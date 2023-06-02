ثنائية لغوية في حصاد المنفى لصلاح الحمداني

باريس – الزمان

صدرت للشاعر العراقي، صلاح الحمداني، مجموعة شعرية ثنائية اللغة: عربي ـــ فرنسي، تحمل عنوان : رأيتُ ــ J’ai vu، عن دار نشر “كينفريستان ـــ La Kainfristanaise، وهي دار نشر شابة وجديدة في باريس 2023.

وقال الحمداني لـ الزمان إن المجموعة من ترجمتي وترجمة رفيقة حياتي الشاعرة إيزابيل لآني، فيما لوحة الغلاف للفنان التشكيلي غسان فيضي .

وتتضمن المجموعة، مقالة نقدية كتبها الكاتب السوري الراحل أحمد مشوّل.

واستطرد: كُتِبتْ قصائد المجموعة في أعوامَ مُتفرقةٍ، ونشرَت منها مَقاطعَ في مَجموعاتٍ شِعريةً باللغةِ العربيةِ.

والمجموعة أُعدَّتْ للمَسْرحِ باللغة الفرنسية، وعُرضت على خَشْبة مَسرَح معهد العالم العربي في باريس عام 1993.

كما نشرت مَقاطِع منها في عدة مِجَلاّت أدبية عَربية، لِتَصدر أخيراً كامِلةً باللّغةِ العربيةِ عنْ دارِ نشرِ “مَواقف” العراقية مع مقدمة للشاعر الراحل فوزي العراقي عام 1997.

وتابع: تُرجمَت منها مقاطع إلى اللّغة الفرنسية، نُشرتْ ضِمْنَ مجموعاتٍ شعريةٍ فرنسيةً، وأخيراً، ترجمَتها كامِلةً إلى الفرنسيةِ، بمُساهمةِ الشاعرة رفيقة حياتي إيزابيل لآني، بعد أن زودَتها بقصائدَ كنت قيد كتابتها باللّغةِ الفرنسيةِ، لتصدرَ ضمن سلسلة “شعراء القارات الخمسة” عن دارِ نشرِ “هارمتانَ” في باريس.

وقال الحمداني ان بعض التغييرات اللغوية والفكرية في هذه القصيدة المجموعة جرت على النسخة العربية حصرا، وذلك لخدمة رؤيتي وبما يتناسب مع نشر القصيدة باللغتين العربية والفرنسية.

واعتبر الحمداني، إن قصائد الكتاب تلتقي في منتصفه لتشكل ثنائيته اللغوية العربية والفرنسية.