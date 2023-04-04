جائزة أوروك الدولية تقيم إحتفالها الرابع

بغداد – الزمان

ضيفت القاعة الكبرى بمعرض بغداد الدولي مؤخرا توزيع جائزة اوروك الدولية بحضور العديد من الوجوه والشخصيات من كافة مجالات الثفافة والفنون والمعرفة بدعوة من مؤسس و رئيس مؤسسة أوروك الثقافية النحات ثامر الناصري ،وهو الاحتفال الرابع للمؤسسة و الجائزة منذ تأسيسها عام 2017 وقد ازدان مقترنا بأسم الموسيقارنصير شمه .وأنضوت مراسيم الاحتفال الذي ابتدأ بمعزوفات عراقية وعالمية للفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة الموسقار علي خصاف، وصوت المطرب همام إبراهيم بمظلة عنوانها ” من عبق حضارتنا الجميلة واصالتها… نستمد ابداعنا… ونطمح لمستقبل زاهر”ولتتابع بعد ذلك الفقرات وجمــــــال الكلمات التي تناوب عليها الناصري وشمه والوكيل الاقــــــــدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار نوفـــل ابو رغيف والشاعر والاعلامي حسن عبد الحميد عضو اللجــنة العليا للجائزة، مع عرض فيلم عن حضارة أوروك واخرعن فكرة ومحتـــوى الجائزة واخر عن الجهة الراعية لهذا الاحتفال.

فضلا عن فيلم قصير عن الروائية والكاتبة سوسن البياتي عضو اللجنة العليا مع مشاركة لعارضات الازياء التأريخية و التراثية.

عن قائمة الاسماء المنتقاة والمختارة بمنح وسام الشرف بهذا التكريم قال الناصري: هم على التوالي كل من الموسقار نصير شمة سفير الفن للسلام في اليونسكو الذي اقترن الاحتفال بأسمه ، وزير الداخلية عبد الامير الشمري، النائب الاول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، رئيس نادي الصيد العراقي حسنين فاضل معلة،مستشار المراسم في رئاسة الجمهورية تحسين عينا، السفير حيدر العذاري رئيس دائرة اوربا في وزارة الخارجيةوفاخر محمد مدير عام دائرة الفنون التشكيلية سابقا، اللواء كاظم بوهـــان مستشار وزير الداخلية، مدير العلاقات الاعلام في مديرية المــرور العامة زياد القيسي، محـمد شاكر مدير مجموعة شركات الطاقة المستدامة، طالب بايش وكيل وزارة النقل ،الفنان سامـــي قفطان، الدكتوره سهى مولود، لمعالجة المصابين بامراض مزمـــــنة وامراض السرطان بالطاقة).