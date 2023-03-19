ثنائي روسي مخادع يستهدف مسؤولين غربيين بمكالمات فيديو

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينتحل‭ ‬مخادع‭ ‬مؤيد‭ ‬لروسيا‭ ‬شخصية‭ ‬سفير‭ ‬أميركي‭ ‬سابق‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬مكالمات‭ ‬فيديو‭ ‬مباشرة،‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬تضليل‭ ‬يقول‭ ‬باحثون‭ ‬إنها‭ ‬تسعى‭ ‬لإيذاء‭ ‬مسؤولين‭ ‬غربيين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬منذ‭ ‬غزو‭ ‬أوكرانيا‭. ‬اشتهر‭ ‬الثنائي‭ ‬الكوميدي‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬كوزنتسوف‭ ‬وأليكسي‭ ‬ستولياروف‭ ‬المعروفان‭ ‬بفوفان‭ ‬ولكزس،‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬خداع‭ ‬سياسيين‭ ‬ومشاهير‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكندي‭ ‬جاستن‭ ‬ترودو‭ ‬والمغني‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬السابق‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭.‬

لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذين‭ ‬الشابين‭ ‬اللذين‭ ‬نفيا‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لديهما‭ ‬أي‭ ‬صلة‭ ‬بالكرملين‭ ‬رغم‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬علاقتهما‭ ‬بأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الروسية،‭ ‬ضاعفا‭ ‬جهودهما‭ ‬لتوقيع‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬أميركا‭ ‬وأوروبا‭ ‬في‭ ‬شركهما‭ ‬بعد‭ ‬اتخاذهم‭ ‬موقفا‭ ‬ضد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022،‭ ‬وفقا‭ ‬لخبراء‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭.‬

وغرّد‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬مايكل‭ ‬مكفول‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ “‬تحذير‭. ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬يستخدم‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ +‬1‭ (‬202‭) ‬7549885‭ ‬ينتحل‭ ‬شخصيتي‭”.‬

وأضاف‭ “‬إذا‭ ‬أجريت‭ ‬اتصالا‭ ‬بالفيديو‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الرقم،‭ ‬سترى‭ ‬فيديو‭ ‬بتقنية‭ +‬ديب‭ ‬فايك‭+ (‬التزييف‭ ‬العميق‭) ‬أنشئ‭ ‬بواسطة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يبدو‭ ‬مثلي‭ ‬ويتحدث‭ ‬بالطريقة‭ ‬التي‭ ‬أتحدث‭ ‬بها‭. ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬أنا‭. ‬هذا‭ ‬سلاح‭ ‬حرب‭ ‬روسي‭ ‬جديد‭”. ‬وقال‭ ‬مكفول‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬السفير‭ ‬الأميركي‭ ‬لدى‭ ‬روسيا‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬2012‭ ‬و2014‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬إن‭ ‬منتحل‭ ‬شخصيته‭ ‬ظهر‭ “‬ببث‭ ‬حي‭” ‬في‭ ‬مكالمات‭ ‬للكثيرين‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬و‭”‬تحدث‭ ‬بالروسية‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬لغة‭ ‬يعرفها‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بطلاقة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬طرحها‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬كانت‭ “‬مصمّمة‭ ‬بوضوح‭ ‬لتقويض‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والحربية‭ ‬لأوكرانيا‭”.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أوضحت‭ “‬بروفبوينت‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬شركة‭ ‬للأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬مقرها‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬أن‭ ‬محلّليها‭ ‬قيموا‭ “‬بشكل‭ ‬موثوق‭ ‬للغاية‭” ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬يقف‭ ‬وراءه‭ ‬فوفان‭ ‬وليكزس‭ ‬اللذين‭ ‬سميا‭ ‬TA499‭.‬

وقال‭ ‬باحثو‭ ‬الشركة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬لبعض‭ ‬الوقت،‭ ‬انتحل‭ ‬TA499‭ ‬شخصية‭ ‬مكفول‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬رفيعي‭ ‬المستوى‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي‭”.‬

بنهج‭ ‬عدواني،‭ ‬استهدف‭ ‬الثنائي‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬تنتقد‭ ‬موسكو‭ ‬برسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬مزيّفة‭.‬

ووفق‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬أرسل‭ ‬الثنائي‭ ‬الروسي‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية،‭ ‬أحيانا‭ ‬من‭ ‬عناوين‭ “‬ukr‭.‬net‭” ‬لتبدو‭ ‬حقيقية،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لانتحال‭ ‬شخصية‭ ‬مسؤولين‭ ‬أوكرانيين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أو‭ ‬نواب‭ ‬أو‭ ‬مساعديهم‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أنه‭ ‬خلال‭ ‬المكالمات،‭ ‬ذهب‭ ‬الثنائي‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬استخدام‭ “‬مكياج‭ ‬مكثف‭” ‬للظهور‭ ‬مثل‭ ‬الشخص‭ ‬المنتحلة‭ ‬شخصيته‭ ‬وإقناع‭ ‬هدفهما‭ ‬بقول‭ ‬أشياء‭ ‬استخدمت‭ ‬لاحقا‭ ‬بشكل‭ ‬انتقائي‭ ‬للدعاية‭ ‬المؤيدة‭ ‬لروسيا‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬قالت‭ ‬إيفا‭ ‬ميتلاند‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الرقابة‭ “‬نيوز‭ ‬غارد‭” ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬قيادة‭ ‬أهدافهم‭ ‬إلى‭ +‬الكشف‭+ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬معينة‭”.‬

وأضافت‭ “‬يمكن‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬استخدام‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬المقابلة‭ ‬بشكل‭ ‬سيّئ‭ ‬وعلى‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الموالية‭ ‬للكرملين‭ (…) ‬للسخرية‭ ‬ممّن‭ ‬تمت‭ ‬مقابلتهم‭ ‬وإهانتهم‭”.‬

ثم‭ ‬تنشر‭ ‬مقتطفات‭ ‬من‭ ‬المكالمات‭ ‬على‭ ‬يوتيوب‭ ‬وروتيوب،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬فيديو‭ ‬روسية‭.‬

وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ “‬قام‭ ‬مخادع‭ ‬ادعى‭ ‬أنه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأوكراني‭ ‬بمحاولة‭ ‬للتحدث‭ ‬معي‭”‬‭.‬

وأضاف‭ “‬طرح‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسئلة‭ ‬المضللة‭ ‬وأنهيت‭ ‬المكالمة‭ ‬بعدما‭ ‬شكّكت‭ ‬في‭ ‬صحتها‭”.‬

وبحسب‭ “‬بروفبوينت‭”‬،‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الثنائي‭ ‬الروسي‭ ‬الشهير‭ ‬وراء‭ ‬هذه‭ ‬المكالمة‭.‬

منذ‭ ‬بدء‭ ‬غزوها‭ ‬قبل‭ ‬عام،‭ ‬سعت‭ ‬روسيا‭ ‬وداعموها‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقة‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عبر‭ ‬نشر‭ ‬كميات‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاذبة‭.‬

وقال‭ ‬رومان‭ ‬أوسادتشوك‭ ‬من‭ ‬مختبر‭ ‬الطب‭ ‬الشرعي‭ ‬الرقمي‭ ‬التابع‭ ‬للمجلس‭ ‬الأطلسي‭ ‬Atlantic‭ ‬Council’s‭ ‬Digital‭ ‬Forensic Research Lab‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬استهداف‭ ‬أعداء‭ ‬الكرملين‭ ‬منذ‭ ‬الغزو‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬التعاطف‭ ‬والتعاون‭ ‬المحتمل‭” ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الروسية‭.‬

وأضاف‭ “‬مستوى‭ ‬التطور،‭ ‬مثل‭ ‬استخدام‭ +‬ديب‭ ‬فايك‭+ ‬أو‭ ‬أساليب‭ ‬أخرى‭ ‬لانتحال‭ ‬شخصية‭ ‬ما،‭ ‬دليل‭ ‬إضافي‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الخارجية‭ ‬المحتملة‭”.‬

في‭ ‬مقابلة‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬مع‭ “‬ذي‭ ‬فيرج‭”‬،‭ ‬نفى‭ ‬الثنائي‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬التزييف‭ ‬العميق‭ ‬وقالا‭ ‬إنهما‭ ‬يعتمدان‭ ‬على‭ ‬المكياج‭ ‬والاستخدام‭ ‬البارع‭ ‬لزوايا‭ ‬التصوير‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الثنائي‭ ‬المخادع‭ ‬لن‭ ‬يتوقف،‭ ‬مع‭ ‬تحذير‭ “‬بروفبوينت‭” ‬من‭ ‬أنهما‭ ‬قد‭ ‬يبتكران‭ ‬حيلا‭ ‬جديدة‭.‬

وختمت‭ ‬الشركة‭ ‬بالقول‭ “‬TA499‭ ‬ليس‭ ‬تهديدا‭ ‬يستخف‭ ‬به‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬تحدثه‭ ‬هذه‭ ‬الدعاية‭ ‬على‭ ‬التصور‭ ‬العام‭ ‬للأشخاص‭ ‬المستهدفين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استمرار‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاذبة‭”.‬