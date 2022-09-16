جائزة برتغالية بشأن تطوير علاجات للمكفوفين 

لشبونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منحت‭ ‬مؤسسة‭ ‬شامباليمو‭ ‬البرتغالية‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬جائزتها‭ “‬فيجن‭ ‬2022‭” ‬التي‭ ‬يحصل‭ ‬الفائز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لباحثَيْن‭ ‬بسبب‭ ‬جهودهما‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬علاجات‭ ‬لأمراض‭ ‬قرنية‭ ‬العين‭ ‬لمكافحة‭ ‬فقدان‭ ‬البصر‭.‬

وأشارت‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هذين‭ ‬الطبيبين‭ ‬والباحثين‭ “‬فتحا‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الأبحاث‭ ‬والعلاجات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بأمراض‭ ‬القرنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطويرهما‭ ‬رؤية‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬وتجنيب‭ ‬آخرين‭ ‬فقدان‭ ‬بصرهم‭ ‬مستقبلاً‭”.‬

والباحثان‭ ‬الحائزان‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬هما‭ ‬غيريت‭ ‬ميليس‭ ‬من‭ ‬هولندا،‭ ‬وكلايس‭ ‬دولمان‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وحصل‭ ‬ميليس‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ “‬لإحداثه‭ ‬ثورة‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الجراحي‭ ‬لأمراض‭ ‬القرنية‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬ساهمت‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬طورتها‭ “‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬البصري‭ ‬وتقليل‭ ‬خطر‭ ‬حدوث‭ ‬مضاعفات‭” ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬السنوات‭ ‬العشرين‭ ‬السابقة‭.‬

أما‭ ‬دولمان‭ ‬فحصل‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬لأبحاثه‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ “‬تطوير‭ ‬قرنية‭ ‬اصطناعية‭ ‬بخاصة‭ ‬للمرضى‭ ‬الذين‭ ‬تضررت‭ ‬عيونهم‭ ‬جداً‭ ‬ولا‭ ‬يمكنهم‭ ‬بنتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬زرع‭ ‬قرنية‭ ‬من‭ ‬متبرع‭ ‬عادي‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬إلى‭ ‬استحداث‭ “‬بوستون‭ ‬كورنيا‭” ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تستخدم‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬أجمع‭.‬‮ ‬

ومُنحت‭ ‬جائزة‭ ‬فيجن،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬الصناعي‭ ‬البرتغالي‭ ‬أنطونيو‭ ‬شامباليمو‭ (‬توفي‭ ‬سنة‭ ‬2004‭) ‬وتتخذ‭ ‬من‭ ‬لشبونة‭ ‬مقراً،‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2007‭.‬

وتُكافئ‭ “‬فيجن‭” ‬المؤسسات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬فقدان‭ ‬البصر‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬التي‭ ‬تسجّل‭ ‬تقدماً‭ ‬لناحية‭ ‬فهم‭ ‬أمراض‭ ‬واضطرابات‭ ‬الرؤية‭ ‬وتشخيصها‭ ‬وعلاجها‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭.‬