين لداعش، حيث إن من يثبت انتماؤه يرسل مباشرة الى المحاكم)، واشارت جابرو الى ان (عمل الوزارة مع الأمم المتحدة ،مترجم بأفعال في داخل المخيمات، وكل منظمة لديها جزئية معينة تعمل فيها سواء على المستوى الصحي أو التربوي أو التعليمي أو أي خدمات اخرى مقدمة لهؤلاء النازحين). في غضون ذلك ، شدد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ،على زيادة التعاون بين المستشارية وزارة العدل ونظيرتها المغربية، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية.

آفاق التعاون

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الأعرجي، استقبل بمكتبه رئيس مجلس وزراء العدل العرب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له، بحضور وزير العدل خالد شواني والوكيل الأقدم للوزارة زياد التميمي ،وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين العراق ومملكة المغرب، وتعزيز روابط الشراكة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والتحديات إقليميا ودوليا)، وأكد الأعرجي أن (حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تنتهج سياسة الانفتاح على الدول والتواصل وتطوير العلاقات في كافة المجالات، وبضمنها تطوير وتمتين العلاقات مع مملكة المغرب، والتعاون بين وزارتي العدل في كلا البلدين ، في إنهاء ملف السجناء بما يتناسب مع قوانين البلدين ودراسة الحالات الإنسانية). من جانبه ، أشاد وهبي (بما يمتلكه العراق من قوة ستراتيجية ودور فاعل في المنطقة)، واعرب عن (تطلع المغرب ملكاً وحكومة إلى استمرار وزيادة التعاون مع العراق وفي كافة المجالات، لاسيما التعاون الأمني وتبادل المعلومات).