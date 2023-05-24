ثمان المالكي الصعبة .. كتاب مذكرات

يعد كتاب الاعلامي والبرلماني السابق ياسين مجيد اكثر الكتب العراقية الصادرة هذا العام، اثارة للاهتمام في المشهدين السياسي والاعلامي واكثرها إثارة للجدل.

فالكتاب الذي يقع في 560صفحة من القطع الكبير يتعرض للمصاعب التي رافقت المسيرة العراقية نحو العراق منذ عام 2006والاحداث التي رافقتها عربيا ودوليا والعلاقات العراقية العربية والعراقية الايرانية إضافة للعلاقة العراقية الأمريكية.

ويستعرض الكتاب الصادر عن دار العارف ببيروت ما حصل ليلة تنفيذ حكم الاعدام بصدام حسين وما جرى فيها من أحداث حاول البعض تلفيقها او تزويرها لاحقا، إضافة للعلاقة العراقية السورية واتهام العراق للسوريين بدعم الارهاب في الايام الدامية حينها. إضافة إلى الملف العراقي الداخلي والعلاقة بين الشيعة بوصفهم الاكثرية اضافة الى السنة والكرد .

ويعد الكتاب اهم ماصدر عن العراق توثيـــــقا لما فعله تنظيم داعش الإرهابي في الموصل وصلاح الدين والأنبار، لاحـــــقا في حــــكومة العــــبادي. كما يعد اول توضيح موثق لوجهة نظر رئيس الوزراء الاسبق ومستشاره للأحداث الهامة والخطيرة التي عاصرت فترة حكمه للعراق منذ عام 2006 – 2014. وقد شــــكل الكتـاب احد الكتب الأكثر مبـيعا في معرض النجف للكتاب الذي أقيــــــم مؤخرا.