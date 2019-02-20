نبض القلم

ثنائي ..الصحفي والرئيس – طالب سعدون

بعد ثلاث سنوات من غياب الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل (17 -2 – 2016).. تتبادر الى الذهن اسئلة كثيرة منها ..هل ترك هيكل فراغا لا يمكن أن يملأ….؟ ومن يملأه ..؟.. وكيف ..؟.. ولماذا إستحق هذه المكانة المتميزة ، والشهرة الفائقة ، ليكون (صحفي العصر) على حد من يرى ذلك .. ومن يخلف هيكل ليكون (صحفي زمانه) أيضا ، ويتربع على عرش (الاستاذية) ، إذ كان يحلو لتلاميذه ومتابعيه واصدقائه أن يلقبونه (بالاستاذ) … وهل حصل غيره ممن عاصره على مثل تلك الاوصاف والالقاب أم كانت على مقاسه وظرفه الخاص .. ؟…

بالتأكيد ترك هيكل فراغا كبيرا برحيله ، وقد تحضر في الذهن أسماء كثيرة بعده لا يمكن الاستهانة بدورها في مملكة صاحبة الجلالة ، ولكن يظل هيكل (ظاهرة خاصة) في الصحافة ، مزجت بين الصحافة والسياسة ، والفكر والعمل ، والعلاقة الانسانية مع أصحاب القرارالمؤثر ، ليس في مصر والامة العربية فقط ، وانما في العالم أيضا ونخبته العلمية والادبية والمشاهير في زمانه ..

علاقة كانت تتعدى اللقاء الصحفي العابر الى العلاقة الوثيقة المتواصلة ، والثقة العالية ، وإحترام الرأي ، وتقدير الدور والمهمة للصحفي عندما يكون مثل هيكل ، وبمثل تلك الصفات ..

ولكن تظل علاقة هيكل بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقربه منه عماد مسيرته الحافلة بالمعارك السياسية والصحفية ، وهي علاقة تقوم على الثقة والصداقة الحميمية ، وكانت موضع (حسد وغيرة وغيظ وتحسس) الكثيرين من بينهم أعضاء في مجلس قيادة الثورة ..فهو من المقربين جدا الى عبد الناصر ، وشكل معه (ثنائيا) ، يكمل أحدهما الأخر،(الزعامة والفكر) ، لم يتكرر مع غيرهما ، لما للاثنين من صفات متقاربة .

وهذه العلاقة العميقة تمتد بين الاثنين الى عام 1948 خلال حرب فلسطين ، وكانت لها انعكاسات ليس على هيكل في أن يكون (شاهدا تاريخيا) على مرحلة مهمة من تاريخ مصر والامة العربية ، ويكون (أحد أبرز الظواهر في التجربة الناصرية) وإنما على صحيفة الاهرام التي كان يرأس تحريرها ومكانتها ودورها في تلك التجربة ( لتكون أشبه بالحزب لعبد الناصر ، وتكون ثورة 23 يوليو هي الثورة الاولى في التاريخ التي اتخذت من صحيفة نوعا من البديل للحزب نتيجة ارتباط من نوع استثنائي بين عبد الناصر وهيكل ) على حد ما يرى الكاتب الصحفي فؤاد مطر ..

لقد جعلت تلك المؤهلات والصفات والظروف من هيكل (صحفيا عالميا) عابرا المسافات الطويلة يبحث عن المعلومة ، أو تأتي اليه وهو في مكتبه ، أو كان هو من صناعها ، ومشارك فيها او شاهدا عليها، يقدمها باطار تحليلي يقوم على رؤية إستراتيجية وباسلوب خاص به ، ليكون بذلك مفكرا و(مرجعا) مهما في عصره لما يدور من احداث ووقائع..

لكنه ظل صحفيا يعتز بمهنته ، ولم تغره الالقاب .. كاتب صحفي وكفى .. صحفي ذاع صيته في الآفاق ، وانتشر على مستوى المعمورة ..

لقد أتاحت تلك العلاقات المتميزة لهيكل فرصة غنية ليمتلك ثروة هائلة من المعلومات الدقيقة التي يستقيها من مصدرها الاساس ، والتحليلات والرؤى السياسية والتاريخية ضمتها كتب كثيرة ترجمت الى مختلف اللغات ، كانت موضع إحترام وتقدير مراكز البحوث والدراسات الاستراتيجية العالمية والصحف واسعة الانتشار ، حيث كانت تحرص على أن تستضيفه باستمرار وتستمع الى ما يقول باهتمام ..

رحلة هيكل مع الصحافة والسياسة طويلة ممتعة وشاقة تخللتها فترة في الاعتقال ضمن سياسيين وكتاب في ايام الرئيس السادات الاخيرة .. كانت (اسطورة) في التميز والابداع لعب فيها دورا متميزا في الصحافة والسياسة ، ومثيرة للجدل ايضا ، يصعب أن تتكرر..

وهناك من يقول إن قربه من عبد الناصر قد أفاده كثيرا … ذلك صحيح ، ولكنها فائدة متبادلة للأثنين معا ، يؤطرها هدف قومي مشترك ، وتناغم في الصفات ، وتوزيع في الادوار والمهمات ..

وظل هيكل محتفظا باسمه ومكانته سواء في زمن عبد الناصر ، أم بعد رحيله مع من خلفه من الرؤوساء وإن اقترب أو اختلف مع هذا او ذاك منهم ، وله رأيه الخاص في كل العهود ، وحضوره المؤثر في السياسة والصحافة والاحداث ، وتلك من صفات تفرده …

يصعب أن يشغل مكان هيكل أحد غيره ، لانه (علامة) متميزة وصعبة في الوقت نفسه، إن لم يكن (هيكل أخر) بمواصفاته الخاصة ، وليس (بالتقليد) ، ويكون قريبا من زعيم مثل عبد الناصر كل تلك المدة الطويلة باحداثها ووقائعها الى أخر حياته ، وتتهيأ له تلك الفرصة التي استثمرها بقدرة فائقة تدل على كفاءة عالية ، لا تخلو من حظ كبير ، مع حظوة عالية ، وعلاقات واسعة مع اصحاب القرار في العالم ، لم تتهيأ لأحد من معاصريه أو ربما بعده ..

سيظل مكان هيكل شاغرا الى أن يظهر غيره ..

ولكن …متى ..؟

– ذلك في علم الغيب ، ولكنه ضمن قدرة البشر …

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كلام مفيد :

في العمود السابق قطفت من جميل ما قرأت في اللغة العربية إضمامة من الابناء .. وفي هذا العمود أضم اليهم هؤلاء البنات الجميلات من لغتنا الجميلة …

بنت الشفه : الكلمة

بنت العين : الدمعة

بنت العقل : الفكرة

بنت اليمن : القهوة

بنت الارض : الحصاة

بنت اليم : السفينة

والى بنات أخريات في عمود قادم أن شاء الله