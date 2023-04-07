جائزة النساء في مهرجان كان لممثلة ماليزية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تُمنح‭ ‬الممثلة‭ ‬الماليزية‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ (‬60‭ ‬عاماً‭) ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬جائزة‭ “‬ويمِن‭ ‬إن‭ ‬موشن‭” ‬‭(‬Women‭ ‬in‭ ‬Motion‭) ‬المخصصة‭ ‬لتكريم‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفن‭ ‬السابع،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأوسكار‭ ‬لأفضل‭ ‬ممثلة،‭ ‬مما‭ ‬جعلها‭ ‬أول‭ ‬آسيوية‭ ‬تنالها‭. ‬واعتبر‭ ‬المنظّمون‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ “‬الممثلة‭ ‬والمنتجة‭ ‬الماليزية‭ ‬المشهورة‭ ‬عالمياً‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬تتحدى‭ ‬التقاليد‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تولّيها‭ ‬أدواراً‭ ‬نسائية‭ ‬معقّدة‭ ‬ومحددة‭ ‬على‭ ‬الشاشة،‭ ‬ساعدت‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الصور‭ ‬النمطية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنوع‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والعمر‭ ‬في‭ ‬السينما‭”.‬

ودخلت‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭ ‬بفوزها‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أصبحت‭ ‬الممثلة‭ ‬الماليزية‭ ‬أول‭ ‬آسيوية‭ ‬تفوز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬

وحققت‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬شهرة‭ ‬عالمية‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬بفضل‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ “‬تومورو‭ ‬نيفر‭ ‬دايز‭”. ‬ثم‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬أفلام‭ ‬حققت‭ ‬نجاحاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬بينها‭ “‬كراوتشينغ‭ ‬تايغر‭ ‬هيدن‭ ‬دراغن‭” ‬و‭”‬ميموارز‭ ‬أوف‭ ‬إيه‭ ‬غيشا‭” ‬وأخيراً‭ “‬كريزي‭ ‬ريتش‭ ‬إيجنز‭”. ‬واستحدث‭ ‬مجموعة‭ “‬كيرينغ‭” ‬الفرنسية‭ ‬للسلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬جائزة‭ “‬ويمن‭ ‬إن‭ ‬موشن‭” ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬الممثلات‭ ‬جاين‭ ‬فوندا‭ ‬وإيزابيل‭ ‬أوبير‭ ‬وفايولا‭ ‬ديفيس‭.‬‮ ‬