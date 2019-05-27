خطوات بسيطة تجنب الشخص خطر الكوليسترول

ثمانية أسباب لتناول المزيد من الأسماك

لندن – الزمان

تعد الأسماك من أصح الأطعمة، حيث إنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة والضرورية مثل البروتين وفيتامين د والكالسيوم والفوسفور، وهي مصدر كبير للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والماغنيسيوم والبوتاسيوم. واستعرض خبراء عددا من الأسباب الصحية التي قالوا إنها ستدفع الكثيرين لتناول مزيد من الأسماك، وهي انه يحارب ألزهايمر حيث قالت دراسة أميركية إن تناول السمك بشكل منظم يحسن المادة الرمادية في الدماغ، المسؤولة عن منع التفسخ السريع لخلايا الدماغ، ويمنع تدهور وظائف الدماغ أثناء الشيخوخة، الذي يفضي إلى ألزهايمر وتقلص خطر الإصابة بأمراض القلب حيث ان تناول الأسماك يقلل من خطر أمراض القلب، لأنها تحتوي على أحماض “أوميجا 3” الدهنية التي تحافظ على صحة القلب كما يعالج الاكتئاب حيث يتحسن إنتاج هرمون السيروتونين في الدماغ، هو أمر يمكن أن يقلص أعراض الاكتئاب، وذلك عبر تناول السمك بصورة منتظمة كما يقوي صحة العين اذ من المعروف أن أحماض “أوميجا 3” الدهنية تعمل على تحسين صحة العين، وذلك عن طريق تغذية عضلات العين وأعصابها ويعالج التهاب المفاصل ويساعد وجود فيتامين اي، بجانب الأحماض الموجودة في السمك، على الحد من أعراض التهاب المفاصل اضافة الى انه يحسّن نوعية النوم يعزى ذلك إلى احتواء السمك على فيتام دي الذي يساعد على تحسين نوعية النوم وتخفيض مستويات الكوليسترول: تعمل أحماض “أوميجا 3” الدهنية في الأسماك على تقليل مستويات الكوليسترول ومنع تكونه في الجسم.

معالجة الإكتئاب

الى ذلك إذا كنت من عشاق المأكولات البحرية وخصوصا السمك فأنت على الطريق الصحيح صحيا. وعرض خبراء عددا من الأسباب الصحية التي قالوا إنها ستدفع الكثيرين لتناول مزيد من الأسماك، وهي انه يمنع ألزهايمر. وتقلص خطر الإصابة بأمراض القلب. ويعالج الاكتئاب. ويقوي صحة العين. ويعالج التهاب المفاصل. ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان. ويحسّن نوعية النوم. ويخفيض مستويات الكولسترول. ويحد من خطر أمراض المناعة الذاتية.

ويستخدم الكوليسترول في بناء الخلايا الجديدة وإنتاج المواد الكيماوية والهرمونات الأخرى التي تعد ضرورية لأنشطة الجسم، إلا أن ارتفاعه يعرض الإنسان للخطر، كونه يعوق تدفق الدم في الشرايين. ومع اتفاع الكوليسترول، تتكون ترسبات دهنية داخل جدران الأوعية الدموية، تعرقل في نهاية الأمر، تدفق الدم في الشرايين. وبسبب ارتفاع الكوليسترول، لن يحصل الجسم على كمية الدم الغني بالأكسجين التي يحتاج إليها، مما سيزيد احتمال الإصابة بنوبة قلبية، كما يتسبب في عدم وصول الدم إلى المخ كما يجب مما يؤدي إلى الإصابة بسكتة سكتة دماغية. وبالرغم من خطورة ارتفاع الكوليسترول على الإنسان، فإنه من الممكن تجنب خطره من خلال خطوات وقائية وقال خبراء ان هذه الخطوات تشمل ممارسة الرياضة بشكل دائم، وإدخالها إلى نمط الحياة اليومي. والإقلاع عن التدخين وتجنب جميع منتجات التبغ. وخفض الوزن وتناول الطعام الصحي لما للطعام من تأثير مباشر على مستوى الكولسترول لديك.

أطعمة غنية

وينصح العلماء بتناول الأطعمة الغنية بالألياف، وأطعمة أخرى معروفة كمخفضة لمستوى الكوليسترول لها تقريبا نفس الفاعلية التي لأدوية الإستاتين في خفض مستويات الكولسترول. كما تشمل التقليل من كمية الطعام الغني بالكوليسترول إذ لا يجب الهدف أن تزيد الكمية عن 300 ميليغرام من الكولسترول يوميا، أو أقل من 200 ميليغرام في اليوم، إذا كنت تعاني من مرض قلبي. اختيار أغذية مكونة من القمح الكامل فثمة مواد عديدة موجودة في القمح الكامل تسهم في الحفاظ على صحة قلبك. وتناول الخضار والفواكه والسمك فهناك أنواع عديدة من السمك مثل، سمك القد، والتونة والسمك المفلطح، التي تحتوي على مستويات منخفضة من الدهنيات وعلى كميات شحيحة من الدهنيات المشبعة والكولسترول، مقارنة باللحوم والدجاج. وبالرغم من أن عدد المنتجات الطبيعية التي ثبتت فاعليتها في خفض مستويات الكولسترول هو قليل، فإن بعضها قادر بالفعل على إحداث تغيير. وبعد استشارة الطبيب، يمكن تناول الخرشوف الأرضي شوكي، والشعير، وبيتا سيتوستيرول وبزر القطوناء الأشقر والثوم، ونخالة الشوفان.